Mohamed Salah s’est adressé au groupe professionnel de Liverpool à la veille de son dernier match sous le maillot des Reds, face à Brentford. Lors d’une conférence de presse organisée au centre d’entraînement du club, en présence d’Andy Robertson, l’attaquant égyptien a mis en garde ses coéquipiers sur les exigences inhérentes au fait de porter les couleurs de Liverpool. Il a rappelé que la vie à Anfield pouvait basculer d’un extrême à l’autre en fonction des résultats.

L’Égyptien a exhorté ses coéquipiers à maintenir l’exigence qui fait la force du club après son départ, clôturant ainsi une ère couronnée de succès sur les bords de la Mersey. Arrivé en 2017, il totalise 257 buts et occupe désormais la troisième place du tableau des meilleurs buteurs de l’histoire des Reds.