Mohamed Salah « mérite pleinement » les hommages élogieux que lui adresse Liverpool, tandis qu'Arne Slot espère que ce héros sur le départ pourra ajouter deux nouveaux trophées au palmarès du club

L'attaquant égyptien est la pierre angulaire du succès du club depuis près d'une décennie, et son entraîneur estime que l'émotion qui se dégage actuellement reflète parfaitement son impact. Et bien que son départ soit confirmé, Slot a souligné que Salah restait concentré sur sa dernière mission à Anfield.

« Est-il en forme ? Oui, il l'est », a déclaré Slot aux journalistes. « Il s'est entraîné hier et aujourd'hui, il est disponible. Ce qui s'est passé depuis qu'il l'a annoncé, c'est ce qu'il mérite pleinement. Une carrière incroyable dans ce club, tous les trois jours, remportant des trophées. J'ai vu une magnifique photo de lui devant tous les trophées qu'il a gagnés, j'espère donc qu'il pourra en ajouter deux autres avant la fin de la saison. »

« Un coup de pouce ? Pour le club peut-être, mais cela n'a pas d'importance pour Mo, c'est ce qu'il a démontré : il est toujours disponible dans la meilleure forme possible et cela ne change pas, il a toujours tout donné pour ce club au fil des années. J'espère qu'il pourrait donner encore plus, mais ce n'est pas réaliste car il a donné tout ce qu'il avait. Si nous avons un Mo dans la forme où il est depuis tant d'années, cela nous sera d'une grande aide. »