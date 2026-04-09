Avec seulement cinq buts en Premier League cette saison, Salah n’a pas réussi à retrouver la forme exceptionnelle qui lui avait permis de marquer 29 buts en championnat et de mener presque à lui seul Liverpool au titre l’année dernière. Évoquant ce net déclin, Smicer a souligné que l’absence d’un partenaire de longue date sur le flanc droit était un facteur majeur du manque de rythme apparent de Salah par rapport aux saisons précédentes.

« L’une des principales raisons de ce passage à vide, c’est la disparition de son partenaire habituel, Trent Alexander-Arnold, à droite de la défense. Il pouvait jouer avec lui les yeux fermés. Cette saison, il a eu Conor Bradley, Jeremie Frimpong et parfois Dominik Szoboszlai, ce qui n’est pas confortable pour lui. Il lui reste encore de nombreuses rencontres à jouer dans les années à venir, même si ce ne sera pas à Liverpool ; il aura le dernier mot », a analysé Smicer.