Mohamed Salah égale le record de Steven Gerrard en marquant lors de son dernier derby du Merseyside sous les couleurs de Liverpool

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Pour son dernier exercice sous le maillot des Reds, Mohamed Salah a rejoint Steven Gerrard en tête du classement des buteurs des derbies du Merseyside en Premier League. L’Égyptien a inscrit son neuvième but dans ce classique lors d’une victoire spectaculaire 2-1 face à Everton dimanche, scellée par un coup de tête de Virgil van Dijk en fin de match. Ces trois points précieux permettent à Liverpool de rester en course pour une place dans le top 5 de la Premier League et une qualification pour la Ligue des champions.