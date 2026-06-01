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Mohamed Salah, Bernardo Silva, Robert Lewandowski et les 20 meilleurs agents libres les plus en vue pour le mercato estival 2026 – classement

Analysis
Mercato
M. Salah
B. Silva
I. Konate
R. Lewandowski
J. Stones
L. Goretzka
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Saudi Pro League
Serie A
FC Barcelone
Bayern Munich
Liverpool
AC Milan
Manchester City
Crystal Palace
Real Madrid
FEATURES

À l’ère du PSR et des règles financières de l’UEFA, le marché des joueurs libres n’a jamais été aussi crucial : les clubs cherchent à renforcer leur effectif avec des éléments capables de faire la différence, sans débourser le moindre centime. Nous sommes en juin, et de nombreux joueurs de renom seront libres de s’engager dès la fin du mois, déclenchant une véritable course à leur signature dans les semaines à venir.

Que ce soit des joueurs au sommet de leur art dont le contrat expire ou dont le passage chez leur employeur actuel touche à sa fin, des vétérans en quête d’un dernier défi ou encore des éléments contraints de partir, le marché regorge d’opportunités pour les clubs avides de bonnes affaires.

Les plus grands noms ont sans doute déjà reçu une avalanche d’offres, tandis que les prétendants potentiels devront évaluer si certains joueurs de cette liste valent la peine de prendre un risque calculé en les recrutant en transfert libre.

GOAL vous présente les 20 meilleurs joueurs de renom qui devraient être libres de s’engager cet été.

  • David Alaba Real Madrid 2026Getty Images

    20David Alaba (Real Madrid)

    L’un des meilleurs défenseurs de sa génération quand il est à son meilleur niveau, David Alaba n’a cessé d’être freiné par les blessures depuis son arrivée au Real Madrid en 2021, notamment en raison d’une rupture du ligament croisé antérieur en 2023 qui l’a tenu éloigné des terrains pendant près de treize mois.

    Sous les ordres de Xabi Alonso puis d’Alvaro Arbeloa en 2025-2026, l’Autrichien n’a joué qu’un rôle secondaire, si bien que, sans surprise, les Merengues ont annoncé en février dernier qu’ils ne renouvelleraient pas le contrat initialement signé cinq ans auparavant.

    Malgré ces pépins physiques, l’international autrichien, âgé de 33 ans, ne devrait pas manquer de prétendants : la Juventus et l’AC Milan, deux cadors de Serie A, ont déjà été vaguement associés à son nom.

    • Publicité
  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-BRENTFORDAFP

    19Andy Robertson (Liverpool)

    C’est la fin d’une époque à Anfield : l’arrière gauche Andy Robertson, pilier défensif des succès de Liverpool sous Jürgen Klopp puis Arne Slot, s’apprête à tourner la page après neuf saisons couronnées de trophées. Le joueur écossais, dont le contrat expire cet été, emporte avec lui des titres de champion d’Angleterre et de la Ligue des champions.

    Les Reds avaient officialisé le départ imminent de l’Écossais dès le mois d’avril, mais le latéral gauche n’a pas encore tourné le dos à la Premier League. Tottenham serait en pole position pour recruter le joueur de 32 ans, libre de tout contrat, afin de s’adjoindre l’expérience et le savoir-faire nécessaires pour éviter une nouvelle lutte contre la relégation lors de la saison 2026-2027.

  • Real Madrid CF v CA Osasuna - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    18Dani Carvajal (Real Madrid)

    C’est aussi la fin d’une époque au Bernabéu : le capitaine emblématique Dani Carvajal va quitter le Real Madrid cet été, concluant treize années d’une seconde aventure madrilène ponctuée de multiples titres. Début mai, le club a confirmé à l’arrière droit de 34 ans que son contrat ne serait pas prolongé ; il sera donc libre de s’engager où il le souhaite dans quelques semaines.

    Son avenir reste à définir, mais le latéral droit a essuyé un nouveau revers après avoir été écarté de la sélection espagnole pour la Coupe du monde, ce qui devrait également mettre fin à sa carrière internationale. Le club qui recrutera ce vétéran s’offrira un joueur doté d’une expérience inestimable et d’un mental de gagnant hors pair.

