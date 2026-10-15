Après avoir également mené son pays jusqu’à la finale de l’Euro 2020, l’entraîneur expérimenté a reconnu que l’attention incessante dont il faisait l’objet vers la fin de son mandat à la tête de la sélection avait fini par lui ôter le plaisir qu’il prenait au football.

Interrogé dans l’émission The Amol Rajan Connection sur un éventuel retour à un poste d’entraîneur en Premier League, Southgate a répondu : « Je ne vois pas dans quelles circonstances je le ferais. »

Expliquant comment sa passion pour ce sport s’était émoussée au point qu’il ne regarde presque plus de matches, il a poursuivi : « Vers la fin de mon passage à la tête de l’Angleterre, j’ai cessé d’y prendre du plaisir, au moins pendant un temps. Les victoires vous permettent de tenir. À la fin, même les victoires ne me procuraient plus de plaisir au-delà de quelques minutes. Je n’ai donc quasiment pas regardé de football.

« Je suis allé à la finale de la Coupe d’Angleterre pour voir mon équipe, Crystal Palace, remporter son premier trophée. Je ne suis pas retourné dans un stade de football depuis. Mon envie d’être impliqué dans le football a donc changé. »