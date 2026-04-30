Contre toute attente, le club stambouliote de Fenerbahce serait en pole position pour recruter Mohamed Salah. Si l’attaquant égyptien est depuis plusieurs mois annoncé en Arabie saoudite, des sources turques indiquent qu’il pourrait finalement rester en Europe. D’après la chaîne A Spor, les dirigeants turcs ont déjà tenu deux réunions avec l’entourage du joueur pour négocier son arrivée.

Le joueur de 33 ans, qui a prolongé son contrat jusqu’en 2027, devrait quitter Anfield cet été après neuf saisons légendaires, le club ayant accepté de le libérer à l’amiable. Le club stambouliote est conscient des exigences financières du joueur, qui viserait un salaire d’environ 333 000 livres sterling par semaine, soit un niveau de rémunération digne des meilleurs joueurs du circuit.