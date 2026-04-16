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Moises Caicedo a officiellement prolongé son contrat avec Chelsea, s’engageant pour une durée supplémentaire et des émoluments revus à la hausse
Les Blues récompensent leur moteur au milieu de terrain
Selon BBC Sport, le milieu de terrain de 24 ans a obtenu le rehaussement de son contrat après avoir contribué aux succès de la Ligue Europa Conférence et de la Coupe du monde des clubs la saison passée. Son précédent bail de huit ans, signé lors de son arrivée en provenance de Brighton en 2023 pour 100 millions de livres (un record britannique de l’époque, ensuite revalorisé à 115 millions), avait déjà fait de lui l’un des transferts les plus chers du pays. Ce record a depuis été surpassé par l’arrivée de l’attaquant Alexander Isak à Liverpool pour 125 millions. Le nouveau contrat, qui court jusqu’en 2033, assure au milieu de terrain un rôle clé chez les Blues pour les années à venir.
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Des renouvellements stratégiques à Stamford Bridge
Ce nouvel accord est le deuxième d’une série de prolongations destinées à récompenser les meilleurs joueurs de Chelsea ; le capitaine Reece James avait ouvert le bal, et le club négocie déjà au moins un autre contrat avant la fin de la saison. Cette stratégie marque un virage vers un modèle incitatif qui prime les performances et la régularité.
Plus tôt dans la saison, Cole Palmer avait déjà bénéficié d’une revalorisation salariale pour ses performances, conformément à cette structure incitative indexée à des objectifs précis, dont la qualification en Ligue des champions. En sécurisant Caicedo, Chelsea envoie un signal fort : le club entend bien retrouver le haut du tableau continental.
Des ambitions légendaires pour Caicedo
Interrogé pendant la trêve internationale au sujet d’un éventuel transfert au Real Madrid, Caicedo a coupé court aux spéculations : « Pour l’instant, je me concentre sur mon club. Je veux devenir une légende. » Chelsea le considère comme l’un des meilleurs milieux de terrain au monde ; il fait partie des capitaines du club, ce qui souligne son rôle de leader de plus en plus important au sein d’un vestiaire composé de jeunes joueurs.
Il est le seul joueur à avoir débuté chaque match de Premier League la saison passée sous les ordres d’Enzo Maresca, et il reste omniprésent cette année, avec 42 rencontres disputées et cinq buts marqués depuis son poste de sentinelle. Sa résistance et son intelligence tactique en font le premier choix de l’actuel entraîneur, Liam Rosenior.
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L’avenir de Fernandez reste flou
Par ailleurs, le milieu de terrain Enzo Fernández et le défenseur Levi Colwill figurent parmi les joueurs ayant récemment évoqué de possibles prolongations de contrat avec Chelsea. Néanmoins, Fernández vient tout juste de purger une suspension interne de deux matchs, infligée après des propos tenus lors d’un rassemblement international où il a exprimé son souhait de s’installer dans la capitale espagnole, alors que les rumeurs l’envoyant au Real Madrid persistent.
Après l’annonce de cette suspension par l’entraîneur Rosenior, l’agent de Fernandez, Javier Pastore, a déclaré à The Athletic : « Il mérite bien plus que ce qu’il gagne actuellement. » Prochainement, Chelsea recevra Manchester United à Stamford Bridge. Actuellement sixième de Premier League, le club vise une qualification pour la Ligue des champions en terminant au moins à la cinquième place. Fernandez pourrait alors faire son retour et retrouver Caicedo au milieu de terrain.