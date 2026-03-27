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Mohamed Salah va-t-il suivre les traces de Cristiano Ronaldo ? Jürgen Klopp estime que la légende de Liverpool pourra jouer jusqu'à 40 ans, après l'annonce de son départ des Reds
Klopp salue le professionnalisme de Salah
Suite à l'annonce selon laquelle Salah mettra fin cet été à son parcours de neuf ans, couronné de trophées, à Anfield, Klopp a fait part de son admiration pour la condition physique de l'attaquant.
Le joueur de 33 ans a été un modèle de régularité depuis que Klopp l'a recruté à l'AS Rome en 2017, et le tacticien allemand estime que le « roi égyptien » est loin d'avoir dit son dernier mot au plus haut niveau.
S'adressant à BBC Sport, Klopp a expliqué qu'il « ne serait pas surpris s'il jouait encore six ou sept ans » en raison des normes incroyables que Salah s'impose à lui-même.
« Salah est un professionnel incroyable », a déclaré Klopp. « Il a établi des normes totalement nouvelles pour un footballeur professionnel : à quel point on peut travailler dur, à quel point on peut s'investir dans la récupération et tout le reste. »
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Des records à Anfield qui ne seront peut-être jamais battus
L'impact de Salah sur Merseyside est tout simplement historique : l'ailier occupe en effet la troisième place du classement des meilleurs buteurs de l'histoire du club, avec 255 buts à son actif. Seuls Ian Rush et Roger Hunt le devancent encore, et Klopp a laissé entendre que les statistiques réalisées par le joueur de 33 ans à l'ère moderne étaient « incroyables » et qu'il était peu probable qu'elles soient égalées de sitôt.
L'ancien entraîneur des Reds a même lancé une suggestion audacieuse concernant Hugo Ekitike lorsqu'il a évoqué qui pourrait un jour rivaliser avec l'héritage de Salah.
« D'où il vient, ce qu'il a traversé et ce qu'il nous a apporté, c'est incroyable », a ajouté Klopp. « Les chiffres qu'il a produits et les standards qu'il a établis, certains d'entre eux, voire tous, resteront inégalés dans cette ère moderne de la Premier League, c'est certain. »
Un accord équitable pour le club et le joueur
Alors que les supporters ont le cœur brisé face à ce départ imminent, Klopp considère que ce moment marque la conclusion logique d’un partenariat légendaire. Comme il ne restait plus qu’un an à Salah sur son contrat au moment de l’annonce, l’Allemand a qualifié ce départ d’« accord équitable » qui permet aux deux parties d’aller de l’avant sans amertume ni rancœur.
Klopp a déclaré : « Je pense vraiment que toute cette relation a été un accord équitable. Un joueur exceptionnel, des statistiques exceptionnelles, et il a bien sûr gagné de l’argent. Et maintenant, il peut aller où il veut et le club devra trouver – et trouvera – d’autres joueurs, et c’est tout à fait normal. Après toutes ces années, il ne devrait y avoir aucune rancœur et, en ce qui me concerne, je n’en vois aucune. »
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La fin d'un parcours riche en émotions
Malgré leurs désaccords occasionnels sur le bord du terrain, Klopp a révélé que sa relation avec Salah restait solide et qu'ils avaient déjà échangé des messages après l'annonce de la nouvelle.
« On s'est envoyé des SMS l'autre jour et on a eu nos différends, mais c'était toujours pour de bonnes raisons », a admis Klopp. « Tout va bien, surtout avec le recul, c'est même mieux que ça. Et on est tous les deux vraiment heureux d'avoir participé à cette incroyable aventure. Je suis triste, mais c'est sans l'ombre d'un doute l'un des plus grands de tous les temps et je suis vraiment fier d'avoir fait partie de cette carrière. »