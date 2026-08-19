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Monaco et Paul Pogba résilient son contrat : le milieu de terrain quitte le club français d’un commun accord
Résiliation du contrat d’un commun accord
L’AS Monaco et Pogba ont annoncé conjointement la fin de leur aventure, résiliant un contrat qui devait initialement courir jusqu’en juin 2027. Les deux parties ont conclu que les objectifs fixés au moment de son arrivée durant la pré-saison 2025 n’avaient été qu’en partie atteints.
La décision intervient avant le match d’ouverture du club dans cette nouvelle saison, mettant prématurément fin au passage du milieu de terrain en Principauté. Monaco a exprimé sa profonde gratitude au vainqueur de la Coupe du monde de la FIFA 2018 pour son professionnalisme tout au long de son séjour.
- AFP
Hommage du président-directeur général et du club
Le directeur général Thiago Scuro a salué l’attitude exemplaire du milieu de terrain et l’impact positif qu’il a eu en coulisses. « Lorsqu’il nous a rejoints, nous lui avons expliqué qu’il s’agissait d’un défi majeur, audacieux et ambitieux », a déclaré Scuro.
« Même si l’issue n’est pas celle que nous espérions, cela ne doit pas occulter l’enthousiasme qui entourait son retour dans le football en club... Ce qu’il a apporté au vestiaire, en particulier aux jeunes joueurs avec lesquels il partageait constamment sa vaste expérience et prodiguait de précieux conseils, a été précieux. »
Réflexion sur le défi
Le passage de Pogba à Monaco avait pour but de l’aider à retrouver le très haut niveau après une longue absence du football professionnel. Même s’il n’a pas disputé autant de matches qu’il l’espérait initialement, le milieu de terrain a réussi son retour sur les terrains et a partagé sa précieuse expérience avec le groupe professionnel.
Revenant sur son départ, Pogba a déclaré : « Représenter ce club et la principauté a été une expérience incroyable. L’AS Monaco est un club incroyable et même si je n’ai pas joué autant de matches que je l’espérais, je serai toujours reconnaissant d’avoir eu l’opportunité de porter ses couleurs. Daghe Munegu ! »
- GOAL
Tourné vers l’avenir
Son contrat ayant été officiellement résilié, Pogba est désormais libre de tout engagement alors qu’il réfléchit à la prochaine étape de sa carrière. Le milieu de terrain cherchera à s’appuyer sur la récupération physique et le temps de jeu accumulé durant son passage en Ligue 1.
De son côté, l’AS Monaco tourne désormais toute son attention vers la nouvelle saison nationale sans son milieu de terrain vedette. Le club souhaite pleine réussite à l’avenir au vainqueur de la Coupe du monde 2018, alors qu’il prépare ses prochaines échéances.
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