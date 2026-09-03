Lorsqu’il a été suggéré à Strachan, qui s’exprimait pour le compte de Grosvenor Sport, qu’United devait faire tout ce qu’il faut pour conserver les services de Fernandes, l’ancien milieu de Manchester United a déclaré à GOAL : « Ils ont dit ça avec Salah, “il faut absolument le faire signer”. Jamie Carragher disait : “donnez-lui tout ce qu’il veut”.

« On ne peut pas faire ça, lui donner tout ce qu’il veut. Il veut 600 000 £ par semaine. Non, on ne peut pas faire ça parce que si on lui donne 600 000 £ par semaine, les gars en dessous vont vouloir 250 000 £, 300 000 £, 400 000 £. On ne peut tout simplement pas dire : “donnez-lui ce qu’il veut, il faut absolument le faire signer”.

« Ce qui doit se passer dans l’équipe pour que ce ne soit pas un sujet aussi important, c’est de devenir une meilleure équipe, une équipe plus complète. Cela enlèverait alors la peur de perdre Bruno Fernandes. Mais je peux voir cette peur en ce moment, parce que tout ce qui se passe à Manchester United passe par ce type. Tout.

« Je dois dire que, si j’étais joueur à Manchester United, je me sentirais moi-même un peu embarrassé. Vous savez : “comment peut-on laisser ce gars tout faire ?” C’était un peu pareil pour nous avec Bryan Robson. Il faisait tout, mais au moins on essayait de l’aider, on a marqué quelques buts.

« Mais cela doit être dur pour lui. J’aimerais voir le reste des joueurs devenir une équipe plus complète, qui ne tourne pas entièrement autour de Bruno Fernandes. On ne peut pas simplement dire : “faisons-le signer”. Quel contrat ? Jusqu’à 36, 37 ans ?

« Comme je l’ai dit, Mo Salah doit être l’avertissement pour ce type de joueur, ce type de moment dans une carrière. Donnez-lui tout ce qu’il veut, puis après vous vous dites : “oh, on n’aurait pas dû faire ça parce qu’il n’a pas fait une grande saison”. Mais c’était inévitable. On ne peut tout simplement pas dire : “donnez-lui ce que vous voulez”. Ça ne marche tout simplement pas comme ça. »