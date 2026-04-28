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Mohamed Salah, figure emblématique de Liverpool sur le départ, devrait annoncer son nouveau club « dans quelques jours », selon un membre du staff égyptien
Un membre de l’encadrement égyptien se prononce sur Salah
Mohamed Murad, le responsable médias de la sélection égyptienne, affirme que l’attaquant s’apprête à révéler officiellement son futur point de chute. Cette annonce intervient après la confirmation, en mars, par Salah de son départ de Liverpool à l’issue de la saison, suite à une résiliation à l’amiable de son contrat, initialement prévu jusqu’en 2027.
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Une annonce officielle concernant le nouveau club interviendra dans les prochains jours.
Selon les rumeurs persistantes, la Saudi Pro League semble la destination la plus probable pour Mohamed Salah. Son agent, Ramy Abbas Issa, a pourtant maintenu le suspense en affirmant que « personne ne sait » où l’attaquant évoluera la saison prochaine. Cependant, le membre de la sélection égyptienne, Murad, annonce une décision imminente.
« Des articles indiquent qu’il a reçu des offres d’Italie, de France et d’autres grands clubs – c’est évidemment vrai : c’est une grande star et il serait un atout pour n’importe quelle équipe », a déclaré le membre du staff égyptien, selon Four Four Two. « Quel que soit le club que Salah choisira, nous le soutiendrons – il a aussi des offres d’Arabie saoudite… Je pense qu’il annoncera sa prochaine destination d’ici quelques jours. »
La fin d’une époque légendaire à Anfield
Mohamed Salah aurait subi une rupture du tendon d’Achille lors de la victoire 3-1 de Liverpool face à Crystal Palace le 25 avril, ce qui pourrait mettre un terme anticipé à son aventure chez les Reds. Selon le directeur de la sélection égyptienne, Ibrahim Hassan, cette blessure nécessiterait quatre semaines de convalescence et écarterait donc l’attaquant des dernières sorties du club ; toutefois, Liverpool n’a pas encore officialisé ce calendrier.
Son départ cet été constituerait un véritable séisme pour les Reds. Arrivé de l’AS Rome en 2017, l’international égyptien s’est imposé comme l’un des plus grands joueurs de l’histoire du club, totalisant plus de 250 buts et remportant tous les titres majeurs.
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Et maintenant ?
Mohamed Salah devrait recevoir un adieu émouvant lors de la dernière journée de Premier League, qu’il soit aligné ou non. Il se concentrera ensuite sur la Coupe du monde 2026, où il espère arriver en pleine forme pour guider l’Égypte dans un groupe comprenant la Belgique, la Nouvelle-Zélande et l’Iran.
Qu’il choisisse de s’exiler au Moyen-Orient pour devenir l’égérie du championnat saoudien ou qu’il privilégie une ultime expérience dans une autre grande ligue européenne, le « Roi d’Égypte » s’apprête à ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière légendaire.