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Mohamed Salah se dit impatient de « faire ses adieux comme il se doit » aux supporters de Liverpool, après avoir inscrit un but décisif contre Everton
Un but décisif dans le derby qui bat tous les records
Pour son dernier derby de la Mersey, Mohamed Salah a immédiatement marqué les esprits en ouvrant le score au Hill Dickinson Stadium, permettant à Liverpool de l’emporter 2-1. Au-delà de la victoire, ce but était historique : à 32 ans, l’attaquant égyptien a égalé le record de Steven Gerrard, neuf réalisations dans le derby, meilleur total d’un joueur des Reds en Premier League.
Au terme d’une rencontre disputée, finalement remportée grâce à un coup de tête de Virgil van Dijk dans le temps additionnel, l’international égyptien a minimisé son exploit personnel. « C’est génial, pour être honnête », a-t-il confié à Sky Sports.
« L’essentiel était d’aider l’équipe à garder son calme et sa confiance, car nous savions avant le match que ce serait compliqué, que ce serait un match difficile. Je suis content qu’au final nous ayons réussi à remporter la rencontre. »
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Dire au revoir « comme il faut »
À cinq matchs de son départ acté de Liverpool, les supporters d’Anfield mesurent pleinement l’imminence de la fin de l’ère Salah.
L’attaquant a confirmé le mois dernier qu’il partirait à l’issue de l’exercice en cours, mettant fin à un passage légendaire sur les bords de la Mersey au cours duquel il a conquis tous les titres majeurs.
Interrogé sur une éventuelle introspection, l’international égyptien a coupé court, préférant se concentrer sur l’instant présent : « Non, je veux juste continuer à marquer et aider l’équipe à se qualifier au moins pour la Ligue des champions cette saison. Puis j’espère faire mes adieux comme il se doit », a-t-il expliqué.
Van Dijk rend hommage à son « exceptionnel » coéquipier
L'importance du départ de Salah n'échappe pas à ses coéquipiers, en particulier au capitaine du club, Van Dijk. Le défenseur néerlandais n'a pas tari d'éloges à l'égard de celui qui a été son partenaire de succès ces huit dernières années.
« Je vais beaucoup parler de lui au cours des deux prochaines semaines », a déclaré Van Dijk.
« Mais écoutez, il est tellement important pour nous, sur le terrain comme en dehors. Je dirais que parfois, on ne réalise vraiment la valeur d’un joueur qu’une fois qu’il est parti, mais nous l’apprécions énormément. C’est un coéquipier exceptionnel ; évidemment, nous avons tout traversé ensemble, les hauts comme les bas. »
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Une fin de match émouvante à Anfield
Les dernières semaines de la saison s’annoncent chargées d’émotion pour tout l’entourage du club. Alors que Liverpool poursuit sa course pour terminer dans le top 5 et décrocher un billet pour la Ligue des champions, la contribution de Salah restera déterminante pour concrétiser ces ambitions.
« Il restera décisif lors des cinq dernières rencontres, puis ce sera un moment émouvant pour lui et sa famille, c’est certain », a ajouté Van Dijk.
« Mais pour nous aussi, car il a beaucoup compté pour moi, pour l’équipe et pour les supporters, bien sûr. Cependant, avant toute chose, nous avons encore du travail à accomplir et il le sait : c’est notre priorité. »