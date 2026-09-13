Le derby de Manchester est rarement une affaire tranquille, mais le dernier épisode à Old Trafford s’est enflammé dès le début, dimanche, lorsque Foden a été expulsé directement. L’incident s’est produit à la 22e minute du match, cette expulsion faisant suite à un échange tendu avec le capitaine de Manchester United, Fernandes, qui a semblé faire sortir de ses gonds le pur produit du centre de formation de City lors d’un duel banal pour le ballon.

Fernandes a d’abord bousculé Foden près de la ligne de touche, un défi physique que le meneur de jeu anglais n’a clairement pas apprécié. Alors que Foden tentait de se relever, il a semblé perdre son sang-froid et s’en est pris au milieu de terrain portugais. Foden a été vu donnant un coup à Fernandes, qui s’est immédiatement écroulé en grimaçant de douleur.

L’arbitre était idéalement placé pour voir ce geste de représailles et n’a pas hésité une seconde avant de sortir le carton rouge, confirmant que les visiteurs se retrouvent à 10 après l’expulsion de Phil Foden.



