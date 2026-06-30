Barcelone et Monaco ont officialisé le transfert définitif d’Ansu Fati. Après une saison de prêt concluante, l’AS Monaco a activé la clause d’achat de 11 millions d’euros et a lié l’attaquant jusqu’en 2030. Dans un communiqué, le Barça a confirmé l’opération tout en conservant un pourcentage sur une éventuelle revente.

Prêté la saison passée, l’attaquant a retrouvé son meilleur niveau, alignant 30 matchs et inscrivant 12 buts pour l’ASM. Soit un ratio d’un but toutes les 110 minutes, le plus efficace de Ligue 1. Fati a par ailleurs été désigné homme du match à trois reprises, confirmant son impact sur la performance monégasque.



