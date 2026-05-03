Dans un entretien accordé à TNT Sports, Mohamed Salah a rappelé que la contribution de Jordan Henderson aux récents succès du club reste inégalée dans le football moderne. « Il n’a pas eu les adieux qu’il méritait, car il est parti immédiatement. Les habitants de la ville savent à quel point c’était important pour Hendo, capitaine du club pendant douze ans, plus longtemps que moi, que Virg ou que quiconque.

Je ne sais pas comment le club s’y prendra, je n’ai pas de plan précis, et je ne sais pas non plus ce que les supporters préparent. Mais j’espère vraiment qu’ils lui réserveront un hommage spécial, car il a été l’un des meilleurs joueurs du club et, sans sa présence dans le vestiaire, nous n’aurions pas accompli tout ce que nous avons accompli.

J’espère donc que les supporters lui réserveront un bel adieu. Car, encore une fois, c’est quelqu’un que vous, qui n’êtes peut-être pas dans le vestiaire, ne connaissez pas vraiment. Toi (s’adressant à Steven Gerrard), tu en es conscient. Tu as joué avec lui, tu sais à quel point il est passionné et à quel point il aime le club, alors j’aimerais vraiment que le club fasse quelque chose pour lui et que les supporters lui offrent un moment spécial, parce que c’est Liverpool et que c’est comme ça qu’on fait ici. »