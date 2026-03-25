Mohamed Salah rejoindrait-il Lionel Messi en MLS ?! L'Inter Miami serait « disposé » à faire une offre de transfert pour l'icône de Liverpool sur le départ

Salah a provoqué une onde de choc dans le monde du football en confirmant qu'il quitterait Liverpool à la fin de la saison. Selon un article publié par The Independent, l'Inter Miami serait prêt à présenter une offre pour attirer Salah outre-Atlantique, bien décidé à rivaliser avec les propositions lucratives de la Saudi Pro League.

Cependant, ce transfert ne se ferait pas sans complications. Miami ne dispose actuellement d'aucune place de joueur désigné (DP), pourtant nécessaire pour recruter un joueur de l'envergure de Salah en dehors du plafond salarial de la ligue. Pour que ce transfert de rêve devienne réalité, la franchise basée en Floride devrait procéder à un remaniement important de son effectif cet été afin de faire de la place pour son arrivée.