  • FBL-EUR-C3-FREIBURG-CELTA VIGOAFP

    17Oscar Mingueza (Celta Vigo)

    Contrairement à plusieurs anciens joueurs du FC Barcelone, Oscar Mingueza s'est taillé une belle carrière loin du Camp Nou. Le latéral droit pourrait désormais estimer avoir dépassé le niveau de son cadre actuel, alors que son contrat avec le Celta Vigo touche à sa fin.

    Ayant brillé au cours des 18 derniers mois, il pourrait choisir parmi plusieurs cadors européens lors du prochain mercato estival. Arsenal et la Juventus suivraient de près le défenseur, tout comme Aston Villa et Newcastle, des destinations potentiellement plus réalistes et opportunes. Son nom sera à suivre de près lorsque le marché des transferts s’ouvrira.

  • kamada(C)Getty Images

    16Daichi Kamada (Crystal Palace)

    Daichi Kamada pourrait suivre les traces d’Oliver Glasner en quittant Crystal Palace à l’expiration de son contrat, fin juin. L’international japonais avait rejoint le club londonien lors de l’arrivée de l’entraîneur autrichien, puis il l’avait retrouvé en 2024 après son départ de la Lazio, prolongeant ainsi leur collaboration fructueuse entamée à l’Eintracht Francfort.

    Glasner quittera Selhurst Park cet été, après avoir remporté deux trophées historiques : la FA Cup et la LigueEuropa Conférence. Kamada pourrait l’imiter, même si ce succès continental pourrait le faire changer d’avis. Sa prochaine destination reste donc incertaine : suivra-t-il de nouveau son mentor ou tracera-t-il sa propre voie ? L’AC Milan, Aston Villa, Tottenham et Besiktas ont été évoqués sans précision.

  • Udinese Calcio v AS Roma - Serie AGetty Images Sport

    15Lorenzo Pellegrini (AS Rome)

    Lorenzo Pellegrini vit et respire pour la Roma, mais le capitaine du club pourrait connaître un départ amer dans les semaines à venir. Bien que la presse italienne ait annoncé qu’il voulait rester au Stadio Olimpico et que l’entraîneur Gian Piero Gasperini souhaitait le conserver, la situation se complique autour des conditions proposées.

    Selon les dernières informations, les propriétaires du club, le groupe Friedkin, souhaitent que le milieu de terrain international italien accepte une baisse significative de son salaire pour pouvoir rester dans la capitale. Reste à savoir si Pellegrini acceptera cette condition alors que le temps presse et que le joueur de 29 ans est sur le point de se retrouver libre de tout contrat. Les dernières informations suggèrent qu’un accord est proche, mais rien n’est encore signé.

  • FC Barcelona Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

    14Andreas Christensen (Barcelone)

    Recruté gratuitement par le FC Barcelone en 2022, Andreas Christensen semblait alors représenter une opportunité idéale. Toutefois, des blessures à répétition, dont une déchirure ligamentaire qui a écourté sa saison 2025-2026, ont empêché le défenseur central de 30 ans de s’imposer durablement en Catalogne.

    En avril, il a été rapporté que le défenseur central avait refusé une prolongation de contrat d’un an incluant une baisse de salaire. Bien qu’il affirme vouloir rester au Barça, son avenir au Camp Nou semble de plus en plus incertain au-delà de l’été.

  • Bologna FC 1909 v AS Roma - Serie AGetty Images Sport

    13Paulo Dybala (AS Rome)

    Joueur exceptionnel lorsqu’il est en forme, Paulo Dybala a toutefois vu sa carrière entravée par de nombreux problèmes physiques. L’attaquant argentin n’a pas réussi à s’imposer à la Roma et pourrait se retrouver sans club à 32 ans, après une nouvelle saison perturbée par les blessures. Selon certaines rumeurs, il pourrait même quitter l’Europe.

