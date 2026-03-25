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Mohamed Salah rejoindrait-il Lionel Messi en MLS ?! L'Inter Miami serait « disposé » à faire une offre de transfert pour l'icône de Liverpool sur le départ
L'Inter Miami envisage un transfert sensationnel de Salah
Salah a provoqué une onde de choc dans le monde du football en confirmant qu'il quitterait Liverpool à la fin de la saison. Selon un article publié par The Independent, l'Inter Miami serait prêt à présenter une offre pour attirer Salah outre-Atlantique, bien décidé à rivaliser avec les propositions lucratives de la Saudi Pro League.
Cependant, ce transfert ne se ferait pas sans complications. Miami ne dispose actuellement d'aucune place de joueur désigné (DP), pourtant nécessaire pour recruter un joueur de l'envergure de Salah en dehors du plafond salarial de la ligue. Pour que ce transfert de rêve devienne réalité, la franchise basée en Floride devrait procéder à un remaniement important de son effectif cet été afin de faire de la place pour son arrivée.
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Des adieux émouvants à Anfield
Salah s'est exprimé sur les réseaux sociaux pour publier une vidéo très émouvante annonçant son départ imminent, marquant ainsi la fin d'un parcours prolifique de neuf ans au cours duquel l'Égyptien a aidé Liverpool à remporter tous les trophées majeurs possibles.
Dans le vestiaire de Liverpool, la réaction a été marquée par un profond respect pour un joueur qui a marqué une époque. Le latéral gauche Andy Robertson, arrivé à Anfield au même moment que Salah, a été parmi les premiers à lui rendre hommage. « Mohamed, merci. Neuf des meilleures années de notre vie, avec des souvenirs incroyables sur et en dehors du terrain. Te voir devenir le meilleur dans ton domaine et l’un des meilleurs à avoir jamais porté le maillot de Liverpool a été une joie à regarder et à vivre », a écrit l’Écossais.
La Pro League saoudienne s'attaque à la direction des Reds
Les bouleversements à Liverpool pourraient s'étendre bien au-delà du terrain, puisque l'Independent rapporte que la Saudi Pro League aurait jeté son dévolu sur l'équipe dirigeante du club. Le directeur du football Michael Edwards et le directeur sportif Richard Hughes apparaissent tous deux comme les cibles principales de la ligue du Moyen-Orient cet été. Les dirigeants de la ligue considèrent Edwards comme le candidat idéal pour un poste de supervision de haut niveau, tandis que Hughes a été pressenti pour occuper un poste clé à Al-Hilal.
Edwards vient tout juste de réintégrer le Fenway Sports Group pour diriger un modèle multi-clubs. Ces projets étant actuellement mis en veilleuse après que des cibles européennes comme Bordeaux et Getafe ont été jugées surévaluées, les responsables saoudiens sont prêts à passer à l'action si ce changement de stratégie l'amène à rechercher un nouveau défi.
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L'attention se tourne désormais vers la conquête de la coupe
Alors qu'Arsenal mène actuellement le bal en tête de la Premier League et que Liverpool, cinquième, compte 21 points de retard, les espoirs des Reds de conserver leur titre sont déjà anéantis. En conséquence, la tournée d'adieu de Salah se concentre désormais pleinement sur les phases à élimination directe. La saison repose désormais sur deux quarts de finale décisifs : une confrontation en FA Cup contre Manchester City et un choc en Ligue des champions face au Paris Saint-Germain. Briller lors de ces rencontres de haut vol offre à l'Égyptien l'occasion rêvée de terminer son ère à Anfield avec de nouveaux trophées.