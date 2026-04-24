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Mohamed Salah au Real Madrid ? La légende des Blancos, Fernando Hierro, estime que « tout est possible », alors que la star égyptienne s’apprête à quitter Liverpool en tant qu’agent libre
La star égyptienne entre dans les derniers mois de son contrat.
Mohamed Salah devrait mettre un terme à son aventure très réussie à Liverpool après avoir trouvé un accord pour résilier son contrat un an avant son expiration, cet été. À 33 ans, l’attaquant reste une pièce maîtresse des Reds cette saison, avec 12 buts et 9 passes décisives en 38 matchs toutes compétitions confondues. Courtisé par de nombreux clubs à travers le monde, l’international égyptien assure toutefois n’avoir pris aucune décision définitive quant à sa future destination une fois qu’il sera libre de tout engagement.
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« Un véritable phénomène du football »
Hierro, qui a remporté trois Ligues des champions avec les « Blancos », estime que Salah possède les qualités de classe mondiale nécessaires pour s’épanouir en Liga. L’ancien défenseur souligne que la capacité d’adaptation et l’expérience de l’attaquant en feraient un atout pour n’importe quelle équipe de haut niveau, y compris Madrid ou Barcelone.
Interrogé sur un éventuel transfert de la star de Liverpool au Santiago Bernabéu, Hierro a confié à ON Sport : « Salah au Real Madrid ? Bien sûr, j’adorerais ça. C’est un joueur exceptionnel dans tous les sens du terme. Personne ne peut nier son immense impact à Liverpool et ses exploits, notamment sa victoire en Premier League. J’adorerais le voir au Real Madrid – tout est possible dans le football.
« Salah est le genre de joueur que tout club rêve d’attirer. Il est exceptionnel et a un impact immédiat sur le terrain. Ce n’est pas seulement un grand joueur ; c’est un véritable phénomène du football qui fait la différence partout où il évolue.
« Imaginez-le en Liga, qu’il porte le maillot du Real ou celui du Barça : son arrivée serait un formidable coup de fouet pour le championnat. Il possède la qualité, l’expérience et la capacité de s’adapter à n’importe quelle équipe ou style de jeu. En fin de compte, Mohamed Salah est un joueur de « très haut niveau » dans tous les sens du terme. N’importe quel club au monde serait fier de l’avoir… alors pourquoi pas le voir un jour au Real Madrid ? Tout est possible dans le football. »
L’intérêt de l’Arabie saoudite demeure historique
Au cours de son mandat de directeur sportif d’Al-Nassr pour la saison 2024-2025, Fernando Hierro a suivi de près la situation de Mohamed Salah, mais a constaté que l’attaquant était alors pleinement concentré sur ses engagements en Premier League. Bien que des rumeurs aient régulièrement associé l’international égyptien à un transfert au Moyen-Orient, Hierro a précisé que les négociations officielles n’ont jamais atteint un stade avancé.
Revenant sur les précédentes tentatives d’attirer la superstar en Saudi Pro League et sur les priorités du joueur, Hierro a ajouté : « Il y a effectivement eu de nombreux articles par le passé sur la possibilité d’un transfert de Mohamed Salah en Saudi Pro League, mais en fin de compte, la décision revient toujours au joueur. À cette époque [la saison dernière], sa priorité était Liverpool, ce qui est tout à fait normal pour un joueur de son niveau.
« De notre côté, comme pour toute direction sportive, lorsqu’un nom comme celui de Mohamed Salah est évoqué, cela suscite naturellement un vif intérêt, car c’est un joueur exceptionnel qui apporterait une valeur ajoutée à n’importe quelle équipe dans le monde. Donc oui, en principe, il est impossible de rejeter l’idée de recruter un joueur d’une telle qualité – en fait, ce serait un honneur pour n’importe quel club.
« Néanmoins, la plupart des informations diffusées sont restées au stade de la rumeur et n’ont pas abouti, notamment en raison de l’engagement du joueur envers son club à ce moment-là. »
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Un héritage scellé à Anfield
Mohamed Salah quittera la Premier League en tant que l’un de ses meilleurs buteurs de l’histoire, après avoir conquis tous les titres majeurs : Ligue des champions, Supercoupe de l’UEFA et Coupe du monde des clubs de la FIFA. En devenant libre de tout contrat cet été, il s’apprête à déclencher une guerre d’enchères entre les cadors européens et les pétrodollars de la Saudi Pro League. Au sommet de son art, son prochain choix écrira le dernier chapitre d’une carrière déjà légendaire.