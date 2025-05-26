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Best EPL seasons GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

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Mohamed Salah, Thierry Henry et les meilleures saisons individuelles de l'histoire de la Premier League : le classement

Opinion
Premier League
M. Salah
Liverpool
FEATURES
C. Ronaldo
E. Haaland
T. Henry
K. De Bruyne
G. Bale
V. van Dijk
L. Suarez
Manchester City
Manchester United
Arsenal

GOAL passe en revue les meilleures saisons réalisées par un seul joueur dans l'élite anglaise depuis la saison 1992-1993

Aucun joueur ne remporte un titre de Premier League à lui seul. Il est tout simplement impossible pour un individu de mener une équipe à la victoire sans être entouré d'un groupe de joueurs exceptionnels.

Cependant, il ne fait aucun doute que, sur l'ensemble d'une saison, certains joueurs jouent un rôle plus important que d'autres dans le succès d'un club, allant bien au-delà de ce que l'on attend normalement d'un grand gardien, d'un défenseur dominant, d'un milieu de terrain polyvalent ou d'un attaquant complet.

Bien sûr, ces exploits héroïques ne sont parfois même pas récompensés par une médaille de vainqueur, même si leurs efforts herculéens sont généralement – et à juste titre – reconnus par leurs pairs.

C'est dans cet esprit que GOAL vous propose un classement des meilleures performances individuelles de l'histoire de la Premier League, établi sur la base des statistiques, des trophées remportés et de l'impact global...

  • Wolverhampton Wanderers v Liverpool FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    13Virgil van Dijk (2018-2019)

    En recrutant Virgil van Dijk auprès de Southampton en janvier 2018, Liverpool a fait de lui le défenseur le plus cher de l'histoire du football. Au cours de la saison 2018-2019, il a clairement démontré pourquoi.

    Les Reds de Jürgen Klopp manquaient cruellement d’un défenseur central dominant et, avec Van Dijk, c’est exactement ce qu’ils ont trouvé. Liverpool n’a peut-être pas remporté la Premier League lors de la première saison complète du Néerlandais au club, mais il s’est montré si imposant et si serein qu’il a été élu joueur de l’année par ses pairs.

    « Je pense que tout le monde n’a pas vu tout de suite quel genre de joueur se cachait derrière ce corps imposant », a déclaré Klopp après le triomphe de Van Dijk aux PFA Awards, « mais maintenant, le monde entier le sait ! Dès le tout premier instant, j’étais tellement impatient de travailler avec toi – et maintenant, tu es l’homme de la situation ! »

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  • Arsenal FC v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    12Kevin De Bruyne (2019-20)

    Manchester City n'a pas réussi à remporter le championnat en 2019-2020, mais ce n'est pas faute d'avoir essayé de la part de Kevin De Bruyne. Le Belge est une véritable légende de la Premier League, l'un des plus grands joueurs que le football anglais ait jamais connus, et il a été le lauréat tout à fait méritant du premier de ses deux titres consécutifs de Joueur de l'année de la PFA.

    En plus d'avoir délivré 20 passes décisives, De Bruyne a également marqué 13 buts en Premier League, s'imposant ainsi comme le meilleur milieu offensif du football mondial.

    « Il a toujours été incroyable depuis que nous sommes ensemble », a déclaré Pep Guardiola, l'entraîneur de City, au cours de la saison. « Son engagement est incroyable. C'est un joueur spectaculaire. »

  • FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-SUNDERLANDAFP

    11Gareth Bale (2012-2013)

    Gareth Bale a remporté le titre de Joueur de l'année de la PFA en 2011, mais son deuxième sacre, deux ans plus tard, fut encore plus impressionnant, l'ailier gallois ayant inscrit 21 buts en championnat, un record personnel.

    Bon nombre de ces buts étaient également absolument spectaculaires, et ils ont, sans surprise, attiré l'attention du Real Madrid, qui a recruté Bale en provenance de Tottenham à l'été 2013 pour un montant record.

    Comme l'a souligné André Villas-Boas, alors entraîneur des Spurs, l'ancien arrière gauche a énormément profité du fait qu'on lui ait confié un rôle libre en attaque et a vraiment été « formidable » tout au long de la saison.

  • LIVERPOOL V BLACKBURGetty Images Sport

    10Alan Shearer (1994-1995)

    Manchester United aurait probablement remporté tous les titres de Premier League de la décennie si Sir Alex Ferguson avait réussi à convaincre Alan Shearer de rejoindre Old Trafford à l’été 1992. Cependant, l’international anglais a préféré s’engager avec les Blackburn Rovers, qu’il a menés à leur premier titre de champion depuis 81 ans en 1995, avec 34 buts en 42 matches.

