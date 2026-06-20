Que s’est-il passé ? Alors qu’il dégageait un ballon juste avant l’arrivée de l’attaquant ivoirien Amad Diallo, Schlotterbeck a légèrement tordu son pied gauche, sans aucun contact adverse, et a en outre frappé son tendon d’Achille avec son pied droit.

Le défenseur a alors boité brièvement sur la pelouse avant l’intervention du staff médical de la DFB. Les soins se sont poursuivis en bord de terrain ; d’après les premières images, c’est la cheville gauche du joueur du Borussia Dortmund qui était touchée.

Pendant les soins, il a été encouragé par les supporters allemands présents dans le stade de Toronto (Canada), qui lui ont adressé des chants d’encouragement.