Le « roi égyptien » n’a pas mâché ses mots pour dresser un bilan cinglant de la trajectoire actuelle de Liverpool, après sa défaite dans les West Midlands. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Salah a exprimé sa frustration après la lourde défaite des Reds face à Aston Villa, laissant entendre que l’équipe avait perdu ce « facteur de crainte » qui dominait autrefois le football anglais et européen.

Dans un message qui interroge en filigrane les méthodes du manager néerlandais, l’international égyptien a écrit : « J’ai vu ce club passer du doute à la foi, puis de la foi au titre. Cela a demandé beaucoup de travail et j’ai toujours donné le maximum pour y contribuer. Rien ne me rend plus fier. Notre nouvelle défaite cette saison est douloureuse et nos supporters méritent mieux. Je veux voir Liverpool redevenir cette équipe offensive redoutable que les adversaires craignent et qui remporte des trophées. »