    Comme l'a déclaré par la suite l'ancien défenseur des Rovers, Colin Hendry : « On ne peut pas parler de cette saison sans mentionner Alan Shearer. Son nombre de buts en dit long sur lui et sur l'importance qu'il avait pour nous. Il faut évidemment de bons joueurs à chaque poste pour remporter le championnat, mais il faut aussi des buts, et c'était un joueur de classe mondiale. »

  • Eric Cantona Manchester UnitedHulton Archive

    9Éric Cantona (1992-1993)

    Le 27 novembre 1992, Leeds United a créé la surprise en acceptant de céder Eric Cantona à Manchester United, quelques mois seulement après que celui-ci eut mené l'équipe d'Howard Wilkinson au titre de champion de Première Division. Ce transfert allait changer le cours de l'histoire du football anglais.

    United avait connu de grandes difficultés jusqu'à l'arrivée du Français à Old Trafford. Le club avait désespérément besoin d'un buteur ; ce qu'il a obtenu, c'est une icône. « Il avait tout simplement cette aura et cette présence », a expliqué l'ancien milieu de terrain de United, Paul Ince. « Il nous a déchargés de toute responsabilité. C'était comme s'il disait : "Je suis Eric, et je suis là pour vous faire remporter le titre." »

    C'est exactement ce qu'a fait Cantona, menant United à son premier titre de champion depuis 1967 grâce à son incroyable capacité à marquer et à créer des occasions.

  • Chelsea's John Terry (C) celebrates scorAFP

    8John Terry (2004-2005)

    John Terry n'est peut-être pas du goût de tout le monde en tant que personne, mais ses qualités de joueur sont incontestables. Ce héros issu du centre de formation de Chelsea était véritablement à la fois un capitaine, un leader et une légende.

    Terry a passé près de deux décennies au sein de l'équipe première de Stamford Bridge et a joué un rôle essentiel dans l'ascension des Blues au rang de puissance majeure du football anglais. En effet, Terry a été élu Joueur de l'année par la PFA en 2004-2005, après avoir mené Chelsea à son premier titre de champion depuis 50 ans en dirigeant de main de maître une défense qui n'a concédé que 15 buts en 38 matchs – un record de Premier League qui tient toujours aujourd'hui.

    « Il est absolument incroyable », a déclaré José Mourinho, alors entraîneur de Chelsea. « Pour moi, c'est le défenseur central le plus complet au monde. »

  • TOPSHOT-FBL-ENG-PR-MAN CITY-NOTTINGHAM FORESTAFP

    7Erling Haaland (2022-2023)

    C'est drôle d'y repenser aujourd'hui, mais certains experts ne croyaient pas qu'Erling Haaland serait aussi prolifique en Angleterre qu'il l'avait été en Allemagne – surtout après une prestation peu convaincante lors de la défaite de Manchester City face à Liverpool lors du Community Shield 2022.

    Cependant, le Norvégien n'a pas tardé à faire taire les sceptiques. L'attaquant a marqué deux buts pour ses débuts en Premier League et a fini par battre le record de buts en une saison avec 36 réalisations en seulement 35 apparitions.

    « C'est incroyable », a déclaré Pep Guardiola. « C'est quelqu'un d'unique. C'est un joueur exceptionnel, mais aussi une personne exceptionnelle. C'est une étape incroyable. »

  • Roy KeaneGetty Images Sport

    6Roy Keane (1999-2000)

    S'il n'était pas le milieu de terrain le plus dominant que la Premier League ait jamais connu, il était certainement le plus redoutable. Roy Keane était le capitaine idéal de Manchester United pour Sir Alex Ferguson, un perfectionniste au tempérament fougueux qui a établi des normes en matière d'engagement envers la cause que tous les autres membres du club se devaient tout simplement de suivre.

    Keane était bien sûr réputé pour sa ténacité, mais c'était aussi un footballeur fantastique, capable de dicter le rythme des matchs. Il était au sommet de son art en 1999-2000, lorsqu'il a été nommé Joueur de l'année par la PFA et la FWA après avoir mené United à un deuxième titre consécutif de Premier League.

    Ferguson était « ravi » que Keane reçoive une reconnaissance individuelle pour ses performances incroyablement influentes et régulières, mais il n’a pas pu s’empêcher de critiquer la FWA pour avoir ignoré la contribution de l’Irlandais au triplé de United en 1999.

    « Ce prix compense l'année dernière », a déclaré l'Écossais, « où je pensais que Roy aurait dû être élu Footballeur de l'année. »

  • Arsenal v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    5Mohamed Salah (2017-2018)

    Après avoir perdu toute confiance en lui sous les ordres de José Mourinho à Chelsea, Mohamed Salah avait relancé sa carrière en Serie A, d'abord à la Fiorentina puis à la Roma, avant d'arriver à Anfield en juillet 2017.

