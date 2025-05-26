Mohamed Salah, Thierry Henry et les meilleures saisons individuelles de l'histoire de la Premier League : le classement

Aucun joueur ne remporte un titre de Premier League à lui seul. Il est tout simplement impossible pour un individu de mener une équipe à la victoire sans être entouré d'un groupe de joueurs exceptionnels.

Cependant, il ne fait aucun doute que, sur l'ensemble d'une saison, certains joueurs jouent un rôle plus important que d'autres dans le succès d'un club, allant bien au-delà de ce que l'on attend normalement d'un grand gardien, d'un défenseur dominant, d'un milieu de terrain polyvalent ou d'un attaquant complet.

Bien sûr, ces exploits héroïques ne sont parfois même pas récompensés par une médaille de vainqueur, même si leurs efforts herculéens sont généralement – et à juste titre – reconnus par leurs pairs.

C'est dans cet esprit que GOAL vous propose un classement des meilleures performances individuelles de l'histoire de la Premier League, établi sur la base des statistiques, des trophées remportés et de l'impact global...