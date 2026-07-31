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Mohamed Salah et Al-Ittihad : un voyage vers la reconquête du sommet ou une chute dans l'abîme ?

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La star égyptienne à la croisée des chemins

Le nom de l'Égyptien Mohamed Salah, ancienne star de Liverpool, est de nouveau associé à la Saudi Pro League, cette fois-ci avec le club d'Al-Ittihad, après l'échec des négociations concernant son transfert au club turc de Besiktas durant l'actuelle période des transferts estivaux.

Le journal turc « Sabah » a affirmé que Salah avait accepté de rejoindre le club d'Al-Ittihad durant l'actuel mercato estival, en échange d'un salaire annuel d'une valeur de 25 millions de dollars.

  • Où joue Salah avec Al-Ittihad ?

    Tout au long de ses plus de 15 années de carrière, Mohamed Salah a pris l'habitude d'évoluer et de briller au poste d'ailier droit, un poste où il est attendu au sein du club d'Al-Ittihad. Cela pourrait toutefois changer en fonction de certains facteurs.

    À l'heure actuelle, le club d'Al-Ittihad dispose déjà d'un joueur étranger au poste d'ailier droit, le Français Moussa Diaby, dont le nom est cependant associé à un départ d'Al-Ittihad lors du mercato estival en cours.

    En cas de départ de Diaby, Salah deviendra le nouvel ailier droit du club d'Al-Ittihad. En revanche, s'il reste, la star égyptienne pourrait se retrouver à évoluer à un poste auquel elle n'était pas habituée tout au long de sa carrière, avant d'y exceller récemment.

    Ce poste pourrait être celui de meneur de jeu, ou de second attaquant, d'autant plus que l'Allemand Jens Wissing, l'entraîneur d'Al-Ittihad, s'appuie largement sur un dispositif en 4-2-3-1, avec un joueur positionné derrière l'attaquant de pointe.

    Dans une situation normale, ce joueur serait l'Algérien Houssem Aouar, mais son nom est lui aussi associé à un départ d'Al-Ittihad, ce qui pourrait ouvrir la voie à Mohamed Salah pour occuper ce poste.

    Salah a clairement excellé à ce poste avec l'équipe d'Égypte lors de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique, où il a inscrit un but et délivré deux passes décisives en 5 matchs, se révélant l'un des meilleurs joueurs de l'Égypte.

    Ce nouveau poste épargne à la star égyptienne une grande partie de l'effort physique, puisqu'il n'est pas tenu de replacer défensivement pour aider le latéral. Il l'aide également à mettre à profit son expérience dans la distribution du ballon vers les ailiers et l'attaquant, ainsi que dans la gestion du rythme du jeu.

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  • La crise d'Al-Ittihad : plus grande que Mohamed Salah

    Mais le plus grand problème réside dans le fait que Salah ne peut pas être la solution miracle aux crises d'Al-Ittihad, car le sujet le dépasse, et dans le même temps, le club saoudien n'est pas en mesure de récupérer la star égyptienne pour le moment.

    Salah et Al-Ittihad ont livré l'un des pires niveaux la saison dernière, le club saoudien étant reparti bredouille, sans titres ni trophées, après une saison historique lors de laquelle il avait été sacré d'un doublé Roshn League et Coupe du Serviteur des Deux Lieux Saints.

    Le club saoudien a terminé le championnat à la cinquième place, tout en étant éliminé de l'AFC Champions League Elite dès les quarts de finale, et de la Coupe du Serviteur des Deux Lieux Saints ainsi que de la Supercoupe d'Arabie saoudite dès les demi-finales.

    « Le Doyen » a limogé son entraîneur français Laurent Blanc en début de saison, puis le Portugais Sérgio Conceição à la fin, et il entame désormais une nouvelle étape aux côtés de l'entraîneur allemand Jens Wissing, qui n'a exercé comme directeur technique que durant les six derniers mois.

    Sur le plan technique, Al-Ittihad souffre de plusieurs autres lacunes qu'il n'est pas encore parvenu à combler, à l'image du milieu de terrain où il a besoin de joueurs a minima, ainsi que le manque de conviction de l'entraîneur envers l'attaquant marocain Youssef En-Nesyri.

    Tous ces indicateurs laissent présager une saison difficile pour Al-Ittihad, que Mohamed Salah pourrait contribuer à redresser, mais il ne pourra pas le faire seul.

  • Mohamed Salah : une saison difficile et une pression insoutenable

    Salah lui-même a énormément souffert la saison dernière également, restant cantonné sur le banc lors de nombreux matchs et échouant à apporter un plus lorsqu'il était sur le terrain, jusqu'à ce qu'il prenne de lui-même la décision de partir.

    La star égyptienne a disputé 41 matchs avec Liverpool la saison dernière, au cours desquels il a réussi à inscrire 12 buts et à délivrer 10 passes décisives, une saison qui constitue la plus faible sur le plan statistique, mais aussi en termes de niveau, dans sa carrière avec les Reds.

    Alors que le déclin physique de Salah est manifeste, son besoin d'une expérience plus paisible s'est fait ressentir, une expérience dans laquelle il ne subirait pas de grandes pressions sur ses épaules, ce qui ne saurait être le cas dans le championnat saoudien en général, et à Al-Ittihad en particulier.

    Le public d'Al-Ittihad fait partie des supporters extrêmement exigeants, et rien ne l'illustre mieux que le limogeage de Laurent Blanc, qui avait remporté le doublé championnat-coupe il y a deux saisons, après seulement 4 journées du début de la saison suivante, bien qu'il s'agissait de la première défaite après 3 victoires.

    Et puisque Salah arrivera comme nouvelle vitrine de l'équipe, après le départ de l'attaquant français Karim Benzema l'hiver dernier, tous les regards seront tournés vers lui seul, dans l'attente qu'il fasse la différence, ce qu'il ne pourra pas faire à lui tout seul.

    Dès lors, la décision de Salah de rejoindre Al-Ittihad, si elle se concrétise, constituera une grande aventure, susceptible de ramener la star égyptienne au sommet en tant que sauveur des Tigres, ou de le faire sombrer dans l'abîme s'il ne parvient pas à obtenir le succès escompté.

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