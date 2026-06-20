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Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Oliver Maywurm

Traduit par

Moment de frayeur pour l’Allemagne : la Mannschaft craint de perdre l’un de ses joueurs clés après un incident malheureux

Coupe du monde
Allemagne vs Côte d'Ivoire
Allemagne
Côte d'Ivoire
N. Schlotterbeck

L’Allemagne a connu un moment de frayeur dès les premières minutes de son deuxième match de groupe de la Coupe du monde 2026 face à la Côte d’Ivoire, impliquant Nico Schlotterbeck.

Après un incident malheureux survenu en cours de match, le défenseur central a d’abord dû être soigné sur la pelouse au bout d’un peu moins d’un quart d’heure, et pendant un bref instant, il a semblé que le sélectionneur de l’équipe nationale, Julian Nagelsmann, pourrait être contraint à un remplacement précoce.

  • Que s’est-il passé ? Alors qu’il dégageait un ballon juste avant l’arrivée de l’attaquant ivoirien Amad Diallo, Schlotterbeck a légèrement tordu son pied gauche, sans aucun contact adverse, et a en outre frappé son tendon d’Achille avec son pied droit.

    Le défenseur a alors boité brièvement sur la pelouse avant l’intervention du staff médical de la DFB. Les soins se sont poursuivis en bord de terrain ; d’après les premières images, c’est la cheville gauche du joueur du Borussia Dortmund qui était touchée.

    Pendant les soins, il a été encouragé par les supporters allemands présents dans le stade de Toronto (Canada), qui lui ont adressé des chants d’encouragement.

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  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Équipe d’Allemagne : Nico Schlotterbeck sera bien présent pour affronter la Côte d’Ivoire.

    Conformément aux nouvelles règles de la FIFA, Schlotterbeck a dû attendre une minute avant de pouvoir regagner le terrain après avoir reçu des soins. Lorsqu’il a enfin été autorisé à revenir, la star du BVB boitait encore légèrement et grimaçait un peu.

    Les deux premiers choix pour le remplacer, Antonio Rüdiger et Waldemar Anton, ont même entamé leur échauffement par précaution. Finalement, Schlotterbeck a pu reprendre sa place et a peu à peu retrouvé son rythme au fil des minutes.

  • L'Allemagne à la Coupe du monde 2026 : la sélection de l'équipe nationale allemande

    Poste

    Joueurs

    Club

    Numéro

    Gardien

    Oliver Baumann

    TSG Hoffenheim

    12

    Gardien

    Manuel Neuer

    FC Bayern Munich

    1

    Mais

    Alexander Nübel

    VfB Stuttgart

    21

    Défenseur

    Waldemar Anton

    Borussia Dortmund

    3

    Défenseur

    Nathaniel Brown

    Eintracht Francfort

    18 ans

    Défenseur

    Pascal Groß

    Brighton & Hove Albion

    13

    Défenseur

    Joshua Kimmich

    FC Bayern Munich

    6

    Défenseur

    Felix Nmecha

    Borussia Dortmund

    23

    Défenseur

    Aleksandar Pavlovic (FC Bayern Munich)

    FC Bayern Munich

    5

    Défenseur

    David Raum (RB Leipzig)

    RB Leipzig

    22

    Défenseur

    Antonio Rüdiger (Real Madrid)

    Real Madrid

    2

    Défenseur

    Nico Schlotterbeck

    Borussia Dortmund

    15

    Défenseur

    Angelo Stiller

    VfB Stuttgart

    16

    Défenseur

    Jonathan Tah

    FC Bayern Munich

    4

    Défenseur

    Malick Thiaw

    Newcastle United

    24 ans

    Attaquant

    Nadiem Amiri, Mainz 05

    Mayence 05

    20 ans

    Attaquant

    Maximilian Beier (Borussia Dortmund)

    Borussia Dortmund

    14

    Attaquant

    Leon Goretzka

    FC Bayern Munich

    8

    Attaquant

    Kai Havertz

    FC Arsenal

    7

    Attaquant

    Assan Ouedraogo

    RB Leipzig

    25 ans

    Attaquant

    Jamie Leweling

    VfB Stuttgart

    9

    Attaquant

    Jamal Musiala (FC Bayern Munich)

    FC Bayern Munich

    10

    Attaquant

    Leroy Sané

    Galatasaray Istanbul

    19 ans

    Attaquant

    Deniz Undav

    VfB Stuttgart

    26 ans

    Attaquant

    Florian Wirtz

    FC Liverpool

    17

    Attaquant

    Nick Woltemade

    Newcastle United

    11

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