Mohamed Salah serait-il resté s’il avait su qu’Arne Slot allait arriver ? Une ancienne star de Liverpool analyse les raisons pour lesquelles le « Roi égyptien » a quitté son trône d’Anfield

Mohamed Salah a prolongé son contrat à Anfield vers la fin de la saison 2024-2025, après avoir marqué 34 buts, remporté le titre de Premier League et obtenu son troisième trophée de Joueur de l’année de la PFA.

Quelques mois plus tard, il se retrouve pourtant cloîtré sur le banc et décoche une charge virulente contre Slot et son staff, estimant être sacrifié et utilisé comme bouc émissaire des maux collectifs du groupe.

Cette explosion a marqué le début de la fin : l’annonce, quelques semaines plus tard, de la résiliation anticipée de son contrat lucratif en 2026, lui ouvrant la porte d’une liberté sportive, n’a surpris personne.

Des adieux émouvants ont été célébrés à Merseyside après 257 buts marqués en 442 apparitions. Sa place parmi les légendes de Liverpool est assurée, mais on ne peut s’empêcher de penser qu’il restait encore quelques pages à écrire avant le dernier chapitre.