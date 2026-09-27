Mohamed Salah écarté du groupe de l’Égypte pour le match contre le Soudan du Sud en raison des craintes liées au gazon artificiel

La Fédération égyptienne de football a confirmé que Salah sera absent du groupe lorsque l’Égypte affrontera le Soudan du Sud ce mardi. Cette décision a été prise à titre de précaution afin de préserver la condition physique à long terme de l’icône de Trabzonspor, qui reste le point central des ambitions de la sélection nationale. Les dirigeants ont indiqué que les conditions spécifiques du lieu étaient la principale raison de son absence pour cette prochaine rencontre.

Dans un communiqué publié sur ses canaux officiels, la Fédération égyptienne a expliqué la situation : « Le staff technique de l’équipe nationale d’Égypte, dirigé par le sélectionneur Hossam Hassan, a décidé de laisser Mohamed Salah au repos pour le match contre le Soudan du Sud. La raison en est la pelouse synthétique sur laquelle se joue le match. »