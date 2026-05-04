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Moment d’effroi pour Jesse Derry : le jeune Blues a été contraint de quitter la pelouse sur une civière lors de ses débuts en Premier League, après un violent choc de têtes avec Zach Abbott
Les débuts officiels de Derry se soldent par une tragédie
L’après-midi qui s’annonçait historique pour Jesse Derry a viré au cauchemar après seulement quelques minutes de jeu contre Nottingham Forest. Aligné de manière inattendue pour ses débuts en Premier League par l’entraîneur par intérim Calum McFarlane, le jeune joueur formé à Cobham a intégré le onze de départ pour pallier les blessures d’Alejandro Garnacho et de Pedro Neto.
Le jeune joueur a dû être pris en charge par les soigneurs après un choc violent à la tête avec le défenseur de Nottingham Forest, Zach Abbott. Alors qu’il tentait de contrôler un ballon qui rebondissait de manière imprévisible, Derry l’a finalement projeté vers le haut. Abbott s’est alors élancé et a sauté pour le disputer, mais il a manqué le ballon et heurté le jeune Blues sur le côté de la tête, laissant les deux hommes au sol.
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Stamford Bridge observe un moment de silence en soutien à la lutte contre le cancer.
Alors qu’Abbott a pu se relever, Derry est resté étendu sur la pelouse. Le match a été interrompu plus de dix minutes pour permettre au personnel médical de Stamford Bridge de lui administrer de l’oxygène et de lui prodiguer les premiers soins. La gravité de l’incident s’est immédiatement manifestée, plusieurs joueurs affichant un visible malaise.
Auparavant, Derry avait obtenu un penalty pour Chelsea sur cette même action, mais ses coéquipiers, davantage préoccupés par son état, ont réclamé l’arrêt du jeu. Évacué sur civière, il a alors reçu une ovation debout des supporters de Chelsea et de Forest, un hommage appuyé à son courage.
Palmer manque son penalty
Après une interruption d’environ dix minutes consécutive aux soins prodigués à Derry, Cole Palmer s’est présenté pour tirer le penalty. D’ordinaire implacable depuis le point de penalty, l’international anglais a buté sur Matz Sels, auteur d’une lecture parfaite de la trajectoire et d’une parade décisive.
Palmer a bien failli reprendre le rebond, mais Sels a immédiatement refermé l’angle pour préserver son but. Une occasion cruciale que Chelsea n’a pas su concrétiser dans un moment de tension.
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Les Blues doivent encore lutter pour décrocher leur billet pour l’Europe.
La blessure de Derry a conclu une journée difficile pour McFarlane, dont l’équipe était menée 3-1. Cette défaite laisse les Londoniens de l’Ouest à la neuvième place, à seulement trois points de Newcastle United, treizième.
Avant la rencontre, les espoirs de qualification en Ligue des champions de Chelsea reposaient sur une série de résultats favorables. Ces chances de figurer parmi les cinq premiers étant désormais quasi nulles, le club londonien vise désormais la sixième place et doit croiser les doigts pour qu’Aston Villa remporte l’Europa League tout en terminant dans le top 5, seule voie restante vers la C1.