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Mohamed Salah explique quand Liverpool devient le « pire club du monde », alors que la star égyptienne prononce son discours d’adieu à ses coéquipiers d’Anfield
Mohamed Salah a adressé un message d’adieu aux supporters de Liverpool avant de quitter définitivement le club.
Mohamed Salah s’est adressé au groupe professionnel de Liverpool à la veille de son dernier match sous le maillot des Reds, face à Brentford. Lors d’une conférence de presse organisée au centre d’entraînement du club, en présence d’Andy Robertson, l’attaquant égyptien a mis en garde ses coéquipiers sur les exigences inhérentes au fait de porter les couleurs de Liverpool. Il a rappelé que la vie à Anfield pouvait basculer d’un extrême à l’autre en fonction des résultats.
L’Égyptien a exhorté ses coéquipiers à maintenir l’exigence qui fait la force du club après son départ, clôturant ainsi une ère couronnée de succès sur les bords de la Mersey. Arrivé en 2017, il totalise 257 buts et occupe désormais la troisième place du tableau des meilleurs buteurs de l’histoire des Reds.
Salah évoque la pression à Liverpool et ses adieux émouvants
Mohamed Salah s'est exprimé avec franchise sur l'intensité qui règne à Liverpool et sur la pression qui pèse sur les joueurs à Anfield. L'attaquant est également revenu sur ses adieux émouvants après près de dix ans passés au club.
« Je ne veux pas céder à l'émotion aujourd'hui, car demain sera un jour chargé en émotions », a déclaré Salah. « Mais j'apprécie vraiment chaque instant que j'ai passé dans ce club. J'ai vécu de très bons moments avec vous tous, et c'est quelque chose que je garderai en moi pour l'avenir, alors merci beaucoup. J'espère vous revoir bientôt. »
« Attendez, j’ai encore une chose à dire : jouer pour Liverpool, gagner avec Liverpool et remporter des matchs, c’est ce qu’il y a de mieux. C’est le meilleur club du monde quand on gagne et le pire quand on perd. Alors, faites en sorte de gagner l’année prochaine. »
La machine à sous rend hommage à l’appareil d’origine.
Slot, qui a mené Liverpool au titre de champion d’Angleterre dès sa première saison, a salué l’impact de Salah sur son mandat et sur l’histoire récente du club.
« À 100 %, la saison dernière, il a déclaré que la chose la plus spéciale qu’il ait remportée était le titre de Premier League de la saison dernière », a déclaré Slot aux journalistes. « Je peux désormais affirmer sans hésiter que c’était la chose la plus spéciale que j’ai remportée de ma vie ; je m’en souviendrai donc, ainsi que de l’importance qu’il a eue cette saison-là pour le club et, par conséquent, pour moi aussi, avec tous les buts qu’il a marqués. »
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Liverpool se prépare à l’ère post-Salah
Liverpool doit désormais relever le défi de remplacer l'un des joueurs les plus influents de l'histoire récente du club. Les buts, le leadership et l'expérience de Salah ont été déterminants dans les succès du club au cours des neuf dernières années.