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« Mon rêve était de jouer avec Lionel Messi » - Riyad Mahrez révèle qu'il avait eu des discussions en vue d'un transfert à Barcelone avant de rejoindre Manchester City
Le rêve barcelonais qui ne s’est jamais concrétisé
Mahrez s'est imposé comme l'un des attaquants les plus redoutés de la Premier League sous les couleurs de Leicester. La star d'Al-Ahli a toutefois révélé qu'il avait un jour rêvé de rejoindre le Camp Nou plutôt que l'Etihad Stadium. Dans une récente interview accordée à Koora Break, l'ailier a confié qu'il aspirait à porter le maillot du FC Barcelone au cœur de son âge d'or moderne.
À 35 ans, il était très courtisé après ses exploits lors du titre « miraculeux » de Leicester en 2016. Bien qu’il soit finalement resté au King Power Stadium pendant deux années supplémentaires, Mahrez a désormais confirmé que des discussions de haut niveau avaient eu lieu avec plusieurs des plus grands clubs européens, notamment les deux équipes du Clásico et Manchester United.
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Mahrez raconte son rêve concernant Messi
Mahrez s'est exprimé avec franchise sur ses ambitions et les raisons précises qui l'ont empêché de rejoindre le club catalan. Il a expliqué : « Mon rêve était de jouer à Barcelone aux côtés de Guardiola et Messi. J'ai discuté avec plusieurs clubs avant de signer à Manchester City. Le Real Madrid, Barcelone et Manchester United étaient intéressés, mais Leicester réclamait une indemnité de transfert très élevée et je n'avais pas de clause libératoire, donc le transfert n'a pas pu se faire. »
Déception dans les négociations de contrat
En comparant sa situation à celle de son ancien coéquipier de Leicester, N’Golo Kanté, Mahrez a reconnu que son manque de prévoyance lors des négociations contractuelles l’avait empêché de forcer son départ. Kanté est parti à Chelsea peu après le titre, une voie que Mahrez n’a pas pu emprunter aussi rapidement en raison des termes du contrat qu’il avait signé avec le club.
L’international algérien analyse : « [N’Golo] Kanté a eu la bonne idée d’insérer une clause libératoire de 30 millions d’euros pour partir vers Chelsea, alors que j’avais refusé d’en inclure une et que j’ai dû rester à Leicester deux ans de plus. » Ce détail contractuel a laissé à Leicester un contrôle total sur le marché, écartant ainsi Barcelone et le Real Madrid malgré leur intérêt marqué.
- AFP
Le succès à Manchester City
Même si son « rêve » de rejoindre l’Espagne s’est envolé, la carrière de Mahrez n’a pas été affectée. En 2018, il a rejoint Manchester City contre un chèque de 60 millions de livres sterling et s’est rapidement imposé comme l’un des joueurs les plus fiables de Guardiola. Son passage chez les Citizens s’est révélé extrêmement fructueux, consolidant son statut parmi les plus grands footballeurs africains ayant évolué en Angleterre.
Au moment de son départ pour la Saudi Pro League en 2023, son palmarès impressionnait : quatre titres de Premier League, cinq trophées nationaux et, surtout, la Ligue des champions conquise lors de sa dernière saison, preuve que, même si le rêve barcelonais s’était évanoui, sa carrière avait atteint des sommets exceptionnels.