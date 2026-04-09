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Mohamed Salah se verrait conseiller de rallier la MLS pour « devenir une mégastar à l’image de Lionel Messi », tandis que la « principale raison » de ses récentes difficultés à Liverpool aurait été mise en lumière
Le rêve américain se profile-t-il pour Salah ?
Alors que Mohamed Salah s’apprête à quitter Liverpool, l’ancien international tchèque Vladimír Šmicer estime que les États-Unis offrent le cadre idéal pour le prochain chapitre de sa carrière. Interrogé par BetVictor, il a souligné la croissance du football outre-Atlantique, jugeant cette destination plus séduisante que la Saudi Pro League. Je pense qu’aux États-Unis, le football est en plein essor : les stades se remplissent et l’ambiance est excellente. Si j’étais à sa place, je partirais pour les États-Unis. Mais nous verrons sa décision ; il pourrait nous surprendre en restant en Europe. Quoi qu’il en soit, là-bas, il serait une mégastar, à l’image de Lionel Messi. »
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La « principale raison » du passage à vide de Salah
Avec seulement cinq buts en Premier League cette saison, Salah n’a pas réussi à retrouver la forme exceptionnelle qui lui avait permis de marquer 29 buts en championnat et de mener presque à lui seul Liverpool au titre l’année dernière. Évoquant ce net déclin, Smicer a souligné que l’absence d’un partenaire de longue date sur le flanc droit était un facteur majeur du manque de rythme apparent de Salah par rapport aux saisons précédentes.
« L’une des principales raisons de ce passage à vide, c’est la disparition de son partenaire habituel, Trent Alexander-Arnold, à droite de la défense. Il pouvait jouer avec lui les yeux fermés. Cette saison, il a eu Conor Bradley, Jeremie Frimpong et parfois Dominik Szoboszlai, ce qui n’est pas confortable pour lui. Il lui reste encore de nombreuses rencontres à jouer dans les années à venir, même si ce ne sera pas à Liverpool ; il aura le dernier mot », a analysé Smicer.
Le groupe a retrouvé un peu d’air après l’officialisation du départ.
Le discours autour de Salah a considérablement changé après la confirmation de son départ d’Anfield. Si une telle annonce peut généralement déstabiliser un effectif, le vainqueur de la Ligue des champions 2005 estime que cette transparence a finalement profité à l’attaquant, en mettant fin aux spéculations incessantes sur son total de buts.
Revenant sur le timing de l’annonce, Smicer a déclaré : « Je pense que c’était la bonne décision. Je pense que cela lui enlève aussi une pression, car on s’interrogeait sur sa forme, on se demandait pourquoi il ne marquait pas 30 buts comme chaque année. Maintenant, tout est clair : nous savons à quoi nous attendre et nous pouvons nous concentrer sur nos objectifs pour la saison. Je pense donc que c’était la bonne décision. Je tiens à le féliciter d’avoir accepté, car cela n’a pas dû être facile. »
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Quelle sera la prochaine étape pour Egyptian King ?
Les récentes sorties européennes de Liverpool ont ravivé les interrogations sur le rôle de Mohamed Salah. Pour le match perdu 2-0 contre le PSG, Jürgen Klopp a choisi de laisser l’ailier égyptien sur le banc durant les 90 minutes, expliquant que son équipe était en « mode survie » et qu’il valait mieux préserver l’attaquant.
Avec une montagne à gravir lors du match retour à Anfield, la pression est désormais sur le staff technique pour réintégrer efficacement sa superstar sur le départ. Alors que les Reds doivent jongler entre la course au top 5 national et leurs ambitions continentales restantes, toutes les attentions restent focalisées sur la capacité de Salah à écrire un dernier chapitre en or avant de partir potentiellement aux États-Unis ou au Moyen-Orient.