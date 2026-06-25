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« Mon cœur battait à tout rompre » : Neymar revient sur ses 981 jours d’absence « difficiles » avec le Brésil, alors que l’attaquant vedette fait son retour « nerveux » face à l’Écosse
Le retour émouvant du numéro 10
Après exactement 981 jours d’absence et autant d’incertitudes, Neymar a enfin retrouvé le maillot jaune de la Seleção lors de la Coupe du monde. Le dernier match du Brazuca remonte à octobre 2023, lorsqu’il avait subi une rupture du ligament croisé antérieur et du ménisque du genou gauche face à l’Uruguay. L’attaquant, initialement remplaçant face à l’Écosse sous les ordres de Carlo Ancelotti, a finalement fait son entrée à la 30e minute de la seconde période, au Hard Rock Stadium de Miami.
Visiblement ému, l’attaquant a décrit le tourbillon d’émotions qui l’a envahi juste avant de fouler la pelouse : « Mon cœur battait la chamade, j’étais très nerveux… mais heureux ! Fier, tout s’est bien passé », a-t-il confié à TV Globo.
- AFP
Évaluer sa condition physique
La tension accumulée au fil des années de traitement et de kinésithérapie a fini par éclater après le coup de sifflet final. On a vu Neymar pleurer sur le terrain ; il a expliqué par la suite que c'était un mélange d'émotions lorsqu'il est entré en jeu, soulignant que ces larmes étaient un exutoire nécessaire.
« Je suis très heureux de porter à nouveau le maillot de l’équipe nationale après trois ans. Je suis en bonne forme physique, Dieu merci. Ça a été dur d’être sur la touche pendant tout ce temps, mais je n’étais pas complètement inactif. Je me suis entraîné dur pendant 25 jours pour être en forme pour les matchs. Je suis donc très heureux, très content », a commenté la star, citée par UOL.
« J’ai ressenti un mélange d’émotions en entrant sur la pelouse. Cela faisait longtemps que je n’avais pas porté ce maillot, que je n’avais pas joué avec l’équipe nationale, mais, grâce à Dieu, tout s’est bien passé et j’ai réussi à revenir. »
Le rôle crucial du collectif familial dans les moments difficiles
Le joueur a tenu à saluer le soutien indéfectible de son entourage. Il a révélé que sa famille était au fait de « toutes les difficultés » qu’il a dû surmonter pour être prêt pour la Coupe du monde. La présence de ses proches dans les tribunes de Miami a rendu ce moment encore plus spécial pour le numéro 10.
« Ils savent tout ce que j’ai traversé, toutes les épreuves que j’ai dû surmonter pour être ici aujourd’hui, et notre objectif était de représenter l’équipe nationale, de rejouer. C’est très émouvant de les voir là-bas, ravis et heureux de mon retour », a-t-il déclaré.
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Préparation pour les huitièmes de finale
Cette victoire 3-0, acquise avant même l’entrée en jeu de Neymar, permet au Brésil de terminer en tête du groupe C et de se qualifier pour les seizièmes de finale avec un moral au beau fixe. Ce succès face aux Écossais a offert aux Auriverdes l’occasion de peaufiner les derniers réglages collectifs et d’intégrer progressivement le numéro 10 au rythme de la compétition sur le sol américain. La sélection brésilienne affrontera le deuxième du groupe F, qui comprend les Pays-Bas, le Japon et la Suède.
« Je l’ai déjà dit : je suis très heureux, et maintenant que nous sommes en phase à élimination directe, il faut continuer à gagner pour atteindre notre objectif final », a-t-il conclu.