Moises Caicedo a officiellement prolongé son contrat avec Chelsea, s’engageant pour une durée supplémentaire et des émoluments revus à la hausse

Ce nouvel accord est le deuxième d’une série de prolongations destinées à récompenser les meilleurs joueurs de Chelsea ; le capitaine Reece James avait ouvert le bal, et le club négocie déjà au moins un autre contrat avant la fin de la saison. Cette stratégie marque un virage vers un modèle incitatif qui prime les performances et la régularité.

Plus tôt dans la saison, Cole Palmer avait déjà bénéficié d’une revalorisation salariale pour ses performances, conformément à cette structure incitative indexée à des objectifs précis, dont la qualification en Ligue des champions. En sécurisant Caicedo, Chelsea envoie un signal fort : le club entend bien retrouver le haut du tableau continental.