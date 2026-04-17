Après avoir prolongé son contrat, Caicedo a exprimé sa satisfaction de rester à l’ouest de Londres. « Je suis très heureux d’avoir prolongé mon contrat avec Chelsea », a déclaré l’international équatorien aux médias du club. « Je crois en cette équipe, en ce club, et je sais que nous sommes sur la bonne voie. Nous n’en sommes qu’au début de notre aventure commune. Il nous reste encore beaucoup à accomplir, et j’ai très envie de continuer à m’améliorer chaque jour. Je veux remporter d’autres trophées avec Chelsea et tout donner pour ce club et pour les supporters. »

L’international équatorien, devenu en peu de temps un pilier de Stamford Bridge après avoir brillé à Brighton, entend désormais capitaliser sur ses premiers succès avec les Blues. « Nous avons déjà partagé de grands moments et mon rêve est de devenir une légende de Chelsea. Je vais m’investir à 100 % pour y parvenir », a-t-il conclu.