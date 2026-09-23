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« Mon cœur est à 50-50 » : la star du Club Bruges Nicolo Tresoldi reporte sa décision internationale entre l'Allemagne et l'Italie à après l'Euro Espoirs 2027
Un cœur partagé entre deux nations
Le bras de fer pour l’un des jeunes talents les plus prometteurs d’Europe devrait se poursuivre au moins une année de plus. Tresoldi a officiellement annoncé qu’il reporterait sa décision finale concernant son allégeance internationale au niveau senior. Malgré l’intérêt prononcé de la DFB et de la FIGC, le joueur de 22 ans prévoit de rester avec l’équipe d’Allemagne Espoirs jusqu’au Championnat d’Europe 2027 avant de faire un choix définitif entre les deux poids lourds.
S’exprimant auprès de Sky Germany, Tresoldi a exposé la difficulté émotionnelle du choix auquel il est confronté. L’attaquant, qui est dans une forme sensationnelle en Belgique, a admis que ses sentiments étaient parfaitement partagés entre les deux grandes nations du football. « Mon cœur est à 50-50. Les deux pays comptent énormément pour moi », a expliqué l’attaquant.
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Conversations avec Jurgen Klopp
L’enjeu autour de l’avenir de Tresoldi a considérablement monté d’un cran lorsque l’entraîneur légendaire Jurgen Klopp, désormais à la tête de l’équipe nationale d’Allemagne, a personnellement pris contact avec le jeune attaquant. Klopp tient clairement à s’attacher les services d’un joueur qui a prouvé sa valeur sur la scène de la Ligue des champions, et les deux hommes ont déjà eu des discussions détaillées au sujet de la trajectoire de l’avant-centre. Tresoldi n’a pas tardé à saluer la manière dont Klopp a abordé cette situation délicate, soulignant que le sélectionneur a fait preuve d’une grande empathie face au conflit intérieur que traverse le joueur alors qu’il réfléchit à son avenir à long terme dans le football.
Revenant sur son échange avec l’ancien entraîneur de Liverpool, Tresoldi a décrit une relation qui va au-delà du cadre classique entre un coach et un athlète. « Nous avons eu de bonnes conversations. J’ai expliqué ma situation à Kloppo, et il l’a comprise. C’est une très bonne personne. Ce n’était pas une conversation entre un entraîneur et un joueur, mais plutôt comme une conversation entre un père et son fils. Il m’a dit que la porte serait toujours ouverte pour moi », a révélé Tresoldi.
Mancini passe à l’action pour l’Italie
L’Allemagne n’est pas la seule sélection à faire vibrer le cœur de Tresoldi. Le nouveau sélectionneur de l’Italie, Roberto Mancini, s’est lui aussi activé pour tenter de convaincre l’attaquant de revenir à ses racines. L’attaquant a confirmé que l’approche de Mancini avait reçu la même réponse honnête que celle qu’il avait donnée au camp allemand. « J’ai dit la même chose à lui qu’à Klopp », a remarqué Tresoldi.
Tresoldi, né en Sardaigne et qui a passé sa petite enfance en Italie avant de déménager en Allemagne à l’âge de 13 ans, conserve des liens profonds avec la nation méditerranéenne. Fait intéressant, il est également éligible pour l’Argentine par sa mère, même si la bataille actuelle reste centrée sur l’Europe. Il a rappelé aux observateurs que son lien avec l’Italie ne passe pas seulement par sa filiation, mais qu’il constitue une part fondamentale de son éducation. « Ce n’est pas seulement que mon père vient d’Italie. J’y suis aussi né, j’y ai grandi », a-t-il déclaré.
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Tresoldi réaffirme son engagement envers l'Allemagne U21
Pour l’instant, il reste attaché au projet mené par Antonio Di Salvo, en affichant son souhait immédiat de représenter l’Allemagne chez les jeunes. Il fixe ainsi de fait un calendrier pour une décision finale qui n’interviendra pas avant encore un an. Tresoldi doit faire son retour sur les terrains ce samedi, lorsque l’équipe du sélectionneur Antonio Di Salvo affrontera la Lettonie U21 dans un match clé des qualifications pour le Championnat d’Europe. Sa disponibilité constitue un renfort bienvenu pour l’équipe dans sa quête de qualification pour le tournoi.
« Je porte le maillot de l’Allemagne avec fierté, je suis très heureux d’être ici. Je veux encore jouer le Championnat d’Europe ici. Après cela, nous verrons comment les choses évolueront », a-t-il déclaré.
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