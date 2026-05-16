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Mohamed Salah critique ouvertement le style de jeu d’Arne Slot et réclame le retour du football « heavy metal » de Jürgen Klopp après la lourde défaite contre Aston Villa
Salah réclame un retour à la philosophie de Klopp
Le « roi égyptien » n’a pas mâché ses mots pour dresser un bilan cinglant de la trajectoire actuelle de Liverpool, après sa défaite dans les West Midlands. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Salah a exprimé sa frustration après la lourde défaite des Reds face à Aston Villa, laissant entendre que l’équipe avait perdu ce « facteur de crainte » qui dominait autrefois le football anglais et européen.
Dans un message qui interroge en filigrane les méthodes du manager néerlandais, l’international égyptien a écrit : « J’ai vu ce club passer du doute à la foi, puis de la foi au titre. Cela a demandé beaucoup de travail et j’ai toujours donné le maximum pour y contribuer. Rien ne me rend plus fier. Notre nouvelle défaite cette saison est douloureuse et nos supporters méritent mieux. Je veux voir Liverpool redevenir cette équipe offensive redoutable que les adversaires craignent et qui remporte des trophées. »
- AFP
Anfield traverse une crise d’identité sous les commandes de Slot.
Sous Arne Slot, Liverpool a adopté un jeu plus posé, basé sur la possession, en rupture avec le chaos organisé de l’ère précédente. Mais alors que le club peine à trouver de la régularité, Mohamed Salah rappelle avec fermeté que l’identité du club est non négociable pour tout nouvel arrivant, y compris le staff technique.
« C’est le football que je connais et que nous devons retrouver durablement. Cette identité n’est pas négociable, et chacun, y compris les nouveaux arrivants, doit s’y conformer. Enchaîner quelques victoires ici et là ne suffit pas : Liverpool doit viser plus haut. Toutes les équipes gagnent des matchs ; nous, nous devons dominer. Ce club compte énormément pour moi et pour ma famille, et je veux le voir réussir longtemps après mon départ. »
La course à la Ligue des champions se jouera jusqu’au bout.
Malgré les tensions internes liées au style de jeu, l’objectif immédiat demeure un top 5 synonyme de qualification pour la Ligue des champions. Battus à Villa Park, les Reds n’ont plus le choix : ils doivent battre Brentford lors de la dernière journée pour valider leur billet pour la plus prestigieuse des compétitions européennes la saison prochaine.
« Je l’ai toujours dit : se qualifier pour la Ligue des champions est le strict minimum, et je ferai tout pour y parvenir », a insisté Salah. Remplaçant au coup d’envoi contre Villa, l’attaquant, entré en jeu en seconde période aux côtés de Florian Wirtz, mènera une dernière fois l’attaque des Reds à Anfield, lui qui a déjà annoncé son départ en fin de saison.
- AFP
Une défaite historique pour le Liverpool de Slot
Le déclin vertigineux de Liverpool sous les ordres de Slot a touché un nouveau point bas à Villa Park, où les Reds ont essuyé leur 19^e défaite de la saison, toutes compétitions confondues. Cette débâcle face à Aston Villa représente leur 12^e revers en Premier League – un seuil embarrassant qui atteste de l’une des pires défenses du titre de l’ère moderne, seulement trois champions en titre ayant connu pire bilan l’année suivante.
Sur le plan défensif, les Reds ont concédé quatre buts lors d’un même match de championnat pour la première fois depuis l’arrivée de Slot il y a deux ans, portant à 52 le nombre de buts encaissés, soit le total le plus élevé de l’histoire du club en une saison de 38 rencontres en Premier League.