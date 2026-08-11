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« Mon esprit était un peu ailleurs » : Randal Kolo Muani explique ses difficultés à Tottenham alors que son transfert à la Juventus lui offre un nouveau départ
Surmonter les difficultés du nord de Londres
Kolo Muani a livré une évaluation franche de son passage en Premier League, admettant que son attention n’était pas entièrement tournée vers sa mission durant son passage dans le nord de Londres. L’attaquant, qui a passé la saison dernière en prêt au Tottenham Hotspur Stadium, a eu du mal à retrouver la forme qui avait fait de lui l’un des attaquants les plus convoités d’Europe. Durant son séjour en Angleterre, Kolo Muani a disputé 41 matches toutes compétitions confondues avec Tottenham, pour seulement cinq buts et quatre passes décisives, un bilan qui a finalement conduit le club de Premier League à renoncer à un transfert définitif.
Revenant sur ces difficultés, l’attaquant de 27 ans a déclaré à Tuttosport : « Plusieurs choses n’ont pas fonctionné. Pour moi, c’était quelque chose de plus personnel. Je pense que mon esprit était un peu ailleurs : je voulais revenir à la Juventus. Cela fait aussi partie de la carrière d’un joueur : toutes les saisons ne peuvent pas être positives, on peut le dire. Pour moi, c’était une année durant laquelle j’ai appris quelque chose : j’ai eu des blessures, mes premières blessures, mais heureusement j’ai pu me remettre de toutes. Je pense que c’est dû à toutes ces choses, mais maintenant c’est un nouveau championnat, c’est un nouveau chapitre pour moi. Donc je pense que c’est une nouvelle version de moi, disons. »
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Le long chemin du retour à la Juventus
Le processus de négociation pour faire revenir Kolo Muani au Allianz Stadium en provenance du Paris Saint-Germain a été loin d’être simple, se transformant en un long feuilleton estival qui a mis à l’épreuve la patience de toutes les parties concernées. Cependant, le joueur est resté convaincu qu’un accord finirait par être trouvé, porté par son lien profond avec le club et la ville de Turin.
« Oui, j’étais au courant de la situation. J’en ai parlé avec mes représentants et ma famille. Ensuite, nous en avons discuté en profondeur et nous sommes parvenus à un accord. Je pense que cela s’est fait très rapidement. Le mercato en lui-même a aussi été un peu long. Mais nous avons fait tout le nécessaire pour me permettre de revenir, et je suis très, très heureux et très, très fier de porter à nouveau ce maillot », a expliqué Kolo Muani.
Sous les ordres de Luciano Spalletti
Un facteur important dans la décision de Kolo Muani de revenir a été la présence de Luciano Spalletti, qui a fait du Français une cible prioritaire pour son projet tactique. L’attaquant est impatient de rendre la confiance témoignée par l’ancien entraîneur de Naples et de l’Italie, estimant que la philosophie offensive de Spalletti correspond parfaitement à ses qualités.
« Honnêtement, j’étais très, très heureux que l’entraîneur montre cet attachement, cette envie que je vienne. Je pense connaître sa manière d’entraîner, je sais ce qu’il veut de ses attaquants, de ses joueurs, ce qu’il exige. Et je pense que, pour moi, porter ce maillot est tout simplement un honneur. Je serai prêt à tout faire pour donner le meilleur de moi-même et montrer toutes mes qualités », a-t-il souligné.
- AFP
Un plan pour marquer beaucoup de buts
La perspective d'une saison prolifique est au cœur des plans de l'entraîneur pour son attaquant. Spalletti aurait mis au point un système spécifique pour maximiser le rendement de Kolo Muani, un défi que le joueur est prêt à relever.
« Je suis heureux de l'entendre... Si c'est sa méthode, alors ainsi soit-il ! Ensuite, je serai prêt à écouter tout ce qu'il a à dire, tous les conseils qu'il a à me donner. Je pense que je donnerai tout pour lui. Je suis très, très heureux. Si c'est la méthode, je suis prêt à tout donner pour marquer le plus de buts possible », a conclu Kolo Muani.
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