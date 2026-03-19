« Mon prochain Everest ! » - Niall Horan, membre du groupe One Direction, avoue craindre encore aujourd’hui Roy Keane, la légende de Manchester United

Niall est habitué aux feux de la rampe des tournées dans les stades et à côtoyer les plus grandes stars d’Hollywood, mais le monde du football professionnel lui impose une pression d’un autre genre. Si l’interprète de « Slow Hands » a réussi à passer de la renommée d’un boys band à une carrière solo, il admet que certaines figures du sport le laissent encore bouche bée et, dans un cas précis, le rendent véritablement nerveux.

Le chanteur irlandais s'est confié sur sa réticence à échanger avec l'un des plus grands joueurs de l'histoire de la République d'Irlande. Malgré son statut de célébrité mondiale, Horan a expliqué que l'aura qui entoure Keane suffit à le tenir à distance, même lorsqu'ils se trouvent dans la même pièce.