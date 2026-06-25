La tension accumulée au fil des années de traitement et de kinésithérapie a fini par éclater après le coup de sifflet final. On a vu Neymar pleurer sur le terrain ; il a expliqué par la suite que c'était un mélange d'émotions lorsqu'il est entré en jeu, soulignant que ces larmes étaient un exutoire nécessaire.

« Je suis très heureux de porter à nouveau le maillot de l’équipe nationale après trois ans. Je suis en bonne forme physique, Dieu merci. Ça a été dur d’être sur la touche pendant tout ce temps, mais je n’étais pas complètement inactif. Je me suis entraîné dur pendant 25 jours pour être en forme pour les matchs. Je suis donc très heureux, très content », a commenté la star, citée par UOL.

« J’ai ressenti un mélange d’émotions en entrant sur la pelouse. Cela faisait longtemps que je n’avais pas porté ce maillot, que je n’avais pas joué avec l’équipe nationale, mais, grâce à Dieu, tout s’est bien passé et j’ai réussi à revenir. »