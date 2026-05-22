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Mohamed Salah pourrait-il quitter Anfield sans adieu ? Arne Slot garde le mystère sur le rôle de la star lors de la « finale » de la saison pour Liverpool
Des incertitudes sur la composition de l’équipe assombrissent la finale.
L’attaquant emblématique, auteur de 257 buts en 441 matchs sous le maillot des Reds, a récemment provoqué un véritable séisme au sein de la direction après avoir publié un message sur les réseaux sociaux réclamant un changement de système de jeu pour Liverpool. Cette prise de position publique intervenait après son exclusion du groupe pour la rencontre face à l’Inter, plus tôt dans la saison, suite à l’aveu d’une rupture totale avec Slot.
Depuis, l’entraîneur principal est sous pression : accordera-t-il à l’attaquant vétéran une sortie honorifique lors de la dernière journée, dimanche face à Brentford ? À la veille de ce rendez-vous d’Anfield, Liverpool est en pole position pour valider son billet pour la Ligue des champions la saison prochaine.
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Les critères de sélection des créneaux horaires
Interrogé sur les tensions actuelles et son refus de garantir à l’attaquant une place de titulaire pour la dernière rencontre, Slot a rappelé l’objectif européen encore à portée du club. En conférence de presse d’avant-match, il a déclaré : « Je ne commente jamais la composition de l’équipe. Mon avis n’est pas si important. L’essentiel est de nous qualifier pour la Ligue des champions dimanche, et de préparer Mo et tout le groupe de la meilleure façon possible pour ce match.
« J’ai été très déçu après notre défaite contre Villa, car une victoire nous aurait assuré la qualification pour la Ligue des champions, ce que nous n’avons pas obtenu. Il ne reste plus qu’un match à disputer, et c’est un match crucial pour nous en tant que club. Nous voulons tous les deux ce qu’il y a de mieux pour le club, nous voulons tous les deux que le club réussisse, et c’est l’objectif principal.
Je dois faire évoluer cette équipe dès maintenant, puis durant l’été et la saison prochaine, afin de retrouver le succès et pratiquer le football que j’aime. Si ce style me plaît, les supporters l’apprécieront aussi, car je n’ai pas toujours été satisfait de notre jeu cette saison. Nous travaillons à rendre l’équipe compétitive tout en développant un style de jeu apprécié des supporters, de moi-même et, je l’espère, de Mo s’il est ailleurs à ce moment-là. »
L'autorité remise en cause sur les réseaux sociaux
Le fossé tactique s’est creusé lorsque plusieurs joueurs de Liverpool ont vivement réagi aux critiques controversées de Salah sur les réseaux sociaux, contraignant l’entraîneur à défendre son autorité et sa vision à long terme. Défendant sa philosophie de jeu et répondant à la réaction du groupe, Slot a ajouté : « Vous faites beaucoup de suppositions. D’abord, vous dites qu’il veut jouer dans ce style, puis vous affirmez que ce n’est pas mon style.
Je suis convaincu que Mo était satisfait du style que nous avons appliqué la saison dernière, car il nous a permis de remporter le championnat. Le football a changé, il a évolué, mais nous voulons tous deux ce qu’il y a de mieux pour Liverpool : nous battre pour gagner des trophées, ce que nous n’avons pas réussi cette saison mais ce que nous avons accompli l’an passé.
Ensemble, nous avons ramené le titre de champion après cinq ans d’attente, et nous voulons nous battre pour le reconquérir la saison prochaine tout en continuant à faire progresser l’équipe. C’est mon point de vue. »
Interrogé sur les joueurs qui ont « liké » ou commenté la publication, le technicien néerlandais a botté en touche : « Les réseaux sociaux sont arrivés alors que jeétais déjà un peu plus âgé, donc, comme tout le monde le sait, je ne m’y intéresse guère. Je ne sais pas exactement ce que signifie « liker » une publication. Ce que je connais, c’est leur niveau d’implication à l’entraînement, et je n’ai constaté aucun changement par rapport au reste de la saison. »
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L'objectif de la Ligue des champions se rapproche
Liverpool doit réussir un test tactique décisif face à Brentford : un seul point manque encore pour valider mathématiquement son billet pour l’élite européenne. L’équipe irrégulière de Slot doit impérativement mettre fin à ses récentes lacunes défensives pour éviter un effondrement qui compromettrait toute sa stratégie de recrutement estival.
De son côté, Mohamed Salah se dirige vers l’une de ses saisons les moins prolifiques en Premier League (sept buts), alors qu’un important dossier administratif l’attend alors qu’il finalise son départ d’Anfield à l’issue de l’été.