Après un incident malheureux survenu en cours de match, le défenseur central a d’abord dû être soigné sur la pelouse au bout d’un peu moins d’un quart d’heure, et pendant un bref instant, il a semblé que le sélectionneur de l’équipe nationale, Julian Nagelsmann, pourrait être contraint à un remplacement précoce.
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Moment de frayeur pour l’Allemagne : la Mannschaft craint de perdre l’un de ses joueurs clés après un incident malheureux
Que s’est-il passé ? Alors qu’il dégageait un ballon juste avant l’arrivée de l’attaquant ivoirien Amad Diallo, Schlotterbeck a légèrement tordu son pied gauche, sans aucun contact adverse, et a en outre frappé son tendon d’Achille avec son pied droit.
Le défenseur a alors boité brièvement sur la pelouse avant l’intervention du staff médical de la DFB. Les soins se sont poursuivis en bord de terrain ; d’après les premières images, c’est la cheville gauche du joueur du Borussia Dortmund qui était touchée.
Pendant les soins, il a été encouragé par les supporters allemands présents dans le stade de Toronto (Canada), qui lui ont adressé des chants d’encouragement.
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Équipe d’Allemagne : Nico Schlotterbeck sera bien présent pour affronter la Côte d’Ivoire.
Conformément aux nouvelles règles de la FIFA, Schlotterbeck a dû attendre une minute avant de pouvoir regagner le terrain après avoir reçu des soins. Lorsqu’il a enfin été autorisé à revenir, la star du BVB boitait encore légèrement et grimaçait un peu.
Les deux premiers choix pour le remplacer, Antonio Rüdiger et Waldemar Anton, ont même entamé leur échauffement par précaution. Finalement, Schlotterbeck a pu reprendre sa place et a peu à peu retrouvé son rythme au fil des minutes.
L'Allemagne à la Coupe du monde 2026 : la sélection de l'équipe nationale allemande
Poste
Joueurs
Club
Numéro
Gardien
Oliver Baumann
TSG Hoffenheim
12
Gardien
Manuel Neuer
FC Bayern Munich
1
Mais
Alexander Nübel
VfB Stuttgart
21
Défenseur
Waldemar Anton
Borussia Dortmund
3
Défenseur
Nathaniel Brown
Eintracht Francfort
18 ans
Défenseur
Pascal Groß
Brighton & Hove Albion
13
Défenseur
Joshua Kimmich
FC Bayern Munich
6
Défenseur
Felix Nmecha
Borussia Dortmund
23
Défenseur
Aleksandar Pavlovic (FC Bayern Munich)
FC Bayern Munich
5
Défenseur
David Raum (RB Leipzig)
RB Leipzig
22
Défenseur
Antonio Rüdiger (Real Madrid)
Real Madrid
2
Défenseur
Nico Schlotterbeck
Borussia Dortmund
15
Défenseur
Angelo Stiller
VfB Stuttgart
16
Défenseur
Jonathan Tah
FC Bayern Munich
4
Défenseur
Malick Thiaw
Newcastle United
24 ans
Attaquant
Nadiem Amiri, Mainz 05
Mayence 05
20 ans
Attaquant
Maximilian Beier (Borussia Dortmund)
Borussia Dortmund
14
Attaquant
Leon Goretzka
FC Bayern Munich
8
Attaquant
Kai Havertz
FC Arsenal
7
Attaquant
Assan Ouedraogo
RB Leipzig
25 ans
Attaquant
Jamie Leweling
VfB Stuttgart
9
Attaquant
Jamal Musiala (FC Bayern Munich)
FC Bayern Munich
10
Attaquant
Leroy Sané
Galatasaray Istanbul
19 ans
Attaquant
Deniz Undav
VfB Stuttgart
26 ans
Attaquant
Florian Wirtz
FC Liverpool
17
Attaquant
Nick Woltemade
Newcastle United
11