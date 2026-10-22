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Moises Caicedo et Claude Makelele : pourquoi la comparaison à Chelsea se justifie, tandis que Gus Poyet explique l’importance d’un numéro 6 « à l’ancienne » dans une équipe championne de Premier League
Makelele s’est illustré avec le Chelsea de Mourinho
En 2003, alors que Roman Abramovich finançait un projet ambitieux dans l’ouest de Londres, l’international français Makelele était débauché du Real Madrid, géant de la Liga. Il était considéré comme faisant partie de l’élite mondiale.
L’arrivée de Jose Mourinho au poste d’entraîneur de Chelsea un an plus tard a révolutionné le club. Le « Special One » a constitué un effectif pratiquement intouchable lors de sa première saison, n’encaissant que 15 buts en Premier League en 2004-2005.
Makelele a contribué à cette domination sur la scène nationale, les attaques adverses étant souvent étouffées avant même que John Terry et Petr Cech soient appelés à passer à l’attaque. Depuis, la valeur d’un numéro 6 capable de changer le cours d’un match n’a cessé de croître.
Aujourd’hui, Caicedo est chargé de remplir ce rôle dans la capitale anglaise. Il a été recruté en 2023 dans le cadre d’un accord de transfert de 100 millions de livres sterling (134 millions de dollars) avec Brighton. Des blessures l’ont parfois freiné dernièrement, mais il semble avoir retrouvé sa pleine forme.
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Peut-on comparer Caicedo à Makelele ?
Beaucoup se sont empressés d’affirmer que le Sud-Américain avait atteint un niveau de performance comparable à celui de Makelele. Interrogé sur le fait de savoir s’il partage cet avis, Poyet, ancien milieu de Chelsea qui s’exprimait en partenariat avec Gambling.com, la référence pour les sites de casino, a déclaré à GOAL : « Le parcours de Makelele, sa carrière, c’était incroyable. Je pense qu’il [Caicedo] doit continuer à jouer à ce niveau pendant quelques années pour qu’on puisse les comparer.
« Je pense qu’il est trop tôt, mais en même temps, il est tellement important pour cette équipe. La différence entre les quatre ou cinq premiers matches sans Caicedo et les deux derniers avec lui est incroyable. Cela montre à quel point il leur a manqué, surtout dans le système que Xabi [Alonso] essaie de mettre en place pour permettre aux trois joueurs devant d’aller de l’avant et de produire du jeu.
« Je pense aussi que, avec tout le respect que je dois à Caicedo, peu de gens s’attendaient à l’aide que lui apporte [Jordan] Henderson à ses côtés. Cela lui permet aussi d’être lui-même. Je pense donc que c’est un joueur clé pour Chelsea cette saison et j’espère vraiment qu’il restera en forme. »
Kante, un autre joueur titré à Stamford Bridge
Makelele n’est pas le seul Français de grand talent à avoir aidé Chelsea à remporter la Premier League. En 2016-17, après avoir déjà participé au sacre de Leicester contre toute attente, N’Golo Kante a encore renforcé sa réputation en brillant sous les ordres d’Antonio Conte à Chelsea.
Caicedo pourrait-il s’inscrire dans cette lignée de vainqueurs, lui qui a déjà remporté la Ligue Conférence et la Coupe du monde des clubs de la FIFA ? Interrogé à ce sujet, Poyet a ajouté : « J’étais au match contre Bournemouth et, quand on voit la fluidité de l’équipe en attaque, tout le monde veut marquer. Il faut alors quelqu’un dont les gens ne remarquent pas toujours, sur le plan tactique, où il se place, ce qu’il regarde, ce qu’il indique, quelle zone il couvre, comment il lit le jeu.
« Et ce sont les joueurs à part que vous avez cités. Makelele, pour sa capacité à anticiper le jeu. N’Golo Kante, parce que je n’ai jamais vu quelqu’un courir autant de ma vie. J’ai vu des joueurs courir, mais lui couvrait tout le terrain.
« Je pense que cela montre que toutes les équipes du monde ont encore besoin de ce joueur, d’un vrai numéro six à l’ancienne, qui reste devant la défense à quatre. Avec cette nouvelle mentalité qui consiste à faire circuler le ballon, encore et encore, à jouer à la manière de Barcelone, de [Pep] Guardiola ou de l’Espagne, on oublie parfois ce milieu axial. »
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Chelsea continue de dépenser sans compter sur le marché des transferts
La valeur de Caicedo n’échappe à personne à Stamford Bridge : le joueur de 24 ans, omniprésent sur le terrain et qui a porté le brassard de capitaine lors de certaines rencontres, est devenu l’un des premiers noms inscrits sur la feuille de match.
Chelsea continue de dépenser des sommes considérables pour assembler autour de son numéro 25 les autres pièces d’un puzzle destiné à jouer le titre, avec des joueurs comme Cole Palmer, Morgan Rogers, Joao Pedro et Emi Martinez qui espèrent aider Chelsea à retrouver les sommets du football anglais et européen.
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