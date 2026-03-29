Le spécialiste des transferts Romano a désormais confirmé cette position, évoquant sur sa chaîne YouTube les rumeurs concernant une éventuelle poursuite du rêve américain : « En parlant de l’Inter Miami, il y a eu beaucoup de bruit en Angleterre autour de l’éventuelle arrivée de Mohamed Salah aux côtés de Leo Messi dans ce club.

Surtout après la grande annonce de l’Inter Miami : la nouvelle tribune Leo Messi dans leur stade, ce qui est incroyable. Imaginez Messi jouer dans un stade avec une tribune qui porte son nom !

« Mais les gars, laissez-moi clarifier cela très clairement : l’Inter Miami n’est pas en négociation pour recruter Mo Salah. Malgré les articles, malgré les rumeurs qui circulent partout, ce n’est pas vrai. Salah n’a pas entamé de discussions avec l’Inter Miami.

Ce qui est vrai, c’est que Salah quittera Liverpool en tant qu’agent libre à la fin de la saison – techniquement, son contrat court jusqu’en 2027, mais Liverpool le laissera partir sans indemnité de transfert, dans le cadre d’une décision mutuelle de se séparer. Le camp de Salah est donc désormais libre de discuter avec n’importe quel club. Attendez-vous à de nombreuses rumeurs – mais à ce jour, aucun accord n’a été conclu avec qui que ce soit.

« La Saudi Pro League, bien sûr, rêve toujours de lui. Elle tente le coup depuis deux ans, et cette fois-ci, elle a enfin une vraie chance. Alors gardez un œil sur cette affaire – de gros changements vont se produire, mais pas encore de la part de l’Inter Miami. »