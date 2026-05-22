Le fossé tactique s’est creusé lorsque plusieurs joueurs de Liverpool ont vivement réagi aux critiques controversées de Salah sur les réseaux sociaux, contraignant l’entraîneur à défendre son autorité et sa vision à long terme. Défendant sa philosophie de jeu et répondant à la réaction du groupe, Slot a ajouté : « Vous faites beaucoup de suppositions. D’abord, vous dites qu’il veut jouer dans ce style, puis vous affirmez que ce n’est pas mon style.

Je suis convaincu que Mo était satisfait du style que nous avons appliqué la saison dernière, car il nous a permis de remporter le championnat. Le football a changé, il a évolué, mais nous voulons tous deux ce qu’il y a de mieux pour Liverpool : nous battre pour gagner des trophées, ce que nous n’avons pas réussi cette saison mais ce que nous avons accompli l’an passé.

Ensemble, nous avons ramené le titre de champion après cinq ans d’attente, et nous voulons nous battre pour le reconquérir la saison prochaine tout en continuant à faire progresser l’équipe. C’est mon point de vue. »

Interrogé sur les joueurs qui ont « liké » ou commenté la publication, le technicien néerlandais a botté en touche : « Les réseaux sociaux sont arrivés alors que jeétais déjà un peu plus âgé, donc, comme tout le monde le sait, je ne m’y intéresse guère. Je ne sais pas exactement ce que signifie « liker » une publication. Ce que je connais, c’est leur niveau d’implication à l’entraînement, et je n’ai constaté aucun changement par rapport au reste de la saison. »