Mohamed Salah, Bernardo Silva, Robert Lewandowski et les 20 meilleurs agents libres les plus en vue pour le mercato estival 2026 – classement

Que ce soit des joueurs au sommet de leur art dont le contrat expire ou dont le passage chez leur employeur actuel touche à sa fin, des vétérans en quête d’un dernier défi ou encore des éléments contraints de partir, le marché regorge d’opportunités pour les clubs avides de bonnes affaires.

Les plus grands noms ont sans doute déjà reçu une avalanche d’offres, tandis que les prétendants potentiels devront évaluer si certains joueurs de cette liste valent la peine de prendre un risque calculé en les recrutant en transfert libre.

GOAL vous présente les 20 meilleurs joueurs de renom qui devraient être libres de s’engager cet été.