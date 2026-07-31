Tout au long de ses plus de 15 années de carrière, Mohamed Salah a pris l'habitude d'évoluer et de briller au poste d'ailier droit, un poste où il est attendu au sein du club d'Al-Ittihad. Cela pourrait toutefois changer en fonction de certains facteurs.

À l'heure actuelle, le club d'Al-Ittihad dispose déjà d'un joueur étranger au poste d'ailier droit, le Français Moussa Diaby, dont le nom est cependant associé à un départ d'Al-Ittihad lors du mercato estival en cours.

En cas de départ de Diaby, Salah deviendra le nouvel ailier droit du club d'Al-Ittihad. En revanche, s'il reste, la star égyptienne pourrait se retrouver à évoluer à un poste auquel elle n'était pas habituée tout au long de sa carrière, avant d'y exceller récemment.

Ce poste pourrait être celui de meneur de jeu, ou de second attaquant, d'autant plus que l'Allemand Jens Wissing, l'entraîneur d'Al-Ittihad, s'appuie largement sur un dispositif en 4-2-3-1, avec un joueur positionné derrière l'attaquant de pointe.

Dans une situation normale, ce joueur serait l'Algérien Houssem Aouar, mais son nom est lui aussi associé à un départ d'Al-Ittihad, ce qui pourrait ouvrir la voie à Mohamed Salah pour occuper ce poste.

Salah a clairement excellé à ce poste avec l'équipe d'Égypte lors de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique, où il a inscrit un but et délivré deux passes décisives en 5 matchs, se révélant l'un des meilleurs joueurs de l'Égypte.

Ce nouveau poste épargne à la star égyptienne une grande partie de l'effort physique, puisqu'il n'est pas tenu de replacer défensivement pour aider le latéral. Il l'aide également à mettre à profit son expérience dans la distribution du ballon vers les ailiers et l'attaquant, ainsi que dans la gestion du rythme du jeu.