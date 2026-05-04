L’après-midi qui s’annonçait historique pour Jesse Derry a viré au cauchemar après seulement quelques minutes de jeu contre Nottingham Forest. Aligné de manière inattendue pour ses débuts en Premier League par l’entraîneur par intérim Calum McFarlane, le jeune joueur formé à Cobham a intégré le onze de départ pour pallier les blessures d’Alejandro Garnacho et de Pedro Neto.

Le jeune joueur a dû être pris en charge par les soigneurs après un choc violent à la tête avec le défenseur de Nottingham Forest, Zach Abbott. Alors qu’il tentait de contrôler un ballon qui rebondissait de manière imprévisible, Derry l’a finalement projeté vers le haut. Abbott s’est alors élancé et a sauté pour le disputer, mais il a manqué le ballon et heurté le jeune Blues sur le côté de la tête, laissant les deux hommes au sol.