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Yosua Arya

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Mohamed Salah « mérite pleinement » les hommages élogieux que lui adresse Liverpool, tandis qu'Arne Slot espère que ce héros sur le départ pourra ajouter deux nouveaux trophées au palmarès du club

M. Salah
Liverpool
Manchester City vs Liverpool
FA Cup
A. Slot
Premier League

Arne Slot est convaincu que Mohamed Salah remportera encore deux trophées avant de quitter Liverpool. L'entraîneur des Reds insiste sur le fait que l'Égyptien « mérite pleinement » les éloges qui lui sont adressés depuis l'annonce surprise de son départ d'Anfield cet été.

  • Slot rend hommage à une icône d'Anfield

    Slot a réagi à la confirmation publique de Salah selon laquelle il quittera Liverpool à l'expiration de son contrat cet été. S'exprimant avant le quart de finale de la FA Cup contre Manchester City, le Néerlandais a fait part de toute son admiration pour un joueur qui a marqué une époque dans le Merseyside, soulignant que l'accueil que lui ont réservé les supporters et les médias était tout à fait justifié. 

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    Trophées et chronométrage

    L'attaquant égyptien est la pierre angulaire du succès du club depuis près d'une décennie, et son entraîneur estime que l'émotion qui se dégage actuellement reflète parfaitement son impact. Et bien que son départ soit confirmé, Slot a souligné que Salah restait concentré sur sa dernière mission à Anfield.

    « Est-il en forme ? Oui, il l'est », a déclaré Slot aux journalistes. « Il s'est entraîné hier et aujourd'hui, il est disponible. Ce qui s'est passé depuis qu'il l'a annoncé, c'est ce qu'il mérite pleinement. Une carrière incroyable dans ce club, tous les trois jours, remportant des trophées. J'ai vu une magnifique photo de lui devant tous les trophées qu'il a gagnés, j'espère donc qu'il pourra en ajouter deux autres avant la fin de la saison. »

    « Un coup de pouce ? Pour le club peut-être, mais cela n'a pas d'importance pour Mo, c'est ce qu'il a démontré : il est toujours disponible dans la meilleure forme possible et cela ne change pas, il a toujours tout donné pour ce club au fil des années. J'espère qu'il pourrait donner encore plus, mais ce n'est pas réaliste car il a donné tout ce qu'il avait. Si nous avons un Mo dans la forme où il est depuis tant d'années, cela nous sera d'une grande aide. »

  • L'héritage de Salah à Anfield

    L'international égyptien a rejoint Liverpool en provenance de l'AS Rome en 2017. Depuis, il est devenu l'un des chouchous du public de Merseyside, avec un total de 255 buts marqués et 122 passes décisives en 435 matches toutes compétitions confondues. Salah a également remporté neuf trophées à Anfield, dont la Ligue des champions, tout en décrochant de nombreuses distinctions individuelles dans le football anglais.

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    Et maintenant ?

    Après avoir affronté Manchester City en FA Cup, les Reds se concentreront immédiatement sur la Ligue des champions, où ils affronteront le Paris Saint-Germain en quarts de finale. Ils reprendront ensuite le championnat de Premier League contre Fulham ; les Reds occupent actuellement la cinquième place avec 49 points en 31 matches, à six points du trio de tête.

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