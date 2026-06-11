Monaco, Akliouche : « Kephren Thuram m'a demandé de le rejoindre à la Juventus, mais je veux jouer en Ligue des champions »

Sur les tablettes de Galatasaray, Khephren Thuram fait des avances, mais Maghnes Akliouche ne s’est pas encore prononcé.





L’ailier français de Monaco (né en 2002) a confié à La Gazzetta dello Sport : « Khephren est un très bon ami qui m’a beaucoup aidé dans les moments difficiles à Monaco. En plaisantant, il m’a parfois proposé de le rejoindre à la Juve. Je me réjouis de ce qu’il accomplit à Turin. »





« Tous les championnats sont exigeants : même en Serie A, gagner n’est pas facile. Je trouve que chaque championnat est beau et mérite d’être joué. »





« Je suis convaincu que se frotter à la Ligue des champions est essentiel pour un joueur : malheureusement, avec Monaco, nous n’avons atteint que la Ligue Europa Conférence. Je prendrai ma décision après la Coupe du monde. Mon objectif est d’aller le plus loin possible ; les Français rêvent de cette troisième étoile, et nous voulons ramener le trophée en France. »