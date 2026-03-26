Monaco : Pogba retrouve le chemin des filets après quatre ans lors du match amical contre Brentford

Même s'il ne s'agissait que d'un match amical, le retour au but de Paul Pogba fait la une. Le milieu de terrain français a marqué lors de la rencontre organisée par Monaco contre les U23 de Brentford, qui s'est soldée par une victoire 2-1 du club anglais. Ce match a permis à l'ancien joueur de la Juventus de se remettre en jambes et de retrouver le chemin des filets, quatre ans après son dernier but.

L'année a été très compliquée pour Pogba et son renouveau à Monaco ne s'est pas déroulé, jusqu'à présent, comme prévu. En cette fin de saison, cependant, le joueur né en 1993 pourrait revenir pour donner un coup de main à ses coéquipiers et ce but, même s'il a été marqué lors d'un match amical, peut être un premier signe de réveil.