Kean, déjà depuis plusieurs jours, ne se considérait plus comme un joueur de la Fiorentina. Selon Violanewsdimanche soir, il a refusé de débuter lors du match ensuite perdu 4-0 contre la Roma et hier matin, il a forcé la main en demandant son transfert, arrivant en retard au Viola Park et choisissant de ne pas s’entraîner avec le groupe. Une décision qui a mis la Fiorentina hors d’elle, le club l’ayant sanctionné d’une amende et reconvoqué pour une séance individuelle dans l’après-midi. Aujourd’hui, en revanche, l’ancien de la Juventus et du Paris Saint-Germain s’est présenté à l’heure au centre sportif pour s’entraîner avec ses coéquipiers.