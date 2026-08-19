L’AS Monaco et Pogba ont annoncé conjointement la fin de leur aventure, résiliant un contrat qui devait initialement courir jusqu’en juin 2027. Les deux parties ont conclu que les objectifs fixés au moment de son arrivée durant la pré-saison 2025 n’avaient été qu’en partie atteints.

La décision intervient avant le match d’ouverture du club dans cette nouvelle saison, mettant prématurément fin au passage du milieu de terrain en Principauté. Monaco a exprimé sa profonde gratitude au vainqueur de la Coupe du monde de la FIFA 2018 pour son professionnalisme tout au long de son séjour.