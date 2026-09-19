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Mohamed Salah inscrit son premier triplé pour Trabzonspor, qui écrase Galatasaray en Süper Lig turque
Une prestation dominatrice contre Galatasaray
Salah a ouvert le score pour Trabzonspor dès la quatrième minute du match samedi, concluant brillamment une percée en solitaire depuis le milieu de terrain. Il a ensuite doublé la mise à la 43e minute, juste avant la pause. Salah n’en avait pas fini là, complétant son triplé à la 80e minute et délivrant une passe décisive pour couronner une remarquable victoire 4-0.
Selon Opta, Salah est désormais devenu le premier joueur étranger à marquer lors de ses trois premiers matches à domicile pour Trabzonspor en Süper Lig turque depuis la saison 2000-2001.
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Sur les traces de Burak Yilmaz
Salah est dans une forme sensationnelle depuis son arrivée en Turquie lors du mercato estival. Il a déjà inscrit sept buts lors de ses six premières apparitions en championnat avec Trabzonspor, ce qui fait de lui l’actuel meilleur buteur de la Super Lig turque.
Ce total impressionnant signifie qu’il n’est désormais plus qu’à un but d’égaler le record du club détenu par Burak Yilmaz, qui avait inscrit huit buts lors des six premières journées de la saison 2011-2012. Trabzonspor a clairement profité de sa présence, alors que Salah continue de démontrer l’instinct de buteur d’élite qui a défini son historique passage de neuf ans à Liverpool dans le football anglais.
Entrer dans l’histoire à Trabzon
Salah avait déjà annoncé la couleur avant samedi, avec un doublé contre Istanbul Basaksehir lors de la deuxième journée. Il a ensuite enchaîné avec un autre but crucial contre Genclerbirligi lors de la quatrième journée. En trouvant le chemin des filets contre Galatasaray, Salah s’est assuré que son nom figure déjà dans les livres d’histoire de Trabzonspor. Galatasaray a eu toutes les peines du monde à le contenir et a été complètement dépassé, tant Salah a orchestré chaque attaque dangereuse de l’équipe à domicile tout au long de cette rencontre palpitante.
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Quel avenir pour Salah ?
Salah va désormais quitter temporairement Trabzonspor pour rejoindre l’équipe nationale d’Égypte à l’occasion de la prochaine trêve internationale. Il cherchera à transposer son excellente forme en club sur la scène internationale. Après ses obligations avec l’Égypte, Salah reviendra en Turquie alors que Trabzonspor se prépare à affronter Samsunspor le 10 octobre, avec l’espoir d’aider le club à poursuivre sa remontée au classement.
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