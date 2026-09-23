L’enjeu autour de l’avenir de Tresoldi a considérablement monté d’un cran lorsque l’entraîneur légendaire Jurgen Klopp, désormais à la tête de l’équipe nationale d’Allemagne, a personnellement pris contact avec le jeune attaquant. Klopp tient clairement à s’attacher les services d’un joueur qui a prouvé sa valeur sur la scène de la Ligue des champions, et les deux hommes ont déjà eu des discussions détaillées au sujet de la trajectoire de l’avant-centre. Tresoldi n’a pas tardé à saluer la manière dont Klopp a abordé cette situation délicate, soulignant que le sélectionneur a fait preuve d’une grande empathie face au conflit intérieur que traverse le joueur alors qu’il réfléchit à son avenir à long terme dans le football.

Revenant sur son échange avec l’ancien entraîneur de Liverpool, Tresoldi a décrit une relation qui va au-delà du cadre classique entre un coach et un athlète. « Nous avons eu de bonnes conversations. J’ai expliqué ma situation à Kloppo, et il l’a comprise. C’est une très bonne personne. Ce n’était pas une conversation entre un entraîneur et un joueur, mais plutôt comme une conversation entre un père et son fils. Il m’a dit que la porte serait toujours ouverte pour moi », a révélé Tresoldi.