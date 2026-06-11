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Monaco, Akliouche : « Kephren Thuram m'a demandé de le rejoindre à la Juventus, mais je veux jouer en Ligue des champions »

Juventus FC
M. Akliouche
K. Thuram-Ulien
Mercato
Monaco
France

Ce jeune talent français, considéré comme l’une des pépites du marché des transferts, déclare : « Mon modèle, c’est Zidane ».

Sur les tablettes de Galatasaray, Khephren Thuram fait des avances, mais Maghnes Akliouche ne s’est pas encore prononcé.


L’ailier français de Monaco (né en 2002) a confié à La Gazzetta dello Sport : « Khephren est un très bon ami qui m’a beaucoup aidé dans les moments difficiles à Monaco. En plaisantant, il m’a parfois proposé de le rejoindre à la Juve. Je me réjouis de ce qu’il accomplit à Turin. »


« Tous les championnats sont exigeants : même en Serie A, gagner n’est pas facile. Je trouve que chaque championnat est beau et mérite d’être joué. »


« Je suis convaincu que se frotter à la Ligue des champions est essentiel pour un joueur : malheureusement, avec Monaco, nous n’avons atteint que la Ligue Europa Conférence. Je prendrai ma décision après la Coupe du monde. Mon objectif est d’aller le plus loin possible ; les Français rêvent de cette troisième étoile, et nous voulons ramener le trophée en France. »

  • « Deschamps me demande simplement d’être moi-même, de laisser parler mon jeu, d’apporter ma contribution quand j’en ai l’occasion. »


    « Mes modèles ? Zidane, Özil pour la qualité de ses passes, Iniesta pour sa vision du jeu : incroyable. Ils voyaient tout avant les autres et, sans être les plus physiques ni les plus athlétiques, ils anticipaient mentalement le jeu, ils le créaient. C’est pour ça qu’ils fascinent. »


    « Je me considère comme un joueur techniquement doué, capable de créer des occasions par le dribble, la passe ou le tir. Mes gestes préférés ? La veronica, le double pas et la passe aveugle. Mais j’ai désormais ajouté à cela le pressing haut et le marquage, essentiels en phase de non-possession dans le football moderne. »


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