SOPA Images
Traduit par
« Mon envie a changé » : Sir Gareth Southgate écarte un retour en Premier League et explique pourquoi l’ancien sélectionneur de l’Angleterre a quitté le football
Un entraîneur ferme la porte à un poste sur le banc en première division
Southgate a clairement indiqué qu’il n’avait aucune intention de revenir entraîner dans l’élite anglaise après s’être éloigné du football. Il n’a plus entraîné de club depuis ses trois années à Middlesbrough, entre juin 2006 et son licenciement en octobre 2009. Durant cette période sur le Teesside, il a remporté 45 de ses 151 matches, avec notamment une victoire 8-1 contre Manchester City, avant de connaître la relégation en 2009.
- AFP
Une absence au stade due à l’épuisement mental
Après avoir également mené son pays jusqu’à la finale de l’Euro 2020, l’entraîneur expérimenté a reconnu que l’attention incessante dont il faisait l’objet vers la fin de son mandat à la tête de la sélection avait fini par lui ôter le plaisir qu’il prenait au football.
Interrogé dans l’émission The Amol Rajan Connection sur un éventuel retour à un poste d’entraîneur en Premier League, Southgate a répondu : « Je ne vois pas dans quelles circonstances je le ferais. »
Expliquant comment sa passion pour ce sport s’était émoussée au point qu’il ne regarde presque plus de matches, il a poursuivi : « Vers la fin de mon passage à la tête de l’Angleterre, j’ai cessé d’y prendre du plaisir, au moins pendant un temps. Les victoires vous permettent de tenir. À la fin, même les victoires ne me procuraient plus de plaisir au-delà de quelques minutes. Je n’ai donc quasiment pas regardé de football.
« Je suis allé à la finale de la Coupe d’Angleterre pour voir mon équipe, Crystal Palace, remporter son premier trophée. Je ne suis pas retourné dans un stade de football depuis. Mon envie d’être impliqué dans le football a donc changé. »
Les études remplacent la pression au bord du terrain
Depuis qu’il a quitté l’encadrement de la sélection nationale, il s’est tourné vers les médias et a présenté un documentaire de la BBC plus tôt cette année, parcourant le Royaume-Uni pour examiner les difficultés auxquelles sont confrontés les jeunes hommes et les garçons. Parallèlement à ses activités dans l’audiovisuel, il a également travaillé comme enseignant invité à la Harvard Business School, à Boston.
Revenant sur l’épanouissement qu’il a trouvé depuis qu’il a quitté le bord du terrain, Southgate a ajouté : « J’ai adoré les 18 derniers mois de ma vie. Pendant 37 ans, l’image que j’avais de moi-même dépendait du fait que je gagne ou que je perde le samedi. Et j’ai vraiment aimé vivre des expériences différentes. J’ai rencontré des responsables politiques, des personnes qui travaillent dans les médias, j’ai appris des choses sur le leadership dans toutes sortes de domaines, j’ai voyagé à travers le monde pour apprendre. J’ai simplement aimé vivre un autre chapitre de ma vie. »
- AFP
De nouveaux horizons éclipsent un retour au métier d’entraîneur
Ces propos francs mettent de fait un terme aux spéculations persistantes qui l’associent à des postes prestigieux vacants en Premier League. Plutôt que de gérer les périodes de mercato et la pression hebdomadaire liée aux résultats des matches, il semble appelé à continuer de développer ses activités dans l’audiovisuel public et la formation au leadership. Son départ de Boro il y a 17 ans, alors que le club occupait la quatrième place du Championship, semble donc devoir rester sa dernière expérience à la tête d’un club.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles