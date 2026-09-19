Mohamed Salah inscrit son premier triplé pour Trabzonspor, qui écrase Galatasaray en Süper Lig turque

Salah a ouvert le score pour Trabzonspor dès la quatrième minute du match samedi, concluant brillamment une percée en solitaire depuis le milieu de terrain. Il a ensuite doublé la mise à la 43e minute, juste avant la pause. Salah n’en avait pas fini là, complétant son triplé à la 80e minute et délivrant une passe décisive pour couronner une remarquable victoire 4-0.

Selon Opta, Salah est désormais devenu le premier joueur étranger à marquer lors de ses trois premiers matches à domicile pour Trabzonspor en Süper Lig turque depuis la saison 2000-2001.