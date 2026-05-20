« Mon rêve était de jouer avec Lionel Messi » - Riyad Mahrez révèle qu'il avait eu des discussions en vue d'un transfert à Barcelone avant de rejoindre Manchester City

Mahrez s'est imposé comme l'un des attaquants les plus redoutés de la Premier League sous les couleurs de Leicester. La star d'Al-Ahli a toutefois révélé qu'il avait un jour rêvé de rejoindre le Camp Nou plutôt que l'Etihad Stadium. Dans une récente interview accordée à Koora Break, l'ailier a confié qu'il aspirait à porter le maillot du FC Barcelone au cœur de son âge d'or moderne.

À 35 ans, il était très courtisé après ses exploits lors du titre « miraculeux » de Leicester en 2016. Bien qu’il soit finalement resté au King Power Stadium pendant deux années supplémentaires, Mahrez a désormais confirmé que des discussions de haut niveau avaient eu lieu avec plusieurs des plus grands clubs européens, notamment les deux équipes du Clásico et Manchester United.