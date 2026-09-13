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Moment de folie ! Phil Foden voit rouge après avoir asséné un coup à Bruno Fernandes dans un derby de Manchester explosif
Foden voit rouge à Old Trafford
Le derby de Manchester est rarement une affaire tranquille, mais le dernier épisode à Old Trafford s’est enflammé dès le début, dimanche, lorsque Foden a été expulsé directement. L’incident s’est produit à la 22e minute du match, cette expulsion faisant suite à un échange tendu avec le capitaine de Manchester United, Fernandes, qui a semblé faire sortir de ses gonds le pur produit du centre de formation de City lors d’un duel banal pour le ballon.
Fernandes a d’abord bousculé Foden près de la ligne de touche, un défi physique que le meneur de jeu anglais n’a clairement pas apprécié. Alors que Foden tentait de se relever, il a semblé perdre son sang-froid et s’en est pris au milieu de terrain portugais. Foden a été vu donnant un coup à Fernandes, qui s’est immédiatement écroulé en grimaçant de douleur.
L’arbitre était idéalement placé pour voir ce geste de représailles et n’a pas hésité une seconde avant de sortir le carton rouge, confirmant que les visiteurs se retrouvent à 10 après l’expulsion de Phil Foden.
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Une expulsion rare dans l’histoire du derby
Le moment de folie de Foden n’a pas seulement contrarié les plans tactiques de Maresca pour l’après-midi, il l’a aussi fait entrer dans les livres d’histoire pour de mauvaises raisons. La sortie du milieu de terrain constitue une anomalie statistique à l’ère moderne de cette féroce rivalité locale.
Selon Opta, la star anglaise est devenue seulement le deuxième joueur de Manchester City à être expulsé contre Manchester United en Premier League. Il marche dans les pas de l’ancien attaquant italien Bernardo Corradi, qui était le dernier joueur de City à avoir vu rouge dans un derby de championnat, en 2006.
Casse-tête tactique pour Maresca
L'expulsion oblige Maresca à revoir rapidement ses plans, alors que son équipe doit gérer son infériorité numérique face à un Manchester United en grande forme. Foden devait être le principal moteur créatif des visiteurs, mais son absence laisse un vide important dans le dernier tiers. Le staff de Manchester City a été vu en pleine discussion sur le bord du terrain immédiatement après le carton rouge.
Alors qu'il restait près de 70 minutes à jouer au moment de l'incident, la bataille tactique a complètement basculé en faveur des hommes de Michael Carrick. City devrait désormais adopter une organisation plus prudente, en sacrifiant une partie de sa fluidité offensive habituelle afin de rester compact au milieu de terrain.
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Fernandes impliqué dans une controverse
Comme c’est souvent le cas dans les matches à forte pression, Fernandes s’est retrouvé au centre du principal sujet de polémique de la rencontre. Si Foden est celui qui a été sanctionné pour son geste de représailles, les supporters de United seront satisfaits de la manière dont leur capitaine est parvenu à perturber le rythme de l’atout créatif le plus dangereux de City. Le rôle de l’international portugais dans cette provocation fera sans aucun doute débat chez les consultants.
Pour Foden, les répercussions pourraient aller au-delà de ce seul match, avec une suspension standard de trois matches pour conduite violente susceptible de suivre. Il manquerait ainsi des rencontres cruciales à venir, alors que City poursuit sa quête de trophées.
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