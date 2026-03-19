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« Mon prochain Everest ! » - Niall Horan, membre du groupe One Direction, avoue craindre encore aujourd’hui Roy Keane, la légende de Manchester United
La bête noire d'une pop star en matière de sport
Niall est habitué aux feux de la rampe des tournées dans les stades et à côtoyer les plus grandes stars d’Hollywood, mais le monde du football professionnel lui impose une pression d’un autre genre. Si l’interprète de « Slow Hands » a réussi à passer de la renommée d’un boys band à une carrière solo, il admet que certaines figures du sport le laissent encore bouche bée et, dans un cas précis, le rendent véritablement nerveux.
Le chanteur irlandais s'est confié sur sa réticence à échanger avec l'un des plus grands joueurs de l'histoire de la République d'Irlande. Malgré son statut de célébrité mondiale, Horan a expliqué que l'aura qui entoure Keane suffit à le tenir à distance, même lorsqu'ils se trouvent dans la même pièce.
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Le roi du terrain
Lors d’une interview sur RTE 2FM avec Tracy Clifford, on a demandé à Niall s’il trouverait un jour le courage d’aller saluer cette commentatrice au tempérament fougueux. « Oh, arrête. Je veux dire, c’est le roi, non ? On voit bien qu’il est très drôle, évidemment. Il est probablement plus détendu qu’il ne le laisse paraître », a déclaré Niall. Il s’est toutefois empressé de préciser que la balle était clairement dans le camp de Keane si une conversation devait un jour avoir lieu.
« Absolument pas. Il faudrait qu’il vienne vers moi, et ça ne semble pas près d’arriver », a ajouté le chanteur. « Je me suis retrouvé dans la même pièce que lui à plusieurs reprises. En fait, je l’ai rencontré il y a quelques années, mais je ne sais pas s’il… Je l’ai rencontré il y a environ 10 ans lors d’un match de Ligue des champions. Mais non, je ne me suis toujours pas approché de lui. »
Surmonter ses peurs
L'animateur n'a pas manqué de relever l'ironie de la situation, soulignant que Niall est « le meilleur pote » de Snoop Dogg mais qu'il n'arrive pas à s'entendre avec un compatriote irlandais. Il a balayé cette comparaison d'un rire, en plaisantant : « Littéralement, [Keane se dit peut-être] : "C'est qui ce type [Niall] ? Fiche le camp d'ici". C'est complètement absurde. Je ne veux pas lui parler. Qu'est-ce que je ferais en lui parlant ? "Bébé". Je l'adore, c'est un roi."
Lorsqu’on lui a fait remarquer qu’il avait déjà presque tout accompli dans l’industrie du divertissement, le chanteur a donné à cette tâche intimidante un titre à la hauteur. « C’est mon prochain Everest », a-t-il ironisé, reconnaissant que l’ancien manager de Sunderland reste le défi ultime pour lui.
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Un passionné de football
La passion de Niall pour le football n'est un secret pour personne : on aperçoit souvent le chanteur lors de grands matchs, et il soutient notamment le Derby County. Le chanteur a conclu le sujet en reconnaissant le côté absurde de sa situation, balayant d'un rire la comparaison avec son amitié pour Snoop Dogg en demandant : « Qui l'aurait cru ? »
De son côté, Keane, qui est actuellement un pilier de Sky Sports et du podcast Stick to Football, reste réputé pour son approche directe dans ses commentaires footballistiques.
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