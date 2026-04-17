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Moises Caicedo s’est engagé avec Chelsea pour un long terme, et le milieu de terrain équatorien affirme que les Blues « vont dans la bonne direction »
Engagement envers ce projet à long terme
Chelsea a officialisé la signature d’un nouveau contrat de sept ans par Caicedo. Arrivé en provenance de Brighton & Hove Albion à l’été 2023, le milieu de terrain s’est rapidement imposé comme l’un des joueurs les plus fiables de la Premier League, validant ainsi l’important investissement des dirigeants des Blues.
À seulement 24 ans, il compte déjà 140 apparitions sous le maillot bleu, occupant un rôle clé dans l’entrejeu lors des conquêtes de la Ligue Europa Conférence et de la Coupe du monde des clubs de la FIFA. Ce nouveau bail confirme la solidité du projet sportif mené par le staff technique.
- AFP
La soif de nouveaux trophées de Caicedo
Après avoir prolongé son contrat, Caicedo a exprimé sa satisfaction de rester à l’ouest de Londres. « Je suis très heureux d’avoir prolongé mon contrat avec Chelsea », a déclaré l’international équatorien aux médias du club. « Je crois en cette équipe, en ce club, et je sais que nous sommes sur la bonne voie. Nous n’en sommes qu’au début de notre aventure commune. Il nous reste encore beaucoup à accomplir, et j’ai très envie de continuer à m’améliorer chaque jour. Je veux remporter d’autres trophées avec Chelsea et tout donner pour ce club et pour les supporters. »
L’international équatorien, devenu en peu de temps un pilier de Stamford Bridge après avoir brillé à Brighton, entend désormais capitaliser sur ses premiers succès avec les Blues. « Nous avons déjà partagé de grands moments et mon rêve est de devenir une légende de Chelsea. Je vais m’investir à 100 % pour y parvenir », a-t-il conclu.
Gravir les échelons de la hiérarchie
L’influence de Caicedo ne se limite pas à son travail défensif et à sa capacité à relancer l’attaque : il s’est aussi imposé comme un leader incontournable du vestiaire de Cobham. À l’aube de sa quatrième saison au club, le milieu de terrain a récemment hérité du brassard de capitaine et a mené l’équipe lors de plusieurs affiches de haut niveau, à l’image du récent duel face à Manchester City.
Ses performances individuelles ont également été saluées. Lors de la saison 2024-2025, sa domination au milieu de terrain lui a valu tous les honneurs en fin d’exercice : le trophée de Joueur de la saison décerné par les supporters, ainsi que celui de Joueur de la saison attribué par ses pairs.
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Un véritable sens du spectaculaire
Si Caicedo est avant tout réputé pour ses tacles et sa rigueur tactique, il s’est aussi illustré par plusieurs actions décisives dans le dernier tiers du terrain. Il a marqué huit buts en 140 apparitions sous le maillot des Blues, et son efficacité devant le but s’est nettement améliorée au cours des deux dernières saisons. L’un de ses coups de pied a même été désigné « But de la saison 2024 » par le club, preuve de sa palette technique complète.