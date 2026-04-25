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« Mon bureau était juste là… mais personne n’a frappé à la porte ! » – Antonio Conte explique pourquoi les derniers agissements de Romelu Lukaku l’ont mis en colère
Conte critique ouvertement le comportement de Lukaku à l’entraînement.
Le duo légendaire formé par Conte et Lukaku semble prendre de l’ampleur à Naples. Après une victoire écrasante 4-0 contre Cremonese vendredi, l’entraîneur a profité de sa conférence de presse d’après-match pour reprocher à l’attaquant de 32 ans de ne pas être passé à son bureau lors d’une récente visite au centre d’entraînement du club.
Lukaku, écarté des terrains en raison d’une longue blessure aux ischio-jambiers, avait été autorisé à suivre sa rééducation en Belgique. De retour en Italie pour rencontrer les dirigeants du club, l’attaquant n’a pourtant pas fait le déplacement jusqu’au bureau de son entraîneur, une absence que ce dernier a qualifiée de « vraie déception ».
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Conte exprime sa frustration face au silence
Conte n’a pas mâché ses mots lorsqu’on lui a demandé s’il s’était entretenu en face à face avec son attaquant vedette. Alors que Lukaku rencontrait les membres du conseil d’administration de Naples, l’entraîneur a attendu en vain un signe de bienvenue, ce qui l’a conduit à exprimer publiquement son mécontentement.
« Je sais qu’un de nos dirigeants a échangé avec lui, il est venu au centre d’entraînement, mon bureau était juste à côté… mais personne n’a frappé à la porte, et cela m’a vraiment déçu car je m’attendais au moins à un salut, un message ou quelque chose », a déclaré Conte aux journalistes. « Dans ce genre de situation, l’entraîneur essaie de comprendre tout le monde, mais personne ne fait l’effort de comprendre l’entraîneur. »
Une saison marquée par les blessures
En raison d’une récidive aux ischio-jambiers survenue en août, Romelu Lukaku n’a fait que sept apparitions cette saison, sa dernière sortie remontant au début mars. Malgré ses relations tendues avec Antonio Conte, l’attaquant s’entraînerait à haute intensité pour démontrer sa pleine condition physique. Son contrat avec le Stadio Diego Armando Maradona expirant dans un an, il entend encore sauver sa saison et décrocher sa place dans la sélection belge pour la Coupe du monde 2026.
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Les espoirs de Coupe du monde sont en jeu
Les dernières semaines de Serie A s’annoncent comme une course contre la montre pour Lukaku. Il doit non seulement réparer la fracture avec Conte, mais aussi prouver à la sélection belge qu’il est prêt à disputer le tournoi estival en Amérique du Nord.
Si des discussions constructives ont eu lieu cette semaine entre l’attaquant et la direction napolitaine, les critiques publiques de l’entraîneur laissent penser qu’une « discussion en tête-à-tête » sera nécessaire pour rétablir une relation de confiance. Alors que les Partenopei visent une fin de saison en beauté, tous les regards seront tournés vers le vétéran pour voir s’il peut encore faire la différence avant l’ouverture du mercato estival.