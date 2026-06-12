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Mohamed Salah serait-il resté s’il avait su qu’Arne Slot allait arriver ? Une ancienne star de Liverpool analyse les raisons pour lesquelles le « Roi égyptien » a quitté son trône d’Anfield
Le bilan de Salah à Liverpool : buts et trophées avec les Reds
Mohamed Salah a prolongé son contrat à Anfield vers la fin de la saison 2024-2025, après avoir marqué 34 buts, remporté le titre de Premier League et obtenu son troisième trophée de Joueur de l’année de la PFA.
Quelques mois plus tard, il se retrouve pourtant cloîtré sur le banc et décoche une charge virulente contre Slot et son staff, estimant être sacrifié et utilisé comme bouc émissaire des maux collectifs du groupe.
Cette explosion a marqué le début de la fin : l’annonce, quelques semaines plus tard, de la résiliation anticipée de son contrat lucratif en 2026, lui ouvrant la porte d’une liberté sportive, n’a surpris personne.
Des adieux émouvants ont été célébrés à Merseyside après 257 buts marqués en 442 apparitions. Sa place parmi les légendes de Liverpool est assurée, mais on ne peut s’empêcher de penser qu’il restait encore quelques pages à écrire avant le dernier chapitre.
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Mohamed Salah aurait-il prolongé son contrat s’il avait su que Slot quittait le club ?
Interrogé sur la possibilité pour Salah de rester s’il avait su que l’entraîneur néerlandais Slot serait démis de ses fonctions, Murphy – s’exprimant en exclusivité pour GOAL grâce à NetBet Football – a répondu avec autorité : « Je pense que c’est surtout son niveau de forme qui a pesé dans sa décision de partir. Quand on a de très bonnes relations avec un entraîneur, il y a toujours une chance qu’on reste pour tenter de retrouver ce niveau lors de la deuxième saison.
Je pense qu’il a sans doute ressenti – et nous y avons tous été confrontés – qu’il n’était plus tout à fait le même joueur qu’auparavant, et qu’il était donc temps de partir avant que son niveau ne se dégrade davantage.
Le facteur Slot est indéniable : il serait naïf de croire le contraire. Si Salah avait entretenu une relation plus solide avec son entraîneur, il aurait peut-être eu plus de chances de rester. Toutefois, je peine à imaginer quel coach n’aurait pas fini par le laisser sur le banc. À mon avis, Slot l’a même aligné trop longtemps alors que l’attaquant était en difficulté. Les supporters réclamaient un répit pour lui, afin de le sortir de la ligne de mire tant il peinait. Slot l’a maintenu sur le terrain bien plus longtemps que beaucoup ne l’auraient fait.
« Peu importe la relation avec l’entraîneur, je doute qu’un autre technicien l’ait maintenu dans le onze. Les difficultés auraient donc surgi de toute façon. »
Les propos de Salah lors de son émouvant au revoir à Anfield
Après avoir disputé son dernier match à Anfield, fort de neuf années passées à Liverpool qui lui ont laissé suffisamment de souvenirs pour toute une vie, Salah a déclaré : « Quand je repense à tout ça, je me demande si j’aurais pu rêver mieux que ce que j’ai accompli. Pas vraiment. Nous avons tout gagné. Nous ressentons l’amour des supporters, et c’est ce qui compte le plus pour moi. Je serai loin d’ici, mais j’aurai la gorge serrée à chaque fois. J’espère que l’équipe restera au plus haut niveau et continuera à se battre pour tout. »
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Quelle sera sa prochaine destination ? Salah serait dans le viseur de clubs de la MLS et de la Ligue professionnelle saoudienne.
Mohamed Salah, qui a remporté avec Liverpool la Premier League, la Ligue des champions, la FA Cup, la Carabao Cup, la Supercoupe de l’UEFA et la Coupe du monde des clubs de la FIFA, ainsi que quatre Soulier d’or et de nombreuses autres distinctions individuelles, n’a pas encore dévoilé sa prochaine destination.
Des franchises de MLS se seraient manifestées, un transfert qui lui permettrait de retrouver Lionel Messi aux États-Unis, tandis que des formations dépensières de Saudi Pro League auraient déjà mis sur la table des offres très généreuses.