« Mon bureau était juste là… mais personne n’a frappé à la porte ! » – Antonio Conte explique pourquoi les derniers agissements de Romelu Lukaku l’ont mis en colère

Le duo légendaire formé par Conte et Lukaku semble prendre de l’ampleur à Naples. Après une victoire écrasante 4-0 contre Cremonese vendredi, l’entraîneur a profité de sa conférence de presse d’après-match pour reprocher à l’attaquant de 32 ans de ne pas être passé à son bureau lors d’une récente visite au centre d’entraînement du club.

Lukaku, écarté des terrains en raison d’une longue blessure aux ischio-jambiers, avait été autorisé à suivre sa rééducation en Belgique. De retour en Italie pour rencontrer les dirigeants du club, l’attaquant n’a pourtant pas fait le déplacement jusqu’au bureau de son entraîneur, une absence que ce dernier a qualifiée de « vraie déception ».