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Mohamed Salah n'est pas Cristiano Ronaldo ! Liverpool n'a trouvé « aucun débouché » pour sa superstar égyptienne lorsqu'il a lancé un appel à offres de transfert
Liverpool libère Salah de la dernière année de son contrat
En conséquence, le triple lauréat du titre de Joueur de l'année de la PFA quittera Anfield sans contrepartie financière à la fin de la saison en cours. Son contrat sur la côte de Merseyside court jusqu'à l'été 2027, mais les douze derniers mois de celui-ci sont en passe d'être annulés.
Purslow estime que les Reds auraient à un moment donné sollicité des offres pour leur ailier auteur de 255 buts, après l'avoir vu lancer une attaque virulente contre le club alors qu'il était cloué sur le banc en décembre 2025, mais qu'ils ont eu du mal à susciter de l'intérêt.
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Ronaldo reste très convoité à 41 ans
Le « GOAT » portugais Ronaldo, dont l'avenir dans la Pro League saoudienne fait l'objet de nombreuses interrogations, disposerait d'une clause libératoire de 50 millions d'euros (43 millions de livres sterling / 58 millions de dollars) dans son contrat avec Al-Nassr. Selon certaines informations, des clubs européens et de la MLS seraient prêts à la déclencher pour s'attacher les services de cette superstar de 41 ans, ancien joueur de Manchester United, du Real Madrid et de la Juventus.
En revanche, personne n'est prêt à dépenser sans compter pour Salah tout en héritant de son salaire hebdomadaire, qui s'élèverait à 400 000 £. Dans ce contexte, Purslow a expliqué pourquoi le statut de joueur libre imminent est une solution logique pour toutes les parties concernées.
Pourquoi Liverpool accepte de laisser partir Salah sans indemnité de transfert
Il a expliqué au podcast « The Football Boardroom » pourquoi Liverpool se sépare d’un joueur qui était autrefois considéré comme son atout le plus précieux : « Il y a sans doute de nombreuses raisons à cela, mais la dure réalité, c’est que la forme de Mo Salah a chuté de manière spectaculaire.
« C'est élégant et intelligent, et cela découle d'un fait évident : après la fameuse dispute, au cours de laquelle Mo a pour ainsi dire mis Arne Slot au pied du mur. Ce fut une dispute très grave et nous avions dit à l'époque qu'elle risquait de déboucher sur une sorte de divorce. C'est l'équivalent footballistique d'un divorce sans faute. Cela convient aux deux parties.
« Quant à ce qui s’est passé entre cette dispute et aujourd’hui, je pense que l’on peut conclure sans risque de se tromper que Liverpool se serait tourné vers le marché des transferts pour trouver une issue à une situation très compliquée avec Mo.
« Je soupçonne qu’ils ont constaté, peut-être à leur grande surprise, qu’il n’y avait pas de marché pour Mo : personne n’allait acheter un joueur dont le contrat expirait dans 18 mois pour des millions et des millions de livres.
« La dure réalité est qu’un joueur de l’âge de Mo, dont la forme a baissé, qui suscite des interrogations en permanence mais certainement de manière significative cette saison, et qui touche plus de 300 000 livres par semaine, n’avait pas de marché de transfert où il gagnerait le même montant ou plus et où Liverpool serait payé des millions de livres pour le libérer.
« Les deux critères dans le football d’élite sont le salaire, l’âge et le profil. Il existe un nombre infime de footballeurs mégastars qui ont été transférés pour des sommes colossales alors qu’ils avaient la trentaine bien avancée. Cristiano Ronaldo en est un, et les gens espéraient que Salah serait un autre Ronaldo. »
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À 33 ans, Ronaldo a généré 100 millions d'euros
Ronaldo, quintuple vainqueur du Ballon d’Or, a rejoint la Juventus en provenance du Real Madrid pour 100 millions d’euros (87 millions de livres sterling / 115 millions de dollars) en 2018. Il était alors âgé de 33 ans. Salah en est arrivé à un stade similaire de sa carrière, sa réputation dans le monde du football restant intacte, mais il quittera Liverpool en tant que vainqueur de la Premier League et de la Ligue des champions sans que son départ ne génère le moindre revenu.