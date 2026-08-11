« Mon esprit était un peu ailleurs » : Randal Kolo Muani explique ses difficultés à Tottenham alors que son transfert à la Juventus lui offre un nouveau départ

Kolo Muani a livré une évaluation franche de son passage en Premier League, admettant que son attention n’était pas entièrement tournée vers sa mission durant son passage dans le nord de Londres. L’attaquant, qui a passé la saison dernière en prêt au Tottenham Hotspur Stadium, a eu du mal à retrouver la forme qui avait fait de lui l’un des attaquants les plus convoités d’Europe. Durant son séjour en Angleterre, Kolo Muani a disputé 41 matches toutes compétitions confondues avec Tottenham, pour seulement cinq buts et quatre passes décisives, un bilan qui a finalement conduit le club de Premier League à renoncer à un transfert définitif.

Revenant sur ces difficultés, l’attaquant de 27 ans a déclaré à Tuttosport : « Plusieurs choses n’ont pas fonctionné. Pour moi, c’était quelque chose de plus personnel. Je pense que mon esprit était un peu ailleurs : je voulais revenir à la Juventus. Cela fait aussi partie de la carrière d’un joueur : toutes les saisons ne peuvent pas être positives, on peut le dire. Pour moi, c’était une année durant laquelle j’ai appris quelque chose : j’ai eu des blessures, mes premières blessures, mais heureusement j’ai pu me remettre de toutes. Je pense que c’est dû à toutes ces choses, mais maintenant c’est un nouveau championnat, c’est un nouveau chapitre pour moi. Donc je pense que c’est une nouvelle version de moi, disons. »