    En mai, l’attaquant argentin révélait n’avoir reçu aucune proposition de prolongation de la part des Giallorossi, laissant craindre un départ après quatre saisons passées dans la capitale italienne, où il s’est imposé comme l’un des chouchous du public malgré ses pépins physiques. Néanmoins, selon les dernières informations, Dybala, tout comme Pellegrini, serait sur le point de parapher un nouveau contrat d’un an, assorti de primes et d’une baisse significative de salaire.

  • Manchester City v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    12John Stones (Manchester City)

    Bien que John Stones soit un pilier fidèle de Manchester City depuis dix ans, les blessures ont souvent freiné sa progression et pourraient désormais compromettre son avenir à l’Etihad Stadium. Déjà en réflexion sur une possible retraite la saison dernière, le défenseur central n’avait joué qu’un rôle secondaire en 2025-2026 avant de subir un nouveau coup d’arrêt : une lésion à la cuisse début décembre.

    Il n’a ensuite disputé que deux rencontres de championnat, passant le reste du temps sur le banc après son retour en février. Comme prévu, City a officialisé en avril que cette saison serait sa dernière, son contrat prenant fin ce mois-ci.

    Son avenir reste incertain, le défenseur ayant déjà envisagé de raccrocher les crampons. Âgé de 31 ans, il est évoqué un retour à Everton, ainsi que des destinations plus improbables comme la Juventus, l’AC Milan ou le Bayern Munich.

  • Dusan Vlahovic JuventusGetty Images

    11Dusan Vlahovic (Juventus)

    L’avenir de Dusan Vlahovic à la Juventus reste incertain, et l’attaquant pourrait même partir librement d’ici la fin du mois. Si le club turinois a bien relancé les discussions pour une prolongation après une hausse de son niveau de jeu, le retard pris par ces négociations suggère des réticences en coulisses. Les pourparlers sembleraient d’ailleurs à nouveau bloqués.

    Selon nos informations, l’attaquant hésiterait à parapher un bail impliquant une baisse de salaire, espérant toujours un scénario improbable menant au Bayern Munich ou au Real Madrid. Sorti d’une saison écourtée par une blessure aux adducteurs, il susciterait encore des interrogations sur sa résistance physique à long terme chez les dirigeants bianconeri.

    Un départ pourrait donc convenir aux deux parties et l’Atlético de Madrid ou Newcastle apparaissent comme des destinations plus réalistes.

  • Julian BrandtGetty Images

    10Julian Brandt (Borussia Dortmund)

    Si son talent ne fait aucun doute, Julian Brandt n’a jamais vraiment trouvé ses marques durant ses sept saisons au Borussia Dortmund. Le milieu offensif a souffert d’un manque de régularité et de blessures à répétition, et la fin de son contrat au Signal Iduna Park semble marquer le moment logique d’une séparation, son départ imminent ayant été confirmé dès le mois de mars.

    Malgré des performances irrégulières, sa dernière saison, au cours de laquelle il a participé à 15 buts, lui vaut d’attirer l’attention des grands clubs à la recherche de renforts gratuits. L’Atlético Madrid aurait déjà entamé des discussions avec l’entourage de l’international allemand, tandis qu’Arsenal pourrait, selon certaines informations, formuler une offre pour le joueur de 30 ans, capable d’apporter profondeur et expérience à l’effectif.

  • modric(C)Getty Images

    9Luka Modric (AC Milan)

    La Serie A semblait taillée pour Luka Modric, 40 ans, et les faits l’ont confirmé : le maestro croate a brillé au cœur du milieu de terrain de l’AC Milan après son départ du Real Madrid. Il a été un maillon essentiel de la série d’invincibilité du club rossonero, étendue d’août à février, grâce à sa classe et à sa vision du jeu.

    Son contrat d’un an arrivant à échéance, son avenir pourrait toutefois dépendre du départ de l’entraîneur Massimiliano Allegri, limogé après un effondrement en fin de saison qui a coûté le Scudetto aux Rossoneri et les a privés de Ligue des champions.

