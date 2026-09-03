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Mohamed Salah utilisé comme avertissement pour le contrat de Bruno Fernandes à Manchester United : pourquoi le club ne peut pas offrir 600 000 £ par semaine à son capitaine talismanique
Fernandes est devenu un recordman de Premier League
Nombreux sont ceux qui n’ont pas tardé à suggérer que Fernandes est devenu un élément inestimable du côté de ce qu’on appelle le « Theatre of Dreams », tant il est impossible d’ignorer son apport à la cause collective. L’histoire de la Premier League a été écrite la saison dernière lorsqu’il a délivré 21 passes décisives sur un seul exercice dans l’élite.
D’autres moments de magie ont déjà été offerts en 2026-27, avec un triplé décisif inscrit contre Ipswich lors de sa dernière sortie. Sans Fernandes à sa disposition, il est effrayant de penser à ce qu’auraient été les sept dernières années dans la moitié rouge de Manchester.
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Manchester United espère conclure un nouveau contrat avec le capitaine du club
Il est toutefois entré dans la dernière année de son contrat actuel avec United. Il existe une option pour déclencher une prolongation de 12 mois, ce qui devrait être fait, mais le plan est de mettre en place un accord entièrement nouveau.
Aucun document n’a encore été signé et, un intérêt de la Saudi Pro League s’étant déjà manifesté par le passé, des inquiétudes ont été soulevées concernant l’avenir à court et à long terme. Des décisions doivent être prises, similaires à celles autrefois prises avec une superstar égyptienne à Anfield, sur la valeur d’une icône vieillissante.
Manchester United doit-il payer le prix qu’il faudra pour garder Fernandes ?
Lorsqu’il a été suggéré à Strachan, qui s’exprimait pour le compte de Grosvenor Sport, qu’United devait faire tout ce qu’il faut pour conserver les services de Fernandes, l’ancien milieu de Manchester United a déclaré à GOAL : « Ils ont dit ça avec Salah, “il faut absolument le faire signer”. Jamie Carragher disait : “donnez-lui tout ce qu’il veut”.
« On ne peut pas faire ça, lui donner tout ce qu’il veut. Il veut 600 000 £ par semaine. Non, on ne peut pas faire ça parce que si on lui donne 600 000 £ par semaine, les gars en dessous vont vouloir 250 000 £, 300 000 £, 400 000 £. On ne peut tout simplement pas dire : “donnez-lui ce qu’il veut, il faut absolument le faire signer”.
« Ce qui doit se passer dans l’équipe pour que ce ne soit pas un sujet aussi important, c’est de devenir une meilleure équipe, une équipe plus complète. Cela enlèverait alors la peur de perdre Bruno Fernandes. Mais je peux voir cette peur en ce moment, parce que tout ce qui se passe à Manchester United passe par ce type. Tout.
« Je dois dire que, si j’étais joueur à Manchester United, je me sentirais moi-même un peu embarrassé. Vous savez : “comment peut-on laisser ce gars tout faire ?” C’était un peu pareil pour nous avec Bryan Robson. Il faisait tout, mais au moins on essayait de l’aider, on a marqué quelques buts.
« Mais cela doit être dur pour lui. J’aimerais voir le reste des joueurs devenir une équipe plus complète, qui ne tourne pas entièrement autour de Bruno Fernandes. On ne peut pas simplement dire : “faisons-le signer”. Quel contrat ? Jusqu’à 36, 37 ans ?
« Comme je l’ai dit, Mo Salah doit être l’avertissement pour ce type de joueur, ce type de moment dans une carrière. Donnez-lui tout ce qu’il veut, puis après vous vous dites : “oh, on n’aurait pas dû faire ça parce qu’il n’a pas fait une grande saison”. Mais c’était inévitable. On ne peut tout simplement pas dire : “donnez-lui ce que vous voulez”. Ça ne marche tout simplement pas comme ça. »
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Combien le nouveau contrat de Fernandes pourrait-il valoir ?
Il a été avancé que Manchester United serait prêt à faire de Fernandes son joueur le mieux payé, avec une année supplémentaire ajoutée à son contrat et un salaire hebdomadaire de 350 000 £. Reste à voir si cette offre sera suffisamment alléchante.
Un coéquipier international de la légende de Manchester United Cristiano Ronaldo aurait d’autres options à envisager, alors que de grosses sommes circulent actuellement en Turquie, mais on s’attend à ce qu’il fasse partie des efforts en cours pour ramener les trophées à Old Trafford.
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