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Montel McKenzie, star de « Love Island », raconte comment sa relation avec Alisha Lehmann a pris son envol et explique en quoi Maya Jama est devenue une « source d'inspiration » dans « Baller League »
Lehmann et Jama ont formé un duo d'entraîneurs au sein de la Baller League
McKenzie, qui a participé à l'édition 2023 de Love Island, est un habitué de la Baller League UK, une compétition de football à six disputée à la Copper Box Arena de Londres, qui réunit des joueurs d'hier et d'aujourd'hui sous la houlette de managers célèbres.
Cette compétition fera son retour en mars, McKenzie ayant déjà fait partie de l'équipe MVPs United. Celle-ci ne sera pas de retour en 2026, mais a pu compter sur les conseils de l'international suisse Lehmann – de retour dans le football anglais au sein du club de WSL Leicester – et de l'animateur de Love Island Jama au cours de deux campagnes fructueuses.
Comment c'était de travailler aux côtés de Lehmann et Jama
McKenzie a confié au Daily Mail qu’elle travaillait aux côtés de deux visages familiers : « Tous les entraîneurs ont en fait un entraîneur principal, c’est-à-dire quelqu’un qui vient du monde du football. Chaque équipe est différente, mais ce sont eux qui dirigent les séances d’entraînement et qui participent davantage à la sélection des joueuses.
Mais les managers, évidemment, si vous avez une ancienne pro, ça fait la différence. Nous avions Alisha, qui s’y connaît en football, donc elle nous donnait son avis sur notre façon de jouer. Et puis Maya, elle est plus inspirante : elle nous fait un petit discours d’équipe avant le match et nous redonne confiance.
« C'était génial. Je connaissais déjà Maya grâce à l'émission, mais quand elles vous transmettent cette énergie depuis le bord du terrain, juste pour vous donner ce petit coup de pouce. Le simple fait de les voir là-bas vous fait mieux jouer. Tactiquement, peut-être pas tant que ça, car elles ne s'impliquent pas autant. Mais leur enthousiasme depuis le bord du terrain était super pour nous, les gars.
« Tous les entraîneurs, ils ne veulent pas donner l’impression d’être le personnage pour lequel ils sont connus. Ils veulent être un peu plus sérieux. En fin de compte, les joueurs prennent ça au sérieux, donc quand ton entraîneur fait le pitre, ça ne donne pas le bon ton. Après la première saison, j’ai dit que je ne pouvais pas jouer pour un entraîneur qui faisait des pitreries. Je suis là pour gagner, sincèrement. »
Révélation : quand Lehmann et McKenzie se sont mis ensemble
C'est cette ambition qui a poussé McKenzie à s'associer à Lehmann, et les deux sont désormais unies en dehors du terrain. À propos de la naissance de ce partenariat, McKenzie a ajouté : « Pendant la majeure partie de la saison, on ne se parlait pas. Ce n'est pas comme si elle avait été ma petite amie pendant toute la saison. C'est plutôt vers la fin de la saison que ça s'est fait.
Mais une fois qu’on a recommencé à se parler, ça m’a vraiment aidé à mieux jouer. Sachant qu’elle était dans les tribunes, si je faisais une mauvaise passe, je devais me rattraper et marquer un but. Naturellement, ça te donne un coup de pouce, comme quand un membre de ta famille ou un ami te regarde jouer. »
Pourquoi « Love Island » n'a pas vraiment aidé la carrière de footballeuse de McKenzie
McKenzie s'est fait un nom à part entière et a déjà joué pour Hemel Hempstead, club de National League South. Il évolue désormais au sein du club de septième division Folkestone Invicta, mais aimerait gravir les échelons du football anglais.
Ses apparitions dans Love Island et Baller League ont rendu cela difficile. À 28 ans, il déclare à propos de ses ambitions sportives : « Au départ, je pensais que ça m’aiderait, car je croyais que j’attirerais davantage l’attention ou que les gens me suivraient de plus près.
Mais en réalité, ça ne m’a pas aidé. Beaucoup de managers ne m’ont pas recruté parce qu’ils se disaient : “Oh, il ne prend peut-être pas le football au sérieux”, donc ça te donne en quelque sorte une mauvaise réputation dans ce milieu. Tu sais, dans le football, ils n’aiment pas vraiment le côté show-business, ils veulent que ça reste purement du football.
C’est pareil avec les personnalités : ils ne veulent pas que les gens montrent leur autre facette. C’est pour ça que je trouve que Baller League est génial, parce qu’on peut exprimer sa personnalité, faire ses célébrations et lancer quelques piques. Ça rend le jeu beaucoup plus amusant pour les joueurs, et plus agréable pour les spectateurs aussi. »
Baller League UK 2026 : nouvelles équipes ajoutées
Bien que Lehmann et Jama ne fassent plus partie de la Baller League UK, plusieurs nouvelles équipes ont été ajoutées pour 2026, notamment le Prime FC, qui sera dirigé par la star du web KSI. Un autre YouTuber, Mark Goldbridge, rejoint également les Gold Devils, qui se disputeront la suprématie parmi les supporters de Manchester United face à Angry Ginge, vainqueur de l’émission « I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here », et son équipe Yanited.
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