  • Manchester United v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    8Casemiro (Manchester United)

    Casemiro, qui n’aurait certainement pas figuré parmi les « meilleurs » agents libres à la mi-saison dernière, a opéré une remontée en force remarquable à Manchester United, prouvant à Jamie Carragher que le football ne l’avait pas encore « abandonné ». Non seulement le Brésilien a retrouvé son énergie et son mordant au milieu de terrain, mais il a également inscrit plusieurs buts décisifs qui ont permis aux Red Devils de décrocher leur billet pour la Ligue des champions.

    United pourrait regretter d’avoir précipité l’annonce de son départ en janvier, avant même sa renaissance sous les ordres de l’intérimaire Michael Carrick. Les supporters réclament son maintien via des chants « Encore un an », mais le milieu de 34 ans a confirmé en mars que sa décision de partir était « prise et définitive ». Un départ vers l’Inter Miami de Lionel Messi se profile.

  • Leeds United v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    7Harry Wilson (Fulham)

    Quelle saison pour Harry Wilson ! Sorti de nulle part, l’ailier a atteint à 29 ans le meilleur niveau de sa carrière, concrétisant enfin le potentiel entrevu à Liverpool en début de parcours. Sous les couleurs de Fulham, il a été exceptionnel, avec 19 participations à des buts toutes compétitions confondues, dont 16 en Premier League.

    Problème : son contrat à l’ouest de Londres expire bientôt, ce qui en fait un atout libre de tout engagement au moment où il atteint enfin son apogée.

    Aston Villa semble être une destination logique, même si la possibilité d’une prolongation à Craven Cottage n’est pas encore totalement exclue, son départ n’ayant pas été officialisé.

  • FBL-ESP-LIGA-OSASUNA-BARCELONAAFP

    6Robert Lewandowski (FC Barcelone)

    Bien qu’une offre de prolongation lui ait été présentée, l’attaquant chevronné Robert Lewandowski a mis un terme à son passage prolifique au FC Barcelone après avoir perdu sa place de titulaire au profit de Ferran Torres. Une séparation qui paraît logique pour les deux parties : à 37 ans, le buteur cherche un dernier défi sous les projecteurs, même si ses 19 réalisations toutes compétitions confondues en 2025-2026 prouvent qu’il demeure une menace au plus haut niveau.

    Comme prévu, le Polonais est annoncé du côté de la Serie A et de l’AC Milan, qui cultive un goût prononcé pour les superstars expérimentées. Le champion du Portugal, Porto, est également cité comme destination surprise : le club compte déjà dans ses rangs les internationaux polonais Oskar Pietuszewski, Jan Bednarek et Jakub Kiwior. Un départ vers la MLS ou la Saudi Pro League reste aussi d’actualité, l’intéressé ayant admis envisager des championnats moins exigeants.

  • Ibrahima Konate Liverpool 2025-26Getty

    5Ibrahima Konaté (Liverpool)

    Liverpool semble moins inquiet à l’idée de perdre Ibrahima Konaté libre cet été que par la perspective de voir partir d’autres joueurs en fin de contrat. La cote du défenseur central a en effet chuté, en raison de la piètre défense du titre des Reds. Pilier du sacre en Premier League la saison dernière, l’international français a commis plusieurs erreurs retentissantes cette fois-ci, contribuant de manière significative aux difficultés des champions en titre. Néanmoins, ses qualités passées et ses 26 ans seulement en font toujours une recrue pertinente sur le marché des joueurs libres.

    Son déclin a été tel que le transfert gratuit vers le Real Madrid, présenté comme acquis, est désormais hors de question : le géant espagnol a finalement renoncé à concrétiser son intérêt de longue date pour le défenseur. Konaté avait pourtant révélé en avril être « proche d’un accord » pour prolonger à Anfield ; les discussions ont toutefois achoppé et sa départ a été officialisé pour cet été.