    Personne à Anfield ne s'attendait à ce que l'Égyptien soit aussi prolifique en Premier League. N'oublions pas que Jürgen Klopp était en réalité plus favorable à la signature de Julian Brandt.

    Cependant, Klopp a rapidement été conquis par Salah – tout comme le reste de l'Angleterre –, l'ailier ayant battu le record de buts en une saison de Premier League dès sa première année au club en marquant 32 fois en 36 matches.

    Pelé a bien résumé le sentiment général en déclarant : « Quelle saison ! C'était un plaisir de te voir jouer. »

  • Liverpool FC v Crystal Palace FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    4Mohamed Salah (2024-2025)

    Comme il se doit, Mohamed Salah, le seul joueur à figurer deux fois dans notre classement, peut désormais se targuer d'être le meilleur footballeur de l'histoire de la Premier League.

    Pour sa huitième saison dans l'élite anglaise, et à 32 ans, le « roi égyptien » de Liverpool a réalisé sa saison la plus complète à ce jour, marquant 29 buts et en créant 18 autres.

    Ce faisant, il a non seulement propulsé les Reds vers le titre avec quatre journées d’avance, mais Salah a également égalé le record de la Premier League en matière de participation à des buts (47), établi par Andy Cole et Alan Shearer à l’époque des 42 matchs, tout en devenant le premier joueur de l’histoire à remporter le titre de Joueur de la saison, le Soulier d’or et le Prix du meilleur meneur de jeu au cours d’une même saison.

  • TOPSHOT-FBL-EUR-C1-MANUTD-AALBORGAFP

    3Cristiano Ronaldo (2007-2008)

    Cristiano Ronaldo s'est imposé comme le meilleur joueur d'Angleterre lors de la saison 2006-2007. La saison suivante, l'attaquant de Manchester United s'est imposé comme le meilleur joueur du monde.

    Le Portugais était arrivé à Old Trafford en tant qu'adolescent maigrelet, doté d'un répertoire impressionnant de feintes et de gestes techniques. En 2008, il était devenu un colosse, une figure imposante aussi puissante qu'efficace.

    Ronaldo a marqué 31 buts en seulement 34 apparitions en Premier League, remportant non seulement le Soulier d'or anglais, mais aussi le Soulier d'or européen, faisant de son premier Ballon d'Or une simple formalité.

    « Cristiano le méritait vraiment quand on regarde ce qu'il a accompli cette année », a déclaré l'ancien entraîneur de Manchester United, Sir Alex Ferguson. « Quarante-deux buts [toutes compétitions confondues] depuis un poste d'ailier, c'est incroyable. »

  • Thierry Henry of Arsenal celebrates Getty Images Sport

    2Thierry Henry (2002-2003)

    Pavel Nedved a été aussi surpris que tout le monde lorsqu'il a remporté le Ballon d'Or 2003 devant Thierry Henry. « Pour moi, Thierry est actuellement le meilleur attaquant du monde », avait déclaré le Tchèque à l'époque – et il n'avait pas tort.

    L'Arsenal de Henry avait peut-être échoué en Europe, ne parvenant même pas à se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions 2002-2003, mais le Français était imparable en Premier League, devenant le premier (et toujours le seul) joueur à avoir à la fois marqué et créé au moins 20 buts en une seule saison.

    Comme l'a déclaré Arsène Wenger, alors entraîneur d'Arsenal : « Aucun des grands buteurs de l'histoire ne peut rivaliser avec son palmarès en matière de passes décisives. »

  • Liverpool v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    1Luis Suarez (2013-14)

    Luis Suárez était inconsolable après le match nul dramatique 3-3 contre Crystal Palace à Selhurst Park, qui a de fait mis fin aux espoirs de titre de Liverpool pour la saison 2013-2014 – et on comprenait aisément pourquoi. L'Uruguayen n'est peut-être pas un personnage particulièrement sympathique, mais personne ne contesterait le fait qu'il a fait plus que quiconque pour tenter de mettre fin à la disette de titres des Reds.

    Pendant une grande partie de la saison, Suarez était tout simplement imparable, une force de la nature implacable en attaque qui terrorisait les défenseurs par son pressing et son incroyable capacité à conserver le ballon dans les espaces les plus restreints.

    Il a marqué 31 buts en seulement 33 apparitions en Premier League, remportant ainsi le Soulier d'or et le Soulier d'or européen, tout en étant nommé Joueur de l'année par la PFA et la FWA.

    « C'est une combinaison rare : être un footballeur prodigieux prêt à mettre ses talents au service de ses coéquipiers pour les aider et leur créer des occasions de but de manière désintéressée », a écrit plus tard Steven Gerrard en hommage à celui qu'il considère comme le meilleur joueur avec lequel il ait jamais joué.