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Mohamed Salah serait-il en pourparlers pour rejoindre Lionel Messi à l'Inter Miami ? Le point sur le mercato de la MLS alors que la superstar égyptienne s'apprête à quitter Liverpool en tant qu'agent libre
Liverpool a décidé de ne pas prolonger le contrat de Salah pour la dernière année
Alors que Salah a connu une saison 2025-2026 difficile à Anfield, marquée par une violente diatribe à l'encontre de Liverpool lors d'un match et une période frustrante passée sur le banc, la nouvelle de son départ imminent a tout de même surpris beaucoup de monde.
Il a été confirmé que la dernière année du contrat de l'attaquant, vainqueur de la Premier League et de la Ligue des champions, sur la côte de Merseyside serait annulée. Plutôt que de rester dans son environnement actuel jusqu'en 2027, il s'apprête à prendre un nouveau départ d'ici quelques semaines.
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La Pro League saoudienne ou la MLS : les options d'avenir pour Salah
Avec la disponibilité soudaine de Salah et l'absence de frais de transfert, l'intérêt pour ce buteur prolifique de 33 ans a, sans surprise, explosé. Un éventuel transfert au Moyen-Orient est évoqué depuis un certain temps. Des contrats juteux y sont proposés, la superstar portugaise Cristiano Ronaldo en ayant déjà signé un avec Al-Nassr.
Des équipes américaines se seraient toutefois jointes à la course pour s'attacher les services de Salah. Il a été suggéré que Sir David Beckham et ses associés pourraient chercher à attirer le triple lauréat du titre de Joueur de l'année de la PFA en Floride du Sud, afin de le faire jouer aux côtés de l'Argentin Messi, considéré comme le meilleur joueur de tous les temps.
L'agent de Salah, Ramy Abbas Issa, a publié un message sur les réseaux sociaux en réponse aux rumeurs concernant la prochaine destination de son client : « Nous ne savons pas où Mohamed jouera la saison prochaine. Cela signifie également que personne d'autre ne le sait. »
Salah pourrait-il rejoindre Messi en MLS, à l'Inter Miami ?
Le spécialiste des transferts Romano a désormais confirmé cette position, évoquant sur sa chaîne YouTube les rumeurs concernant une éventuelle poursuite du rêve américain : « En parlant de l’Inter Miami, il y a eu beaucoup de bruit en Angleterre autour de l’éventuelle arrivée de Mohamed Salah aux côtés de Leo Messi dans ce club.
Surtout après la grande annonce de l’Inter Miami : la nouvelle tribune Leo Messi dans leur stade, ce qui est incroyable. Imaginez Messi jouer dans un stade avec une tribune qui porte son nom !
« Mais les gars, laissez-moi clarifier cela très clairement : l’Inter Miami n’est pas en négociation pour recruter Mo Salah. Malgré les articles, malgré les rumeurs qui circulent partout, ce n’est pas vrai. Salah n’a pas entamé de discussions avec l’Inter Miami.
Ce qui est vrai, c’est que Salah quittera Liverpool en tant qu’agent libre à la fin de la saison – techniquement, son contrat court jusqu’en 2027, mais Liverpool le laissera partir sans indemnité de transfert, dans le cadre d’une décision mutuelle de se séparer. Le camp de Salah est donc désormais libre de discuter avec n’importe quel club. Attendez-vous à de nombreuses rumeurs – mais à ce jour, aucun accord n’a été conclu avec qui que ce soit.
« La Saudi Pro League, bien sûr, rêve toujours de lui. Elle tente le coup depuis deux ans, et cette fois-ci, elle a enfin une vraie chance. Alors gardez un œil sur cette affaire – de gros changements vont se produire, mais pas encore de la part de l’Inter Miami. »
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Le palmarès de Salah à Liverpool : buts et trophées
Salah, quadruple vainqueur du Soulier d'or de la Premier League, a inscrit 255 buts pour Liverpool en 435 apparitions. Seuls cinq d'entre eux ont été marqués en première division anglaise cette saison, son rendement ayant baissé alors que les Reds peinent collectivement à trouver la régularité.
Il pourrait toutefois quitter le club avec de nouveaux trophées à son palmarès, l'équipe d'Arne Slot ayant atteint les quarts de finale de la FA Cup et de la Ligue des champions. Reste à voir où il poursuivra sa quête de nouveaux honneurs, car il y a de fortes chances que l'Inter Miami – qui n'a jamais renoncé à sa politique de recrutement de « Galacticos » – s'interroge à un moment donné sur les intentions de Salah.