  • Everton v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    4Marcos Senesi (Bournemouth)

    Marcos Senesi était l’« autre » défenseur central de Bournemouth la saison dernière, pendant que Dean Huijsen et Illia Zabarnyi se faisaient connaître sous les ordres d’Andoni Iraola, profitant de sa blessure pour émerger et rejoindre, respectivement, le Real Madrid et le Paris Saint-Germain. En 2025-2026, cependant, l’Argentin a largement rattrapé le temps perdu.

    Discret mais efficace, il s’est imposé comme l’un des meilleurs défenseurs centraux hors « Big Six », contribuant par son sang-froid et sa qualité de relance à la surprenante course des Cherries vers la Ligue des champions. Néanmoins, Bournemouth a confirmé que le joueur quitterait le club à l’expiration de son contrat, et selon plusieurs sources, Tottenham, fraîchement sauvé de la relégation, aurait devancé la concurrence pour s’attacher ses services.

  • FC Bayern München v Club Brugge KV - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3Getty Images Sport

    3Leon Goretzka (Bayern Munich)

    Véritable pilier du Bayern Munich depuis plusieurs saisons, Leon Goretzka a réussi à se relancer sous la houlette de Vincent Kompany à l’Allianz Arena, alors qu’il semblait voué à être écarté la saison dernière, conservant ainsi sa place de titulaire en Bundesliga. Cependant, le club a confirmé en janvier que l’international allemand quitterait le club à l’expiration de son contrat cet été, à l’issue de « discussions constructives et franches ».

    À 31 ans, il ne manquera pas d’opportunités : selon les dernières rumeurs, il serait sur le point de s’engager librement avec l’AC Milan, où le rythme moins soutenu du calcio pourrait lui convenir. Toutefois, son nom circule aussi du côté d’Arsenal, où son expérience ferait figure de atout précieux.

    Le milieu de terrain a d’ailleurs confié à Sky Germany en mars : « C’est peut-être ma dernière chance de partir à l’étranger ? »

  • Manchester City v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    2Bernardo Silva (Manchester City)

    Depuis plusieurs saisons, Bernardo Silva entretenait le flou sur son avenir à Manchester City, son nom étant régulièrement évoqué du côté de Barcelone et de Benfica, le club de son enfance. L’heure est désormais venue pour lui de clore un parcours de neuf ans à l’Etihad Stadium. L’un des lieutenants les plus fidèles de Pep Guardiola, le joueur de 31 ans s’est réinventé comme milieu de terrain infatigable, capable de couvrir tout le terrain, après un début de saison difficile lors de sa dernière année au club. Il s’est brillamment adapté après avoir perdu sa place en attaque suite à l’arrivée de nombreux nouveaux joueurs.

    Cette renaissance rend difficile de prédire son prochain port d’attache, car il a encore beaucoup à offrir et n’aura que 32 ans cet été. Un retour émouvant au Benfica semble logique, mais le joueur pousserait pour un transfert gratuit au Camp Nou, acceptant même une baisse de salaire pour que l’accord se concrétise. Parallèlement, la Juventus, l’Atlético Madrid et le PSG suivraient également le dossier.

  • Liverpool v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    1Mohamed Salah (Liverpool)

    Un joueur dont on ne s'attendait pas à le voir figurer sur cette liste en 2026, Mohamed Salah a quitté Liverpool alors qu’il était encore sous le coup d’une prolongation de contrat de deux ans, signée l’été dernier. Son départ précoce s’explique principalement par une rupture brutale avec l’ancien entraîneur des Reds, Arne Slot, limogé après la déclaration tonitruante de l’Égyptien, qui réclamait un retour au football « heavy metal » qui avait fait la force du club sous Jürgen Klopp.

    Il quitte Anfield après neuf saisons exceptionnelles, au cours desquelles il a marqué 257 buts en 442 matchs, remporté deux titres de champion d’Angleterre et une Ligue des champions. Il avait déjà reçu des offres très lucratives d’Arabie saoudite avant de prolonger son contrat, et c’est probablement là qu’il s’engagera. Le joueur de 33 ans a déclaré que « tout deviendra clair » après la prochaine Coupe du monde, alors qu’il se prépare à mener l’Égypte en Amérique du Nord.