« Mon agent a reçu des appels » : la star du Real Madrid Marc Cucurella clarifie les rumeurs de transfert au FC Barcelone et admet une mission secrète par SMS pour Rodri

Cucurella a bouclé plus tôt cette année un transfert très médiatisé vers le Bernabeu dans le cadre d’un accord d’abord estimé à 55 millions d’euros (47 M£), avec 5 M€ supplémentaires (4 M£) prévus sous forme de bonus potentiels. L’Espagnol s’est rapidement imposé dans le onze de départ, reléguant Alvaro Carreras derrière lui comme option privilégiée de Mourinho sur le flanc gauche.

Avant de signer dans la capitale espagnole, le défenseur était fortement annoncé en partance pour le grand rival, Barcelone. Le géant catalan surveillait apparemment le marché dans un contexte de doutes persistants autour de l’avenir à long terme d’Alejandro Balde.

Malgré les spéculations incessantes qui ont dominé les gros titres, aucune approche formelle du Barça ne s’est concrétisée. Le Real Madrid est passé à l’action avec détermination, s’attachant les services du latéral et mettant fin à toute perspective de retour au Camp Nou pour le joueur formé à La Masia.



