Suite à l'annonce selon laquelle Salah mettra fin cet été à son parcours de neuf ans, couronné de trophées, à Anfield, Klopp a fait part de son admiration pour la condition physique de l'attaquant.

Le joueur de 33 ans a été un modèle de régularité depuis que Klopp l'a recruté à l'AS Rome en 2017, et le tacticien allemand estime que le « roi égyptien » est loin d'avoir dit son dernier mot au plus haut niveau.

S'adressant à BBC Sport, Klopp a expliqué qu'il « ne serait pas surpris s'il jouait encore six ou sept ans » en raison des normes incroyables que Salah s'impose à lui-même.

« Salah est un professionnel incroyable », a déclaré Klopp. « Il a établi des normes totalement nouvelles pour un footballeur professionnel : à quel point on peut travailler dur, à quel point on peut s'investir dans la récupération et tout le reste. »