Montel McKenzie, star de « Love Island », raconte comment sa relation avec Alisha Lehmann a pris son envol et explique en quoi Maya Jama est devenue une « source d'inspiration » dans « Baller League »

McKenzie a confié au Daily Mail qu’elle travaillait aux côtés de deux visages familiers : « Tous les entraîneurs ont en fait un entraîneur principal, c’est-à-dire quelqu’un qui vient du monde du football. Chaque équipe est différente, mais ce sont eux qui dirigent les séances d’entraînement et qui participent davantage à la sélection des joueuses.

Mais les managers, évidemment, si vous avez une ancienne pro, ça fait la différence. Nous avions Alisha, qui s’y connaît en football, donc elle nous donnait son avis sur notre façon de jouer. Et puis Maya, elle est plus inspirante : elle nous fait un petit discours d’équipe avant le match et nous redonne confiance.

« C'était génial. Je connaissais déjà Maya grâce à l'émission, mais quand elles vous transmettent cette énergie depuis le bord du terrain, juste pour vous donner ce petit coup de pouce. Le simple fait de les voir là-bas vous fait mieux jouer. Tactiquement, peut-être pas tant que ça, car elles ne s'impliquent pas autant. Mais leur enthousiasme depuis le bord du terrain était super pour nous, les gars.

« Tous les entraîneurs, ils ne veulent pas donner l’impression d’être le personnage pour lequel ils sont connus. Ils veulent être un peu plus sérieux. En fin de compte, les joueurs prennent ça au sérieux, donc quand ton entraîneur fait le pitre, ça ne donne pas le bon ton. Après la première saison, j’ai dit que je ne pouvais pas jouer pour un entraîneur qui faisait des pitreries. Je suis là pour gagner, sincèrement. »