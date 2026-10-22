En 2003, alors que Roman Abramovich finançait un projet ambitieux dans l’ouest de Londres, l’international français Makelele était débauché du Real Madrid, géant de la Liga. Il était considéré comme faisant partie de l’élite mondiale.

L’arrivée de Jose Mourinho au poste d’entraîneur de Chelsea un an plus tard a révolutionné le club. Le « Special One » a constitué un effectif pratiquement intouchable lors de sa première saison, n’encaissant que 15 buts en Premier League en 2004-2005.

Makelele a contribué à cette domination sur la scène nationale, les attaques adverses étant souvent étouffées avant même que John Terry et Petr Cech soient appelés à passer à l’attaque. Depuis, la valeur d’un numéro 6 capable de changer le cours d’un match n’a cessé de croître.

Aujourd’hui, Caicedo est chargé de remplir ce rôle dans la capitale anglaise. Il a été recruté en 2023 dans le cadre d’un accord de transfert de 100 millions de livres sterling (134 millions de dollars) avec Brighton. Des blessures l’ont parfois freiné dernièrement, mais il semble avoir retrouvé sa pleine forme.