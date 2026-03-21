Mohamed Salah s'est vu reprocher par une légende de Liverpool d'avoir « chuté dans le vide », alors que la superstar égyptienne est tenue pour responsable de l'échec cuisant de la défense du titre en Premier League

Souness semble en avoir vu assez cette saison pour se faire une opinion. L'ancien milieu de terrain était présent au Community Shield en août dernier et en était reparti avec des doutes, espérant que quelques matchs aideraient Salah à trouver ses marques. Nous sommes désormais en mars, et son opinion n'a pas changé.

« D'après mon opinion et mon expérience, une carrière peut prendre deux directions. Quand on arrive vers 33-34 ans, soit on tombe dans le précipice, soit on connaît un lent déclin. Je pense que Salah est dans le premier cas », a déclaré Souness au Daily Mail. « Je suis allé voir le tout premier match de la saison, le Community Shield contre Crystal Palace, et j’étais assis à côté de mon jeune fils. Je me suis dit : “Je ne sais pas ce qui ne va pas chez lui.” Puis j’ai pensé qu’il avait peut-être besoin d’une demi-douzaine de matchs pour se mettre en jambe. Mais il ne s’est jamais amélioré. »

Les chiffres semblent lui donner raison. Salah a inscrit 10 buts et délivré 9 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison. À ce stade de la saison dernière, il totalisait 44 contributions. La saison d'avant, 34. Son total le plus bas lors d'une saison précédente était de 27. Le total de 19 cette année est de loin le pire de sa carrière à Liverpool.