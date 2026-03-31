Mohamed Salah n'est pas Cristiano Ronaldo ! Liverpool n'a trouvé « aucun débouché » pour sa superstar égyptienne lorsqu'il a lancé un appel à offres de transfert

Il a expliqué au podcast « The Football Boardroom » pourquoi Liverpool se sépare d’un joueur qui était autrefois considéré comme son atout le plus précieux : « Il y a sans doute de nombreuses raisons à cela, mais la dure réalité, c’est que la forme de Mo Salah a chuté de manière spectaculaire.

« C'est élégant et intelligent, et cela découle d'un fait évident : après la fameuse dispute, au cours de laquelle Mo a pour ainsi dire mis Arne Slot au pied du mur. Ce fut une dispute très grave et nous avions dit à l'époque qu'elle risquait de déboucher sur une sorte de divorce. C'est l'équivalent footballistique d'un divorce sans faute. Cela convient aux deux parties.

« Quant à ce qui s’est passé entre cette dispute et aujourd’hui, je pense que l’on peut conclure sans risque de se tromper que Liverpool se serait tourné vers le marché des transferts pour trouver une issue à une situation très compliquée avec Mo.

« Je soupçonne qu’ils ont constaté, peut-être à leur grande surprise, qu’il n’y avait pas de marché pour Mo : personne n’allait acheter un joueur dont le contrat expirait dans 18 mois pour des millions et des millions de livres.

« La dure réalité est qu’un joueur de l’âge de Mo, dont la forme a baissé, qui suscite des interrogations en permanence mais certainement de manière significative cette saison, et qui touche plus de 300 000 livres par semaine, n’avait pas de marché de transfert où il gagnerait le même montant ou plus et où Liverpool serait payé des millions de livres pour le libérer.

« Les deux critères dans le football d’élite sont le salaire, l’âge et le profil. Il existe un nombre infime de footballeurs mégastars qui ont été transférés pour des sommes colossales alors qu’ils avaient la trentaine bien avancée. Cristiano Ronaldo en est un, et les gens espéraient que Salah serait un autre Ronaldo. »