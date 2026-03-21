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Mohamed Salah s'est vu reprocher par une légende de Liverpool d'avoir « chuté dans le vide », alors que la superstar égyptienne est tenue pour responsable de l'échec cuisant de la défense du titre en Premier League
Souness : Salah a échappé au déclin progressif
Souness semble en avoir vu assez cette saison pour se faire une opinion. L'ancien milieu de terrain était présent au Community Shield en août dernier et en était reparti avec des doutes, espérant que quelques matchs aideraient Salah à trouver ses marques. Nous sommes désormais en mars, et son opinion n'a pas changé.
« D'après mon opinion et mon expérience, une carrière peut prendre deux directions. Quand on arrive vers 33-34 ans, soit on tombe dans le précipice, soit on connaît un lent déclin. Je pense que Salah est dans le premier cas », a déclaré Souness au Daily Mail. « Je suis allé voir le tout premier match de la saison, le Community Shield contre Crystal Palace, et j’étais assis à côté de mon jeune fils. Je me suis dit : “Je ne sais pas ce qui ne va pas chez lui.” Puis j’ai pensé qu’il avait peut-être besoin d’une demi-douzaine de matchs pour se mettre en jambe. Mais il ne s’est jamais amélioré. »
Les chiffres semblent lui donner raison. Salah a inscrit 10 buts et délivré 9 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison. À ce stade de la saison dernière, il totalisait 44 contributions. La saison d'avant, 34. Son total le plus bas lors d'une saison précédente était de 27. Le total de 19 cette année est de loin le pire de sa carrière à Liverpool.
- AFP
Conséquences négatives pour Liverpool
Pour l'ancien joueur de Liverpool, le problème ne réside pas seulement dans les performances individuelles de Salah, mais aussi dans l'impact que sa baisse de forme a eu sur le reste du vestiaire. « Ses statistiques sont en forte baisse, et il est la principale raison pour laquelle Liverpool connaît une saison mitigée. Car au sein de ce groupe de joueurs, certains ressentent cette souffrance, d'autres perçoivent la négativité qui règne dans l'air, et ils ne réagissent pas très bien à cela. Et quand on est dans cette situation, on a besoin que les grands joueurs se mobilisent et prennent leurs responsabilités. Il a déjà donné le meilleur de lui-même, cela ne fait aucun doute. On est le premier à s’en rendre compte, et cela arrive à tout le monde. Je ne vois plus la même étincelle. Je pense que si l’on cherche la principale raison de la forme instable de Liverpool, c’est parce qu’il n’a pas été à la hauteur. Il a été pendant six ou sept ans l’homme de la situation à Liverpool. Il a complètement renversé la situation lorsque les choses n’allaient pas dans le sens de l’équipe. C’est un grand joueur, un grand de Liverpool, mais ses meilleures saisons sont derrière lui. »
Les Reds éliminent Galatasaray en Ligue des champions
Sans surprise, Souness estime que Liverpool devrait se séparer de Salah à la fin de la saison, bien que l'Égyptien soit encore sous contrat jusqu'en 2027. Lors de la victoire 4-1 sur l'ensemble des deux matchs contre Galatasaray, qui a permis à Liverpool d'accéder aux quarts de finale de la Ligue des champions, Salah a marqué, mais au lieu de féliciter le vainqueur de la Premier League de la saison dernière, il a préféré fustiger l'adversaire. « J'ai trouvé Galatasaray exceptionnellement médiocre. J'attendais tellement mieux de leur part. Ils ne croyaient pas en leurs chances d'obtenir un résultat. Et Liverpool, d'accord, on ne peut battre que ce qui se trouve en face de soi, mais Liverpool n'est plus la même équipe que l'année dernière. Mercredi soir, c'était un bon match pour eux parce que l'adversaire était tellement faible. »
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Souness s'en prend aux rivaux de la Premier League
Souness n'en est pas resté là après s'en être pris à Salah et à Liverpool. Il a prédit qu'Arsenal remporterait le championnat et ravirait le titre au club, même s'il a remis en question les méthodes qui leur ont permis d'atteindre leur position actuelle. « Arsenal s'en tire à bon compte en encerclant et en gênant les gardiens de but. J'adore le terme « gourou des coups francs ». Leur gourou, c'est tout simplement de faire commettre des fautes sur le gardien. C'est aussi simple que ça, noir sur blanc. Pour réussir sur les coups francs, il faut un très bon tireur, il faut des joueurs qui attaquent le ballon, et puis on ajoute le gars qui fait commettre des fautes sur le gardien. Ce n'est pas sorcier. »
Chelsea et Liam Rosenior n’ont pas non plus échappé à la guerre totale menée par Souness contre l’élite de la Premier League. Il a ajouté : « Chelsea, c’est un groupe de jeunes hommes rassemblés sans véritable direction. Je pense que l’entraîneur en fait trop avec sa terminologie. Il donne des « missions » aux joueurs. Si l’entraîneur m’avait dit ça, je lui aurais ri au nez. Je pense juste qu’il en fait trop pour être un grand entraîneur, avec son langage corporel et ce qu’il dit. Je ne suis donc pas surpris que Chelsea soit éliminé de la Ligue des champions. »
Apparemment, l’Écossais n’a pas été très impressionné par la façon dont la saison de Premier League s’est déroulée cette année. Que ce soit à cause de la forme de Salah ou des manœuvres douteuses d’Arsenal, l’ancien joueur de Liverpool pense clairement que cette année est à oublier.
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