Selon les rumeurs persistantes, la Saudi Pro League semble la destination la plus probable pour Mohamed Salah. Son agent, Ramy Abbas Issa, a pourtant maintenu le suspense en affirmant que « personne ne sait » où l’attaquant évoluera la saison prochaine. Cependant, le membre de la sélection égyptienne, Murad, annonce une décision imminente.

« Des articles indiquent qu’il a reçu des offres d’Italie, de France et d’autres grands clubs – c’est évidemment vrai : c’est une grande star et il serait un atout pour n’importe quelle équipe », a déclaré le membre du staff égyptien, selon Four Four Two. « Quel que soit le club que Salah choisira, nous le soutiendrons – il a aussi des offres d’Arabie saoudite… Je pense qu’il annoncera sa prochaine destination d’ici quelques jours. »