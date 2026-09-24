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« Mon agent a reçu des appels » : la star du Real Madrid Marc Cucurella clarifie les rumeurs de transfert au FC Barcelone et admet une mission secrète par SMS pour Rodri
Les rumeurs autour de Barcelone minimisées
Cucurella a bouclé plus tôt cette année un transfert très médiatisé vers le Bernabeu dans le cadre d’un accord d’abord estimé à 55 millions d’euros (47 M£), avec 5 M€ supplémentaires (4 M£) prévus sous forme de bonus potentiels. L’Espagnol s’est rapidement imposé dans le onze de départ, reléguant Alvaro Carreras derrière lui comme option privilégiée de Mourinho sur le flanc gauche.
Avant de signer dans la capitale espagnole, le défenseur était fortement annoncé en partance pour le grand rival, Barcelone. Le géant catalan surveillait apparemment le marché dans un contexte de doutes persistants autour de l’avenir à long terme d’Alejandro Balde.
Malgré les spéculations incessantes qui ont dominé les gros titres, aucune approche formelle du Barça ne s’est concrétisée. Le Real Madrid est passé à l’action avec détermination, s’attachant les services du latéral et mettant fin à toute perspective de retour au Camp Nou pour le joueur formé à La Masia.
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« Pas un intérêt réel »
Interrogé par le diffuseur espagnol COPE, Cucurella a fermement écarté l’idée qu’un transfert en Catalogne ait jamais été proche d’aboutir. La star madrilène a précisé l’étendue des contacts entre son entourage et la direction du Barça.
« Non, non, non. Mon agent a reçu quelques appels, mais cela n’est pas allé plus loin que ça, a expliqué l’ancien latéral de Chelsea lorsqu’il a été interrogé sur les rumeurs de l’été. Je ne pense pas que cela puisse être considéré comme un véritable intérêt. »
Le choix catalan de Rodri
Au-delà de son propre feuilleton sur le marché des transferts, Cucurella s’est retrouvé à agir comme un agent improvisé pour le Real Madrid. Alors que son coéquipier en sélection Rodri pesait le pour et le contre entre les deux plus grands clubs d’Espagne, le défenseur a tenté de persuader le milieu de rejoindre la révolution de Mourinho au Bernabéu.
Ces efforts se sont finalement révélés vains, puisque Rodri a choisi de signer à Barcelone afin de former un nouveau partenariat au milieu de terrain aux côtés de Pedri. Revenant sur leurs conversations privées, Cucurella a révélé que le milieu était resté évasif sur ses intentions.
« Il a dit quelque chose comme : “On verra” », s’est souvenu Cucurella. « Je suis heureux pour lui, mais j’espère qu’il n’aura pas trop de succès parce que cela signifierait la fin du nôtre. »
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Confortant son statut au Bernabéu
S'étant solidement imposé devant Carreras, Cucurella a désormais pour mission de justifier son prix élevé sur le reste de la saison. Sous la direction de Mourinho, le défenseur devrait rester un élément clé de l'arrière-garde du Real Madrid.
Pendant ce temps, sa rivalité personnelle avec Rodri ajoute une nouvelle dynamique aux futurs Clasicos. Alors que les deux internationaux espagnols s'installent dans leurs équipes respectives, leurs performances influenceront sans aucun doute la bataille en cours pour la suprématie nationale.
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