AFP
Traduit par
Mohamed Salah écarté du groupe de l’Égypte pour le match contre le Soudan du Sud en raison des craintes liées au gazon artificiel
L’Égypte joue la prudence avec la star de Trabzonspor
La Fédération égyptienne de football a confirmé que Salah sera absent du groupe lorsque l’Égypte affrontera le Soudan du Sud ce mardi. Cette décision a été prise à titre de précaution afin de préserver la condition physique à long terme de l’icône de Trabzonspor, qui reste le point central des ambitions de la sélection nationale. Les dirigeants ont indiqué que les conditions spécifiques du lieu étaient la principale raison de son absence pour cette prochaine rencontre.
Dans un communiqué publié sur ses canaux officiels, la Fédération égyptienne a expliqué la situation : « Le staff technique de l’équipe nationale d’Égypte, dirigé par le sélectionneur Hossam Hassan, a décidé de laisser Mohamed Salah au repos pour le match contre le Soudan du Sud. La raison en est la pelouse synthétique sur laquelle se joue le match. »
- AFP
Un accord préétabli garantit la sécurité de Salah
Cette décision n’a pas été une réaction de dernière minute, mais faisait plutôt partie d’une stratégie planifiée à l’avance entre le joueur et le staff technique. La fédération a souligné que Salah était préservé en raison de l’impact potentiel du gazon artificiel sur ses articulations et sur sa condition physique générale. Il est entendu que cet accord avait déjà été discuté et conclu avant le précédent match de qualification de l’équipe pour la Coupe d’Afrique des Nations contre l’Angola, lors duquel l’attaquant avait joué un rôle important.
Lors de cette rencontre face à l’Angola, disputée vendredi, Salah a joué 60 minutes dans un match qui s’est finalement terminé sur un score de 0-0. Alors que la campagne de qualification bat son plein, Hassan et son staff estiment qu’il est essentiel de gérer le temps de jeu du joueur de 34 ans.
Des renforts défensifs également absents
Salah n’est pas le seul absent de marque chez l’Égypte alors que les Pharaons préparent leur déplacement à travers le continent. Le défenseur de Nice Mohamed Abdelmonem a lui aussi été écarté du groupe pour ce voyage, le club et la sélection ayant choisi de faire preuve d’une extrême prudence concernant son rétablissement. Le défenseur central a des antécédents de graves problèmes au genou, et les experts médicaux ont déconseillé d’exposer ses articulations aux exigences du gazon artificiel, qui n’offre pas l’amorti naturel des pelouses traditionnelles.
Avec Salah et Abdelmonem tous deux laissés au repos, l’Égypte devra s’appuyer sur la profondeur de son effectif pour négocier une rencontre qui présente des défis environnementaux particuliers. Le staff technique reste concentré sur la qualification pour le tournoi de 2027 tout en gérant les besoins physiques immédiats de ses stars basées en Europe dans un calendrier mondial du football surchargé.
- AFP
En vue des prochains matches
Au-delà du défi immédiat des qualifications pour la CAN, l’Égypte se projette également vers un match amical contre l’Afrique du Sud le 4 octobre. L’Afrique du Sud offrira un test sérieux à la sélection nord-africaine, surtout après une campagne de Coupe du monde relativement réussie pour le pays. Bien que l’Afrique du Sud ait finalement quitté le tournoi mondial au stade des huitièmes de finale après une défaite contre le Canada, elle a prouvé qu’elle pouvait rivaliser avec des adversaires de haut niveau. Ces matches constituent une préparation essentielle en vue des grands tournois à venir, en permettant au staff technique d’expérimenter différentes organisations tactiques.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles