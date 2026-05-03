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Mohamed Salah exhorte Liverpool à organiser enfin des adieux « dignes de sa légende » à un ancien joueur emblématique qui ne porte plus le maillot des Reds
Un retour tant attendu
Henderson devrait faire sa première apparition sur la pelouse d'Anfield depuis son départ précipité à l'été 2023, lorsque Liverpool affrontera Brentford lors de la dernière journée de la saison. Contrairement à bon nombre de ses coéquipiers de l'ère Jürgen Klopp, son transfert immédiat en Arabie saoudite l'a privé d'un adieu officiel devant ses supporters. De retour en Premier League sous les couleurs des « Bees », l’ancien capitaine effectuera donc son come-back le jour où Mohamed Salah et Andy Robertson devraient également être à l’honneur.
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Reconnaître un leader
Dans un entretien accordé à TNT Sports, Mohamed Salah a rappelé que la contribution de Jordan Henderson aux récents succès du club reste inégalée dans le football moderne. « Il n’a pas eu les adieux qu’il méritait, car il est parti immédiatement. Les habitants de la ville savent à quel point c’était important pour Hendo, capitaine du club pendant douze ans, plus longtemps que moi, que Virg ou que quiconque.
Je ne sais pas comment le club s’y prendra, je n’ai pas de plan précis, et je ne sais pas non plus ce que les supporters préparent. Mais j’espère vraiment qu’ils lui réserveront un hommage spécial, car il a été l’un des meilleurs joueurs du club et, sans sa présence dans le vestiaire, nous n’aurions pas accompli tout ce que nous avons accompli.
J’espère donc que les supporters lui réserveront un bel adieu. Car, encore une fois, c’est quelqu’un que vous, qui n’êtes peut-être pas dans le vestiaire, ne connaissez pas vraiment. Toi (s’adressant à Steven Gerrard), tu en es conscient. Tu as joué avec lui, tu sais à quel point il est passionné et à quel point il aime le club, alors j’aimerais vraiment que le club fasse quelque chose pour lui et que les supporters lui offrent un moment spécial, parce que c’est Liverpool et que c’est comme ça qu’on fait ici. »
Le football, parfois, n’est que le reflet cru d’une vérité plus large : la douleur de la séparation.
Henderson lui-même avait précédemment admis que son départ de Liverpool avait été vécu comme une « rupture » traumatisante, et avait déclaré : « Quitter Liverpool a été un événement énorme et vraiment difficile ; cela allait forcément être dur, car cela avait été toute ma vie pendant si longtemps, et puis tout s’est envolé d’un coup… J’ai donc traversé une période difficile après ça.
Je ne supportais pas de voir les matchs, encore moins ceux de Liverpool, et j’ai presque coupé toute exposition à la Premier League ; être à l’autre bout du monde m’a aidé à prendre de la distance.
Oui, c’était dur, mais quand on quitte Liverpool – après y avoir passé tant d’années, y ayant construit une vie entière –, le départ est forcément rude, quel que soit le choix ou la destination.
« Je ne sais pas comment décrire ce que j’ai ressenti, c’était comme une rupture. C’était tout simplement difficile, et je pense que si vous demandiez à beaucoup de joueurs ce qu’ils ont ressenti en quittant un club, pas seulement Liverpool, mais après avoir passé tant d’années dans un endroit où l’on est attaché, que ce soit pour prendre sa retraite ou pour partir ailleurs,
J’ai traversé une période difficile, mais le temps a fait son œuvre et j’ai fini par tourner la page. C’est sans doute le moment le plus dur de ma carrière. »
- AFP
Une relève de la garde
La dernière journée de championnat contre Brentford marquera une étape émotionnelle majeure pour Liverpool, actant définitivement la fin d’une des périodes les plus glorieuses de l’histoire du club. Au-delà du retour de Henderson, les départs probables de cadres comme Salah et Robertson annoncent une transition majeure pour l’effectif à l’approche du mercato estival. Entre les objectifs de qualification européenne et une nouvelle orientation à définir, le club doit équilibrer la nostalgie d’un adieu légendaire et l’urgence de se reconstruire pour l’avenir.