Mohamed Salah se dit impatient de « faire ses adieux comme il se doit » aux supporters de Liverpool, après avoir inscrit un but décisif contre Everton

Pour son dernier derby de la Mersey, Mohamed Salah a immédiatement marqué les esprits en ouvrant le score au Hill Dickinson Stadium, permettant à Liverpool de l’emporter 2-1. Au-delà de la victoire, ce but était historique : à 32 ans, l’attaquant égyptien a égalé le record de Steven Gerrard, neuf réalisations dans le derby, meilleur total d’un joueur des Reds en Premier League.

Au terme d’une rencontre disputée, finalement remportée grâce à un coup de tête de Virgil van Dijk dans le temps additionnel, l’international égyptien a minimisé son exploit personnel. « C’est génial, pour être honnête », a-t-il confié à Sky Sports.

« L’essentiel était d’aider l’équipe à garder son calme et sa confiance, car nous savions avant le match que ce serait compliqué, que ce serait un match difficile. Je suis content qu’au final nous ayons réussi à remporter la rencontre. »