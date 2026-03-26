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Paul Pogba Monaco 2025-26Getty

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Monaco : Pogba retrouve le chemin des filets après quatre ans lors du match amical contre Brentford

P. Pogba
Monaco
Ligue 1

Quatre ans après son dernier but, le Français a de nouveau trouvé le chemin des filets lors du match amical contre l'équipe des moins de 23 ans du club anglais.

Même s'il ne s'agissait que d'un match amical, le retour au but de Paul Pogba fait la une. Le milieu de terrain français a marqué lors de la rencontre organisée par Monaco contre les U23 de Brentford, qui s'est soldée par une victoire 2-1 du club anglais. Ce match a permis à l'ancien joueur de la Juventus de se remettre en jambes et de retrouver le chemin des filets, quatre ans après son dernier but.

L'année a été très compliquée pour Pogba et son renouveau à Monaco ne s'est pas déroulé, jusqu'à présent, comme prévu. En cette fin de saison, cependant, le joueur né en 1993 pourrait revenir pour donner un coup de main à ses coéquipiers et ce but, même s'il a été marqué lors d'un match amical, peut être un premier signe de réveil.

  • APRÈS 4 ANS

    Pogba a débuté le match contre l'équipe U23 deBrentford, marquant d'un puissant tir du droit depuis l'entrée de la surface. Un tir à la première intention, ras du sol, après un rebond sur le poteau. Un but typiquement « à la Pogba », quatre ans après son dernier but, marqué en février 2022 contre Burnley sous le maillot de Manchester United.

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  • UNE ANNÉE TOURMENTÉE

    Le match contre Monaco aurait dû marquer le retour en forme de Pogba qui, pourtant, s'est très peu illustré cette année. Il s'est entraîné cet été pour retrouver la forme, mais n'a pu faire ses débuts que le 22 novembre contre Rennes. Cinq minutes, suivies de quatre contre le PSG et de vingt-et-une contre Brest, avant de devoir s'arrêter en raison d'un problème au mollet.

    Il a été absent encore longtemps, ne reprenant l'entraînement que la semaine dernière, mais sans participer à la victoire 2-1 contre Lyon. La trêve lui permettra, en ce sens, d'accumuler du temps de jeu et de retrouver sa condition physique. Ce but, après seulement 30 minutes jouées cette année, peut lui redonner confiance et constituer un indicateur important pour les deux derniers mois de l'année.

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