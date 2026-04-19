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Mohamed Salah égale le record de Steven Gerrard en marquant lors de son dernier derby du Merseyside sous les couleurs de Liverpool
Se surpasser lors d'un derby passionnant
Mohamed Salah a connu une fin de saison contrastée, mais il a répondu présent lorsque Liverpool en avait le plus besoin. L’Égyptien a ouvert le score lors d’une victoire spectaculaire 2-1 face à Everton, rappelant ainsi aux supporters qu’il n’a rien perdu de son éclat. Dans ce derby, Beto a égalisé pour les locaux, avant que Virgil van Dijk n’inscrive le but de la victoire à la 10e minute du temps additionnel, offrant aux Reds un succès précieux dans leur course au top 5.
Égaler un record légendaire de la Premier League
Avec ce but, Salah totalise désormais neuf réalisations en championnat contre les rivaux historiques de Liverpool, égalant ainsi un record ancien du club. Il rejoint Gerrard en tête du classement des meilleurs buteurs de cette affiche et quittera les Reds en fin de saison avec le même statut légendaire que l’ex-milieu de terrain.
Premier buteur du derby au nouveau stade d'Everton
Mohamed Salah totalise pour l’instant sept buts et six passes décisives en 23 matchs de Premier League cette saison, et il est devenu le premier joueur à marquer lors d’un derby du Merseyside au nouveau stade Hill Dickinson d’Everton. Après avoir inscrit une nouvelle page d’histoire, l’Égyptien est bien parti pour clore son aventure à Liverpool en apothéose.
- AFP
En quête d'une qualification pour la Ligue des champions
Liverpool occupe actuellement la cinquième place avec 55 points, devançant de sept unités Chelsea, Brentford et Bournemouth, tous crédités de 48 points. Salah et ses coéquipiers viseront un nouveau succès lorsqu’ils accueilleront Crystal Palace le week-end prochain.