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Mohamed Salah, l’attaquant de Liverpool, serait sur le point de s’engager dans un transfert surprise vers un cador européen, où il évoluerait aux côtés d’une ancienne star de Manchester City
Fenerbahçe émerge comme un prétendant surprise pour Salah.
Contre toute attente, le club stambouliote de Fenerbahce serait en pole position pour recruter Mohamed Salah. Si l’attaquant égyptien est depuis plusieurs mois annoncé en Arabie saoudite, des sources turques indiquent qu’il pourrait finalement rester en Europe. D’après la chaîne A Spor, les dirigeants turcs ont déjà tenu deux réunions avec l’entourage du joueur pour négocier son arrivée.
Le joueur de 33 ans, qui a prolongé son contrat jusqu’en 2027, devrait quitter Anfield cet été après neuf saisons légendaires, le club ayant accepté de le libérer à l’amiable. Le club stambouliote est conscient des exigences financières du joueur, qui viserait un salaire d’environ 333 000 livres sterling par semaine, soit un niveau de rémunération digne des meilleurs joueurs du circuit.
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Retrouver des visages familiers
Si Salah venait à rejoindre Istanbul, il intégrerait un effectif déjà riche en talents prometteurs et en anciens adversaires de Premier League. Très actif sur le marché des transferts, Fenerbahçe a récemment enrôlé l’ex-gardien de Manchester City Ederson ainsi que le milieu de terrain champion du monde N’Golo Kanté.
L’attrait d’un environnement européen compétitif semble l’emporter pour l’Égyptien. Si le fonds d’investissement public saoudien (PIF) le voit comme la tête d’affiche idéale pour succéder à Cristiano Ronaldo, son entourage garde le silence.
Les cadors européens et la MLS restent attentifs.
Fenerbahçe n’est pas le seul club à surveiller de près ce dossier : le directeur technique de l’équipe nationale égyptienne, Ibrahim Hassan, affirme que des cadors comme le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich sont aussi sur le coup. Il a publiquement exhorté sa star à ne pas quitter l’élite du football. « Personnellement, je préférerais qu’il reste en Europe », a déclaré Hassan à ON Sport. « J’ai entendu parler d’offres du Paris Saint-Germain, du Bayern Munich et de clubs italiens. »
Il met également en garde contre un départ vers la Major League Soccer, où le New York City FC s’est manifesté : « Un transfert en MLS ? Il serait bien trop loin des projecteurs. On l’oublierait aussi vite qu’on oublie Lionel Messi aujourd’hui. Je ne le regarde même pas », conclut Hassan.
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Les adieux à Anfield restent la priorité
Avant de boucler son départ, Mohamed Salah veut d’abord marquer les esprits à Liverpool. Touchée aux ischio-jambiers lors de la victoire 3-1 contre Crystal Palace, sa dernière sortie avec les Reds a pu laisser penser que son aventure se terminait là. L’attaquant devrait pourtant revenir avant la fin de la saison pour offrir à Anfield un au revoir à la hauteur de son talent.