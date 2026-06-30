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Monaco a levé l'option d'achat de 11 millions d'euros sur Ansu Fati, l'homme qui a hérité du légendaire maillot numéro 10 de Lionel Messi au FC Barcelone
Le transfert définitif est acté
Barcelone et Monaco ont officialisé le transfert définitif d’Ansu Fati. Après une saison de prêt concluante, l’AS Monaco a activé la clause d’achat de 11 millions d’euros et a lié l’attaquant jusqu’en 2030. Dans un communiqué, le Barça a confirmé l’opération tout en conservant un pourcentage sur une éventuelle revente.
Prêté la saison passée, l’attaquant a retrouvé son meilleur niveau, alignant 30 matchs et inscrivant 12 buts pour l’ASM. Soit un ratio d’un but toutes les 110 minutes, le plus efficace de Ligue 1. Fati a par ailleurs été désigné homme du match à trois reprises, confirmant son impact sur la performance monégasque.
- AFP
Barcelone tire son chapeau
Ansu Fati quitte le FC Barcelone après 123 matchs et 29 buts marqués avec l’équipe première. Formé à La Masia, il a fait ses débuts en 2019-2020 et s’est rapidement imposé comme un recordman. Il est devenu le plus jeune buteur de l’histoire du club en Liga, à 16 ans et 304 jours, lors d’un match nul 2-2 contre Osasuna, avant de s’emparer du record de précocité en Ligue des champions face à l’Inter, à 17 ans et 40 jours.
Le FC Barcelone a publié un communiqué pour exprimer sa gratitude : « Le FC Barcelone tient à remercier publiquement Ansu Fati pour son engagement, son dévouement et sa contribution tout au long de son parcours chez les Blaugranas, et lui souhaite le meilleur pour l'avenir, tant sur le terrain qu'en dehors. »
Se reconstruire une carrière en France
À Monaco, Fati a enfin retrouvé un temps de jeu régulier après une période difficile à Brighton en Premier League. L'international espagnol s'est rapidement intégré au groupe monégasque, démontrant ses qualités techniques et son sens du but. Fati a livré des performances décisives, notamment un doublé mémorable lors du derby contre Nice, ainsi que des buts décisifs contre Lens et Metz.
Le club a souligné son retour à un niveau physique optimal et son efficacité retrouvée, insistant sur le fait que Fati continuera à mettre ses qualités techniques au service de l’équipe. Ce transfert définitif marque un nouveau chapitre pour l’attaquant, loin de l’immense pression de la Catalogne.
- AFP
Quelle sera la prochaine étape pour Fati ?
Fati va désormais se consacrer à mener Monaco dans la préparation de ses prochaines campagnes nationales et européennes. Son avenir à long terme étant désormais réglé, Fati peut se concentrer sur le maintien de son excellente forme offensive et, éventuellement, sur un retour en sélection espagnole. Monaco comptera beaucoup sur Fati pour disputer le titre de Ligue 1 au Paris Saint-Germain la saison prochaine.