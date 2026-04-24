Mohamed Salah au Real Madrid ? La légende des Blancos, Fernando Hierro, estime que « tout est possible », alors que la star égyptienne s’apprête à quitter Liverpool en tant qu’agent libre

Hierro, qui a remporté trois Ligues des champions avec les « Blancos », estime que Salah possède les qualités de classe mondiale nécessaires pour s’épanouir en Liga. L’ancien défenseur souligne que la capacité d’adaptation et l’expérience de l’attaquant en feraient un atout pour n’importe quelle équipe de haut niveau, y compris Madrid ou Barcelone.

Interrogé sur un éventuel transfert de la star de Liverpool au Santiago Bernabéu, Hierro a confié à ON Sport : « Salah au Real Madrid ? Bien sûr, j’adorerais ça. C’est un joueur exceptionnel dans tous les sens du terme. Personne ne peut nier son immense impact à Liverpool et ses exploits, notamment sa victoire en Premier League. J’adorerais le voir au Real Madrid – tout est possible dans le football.

« Salah est le genre de joueur que tout club rêve d’attirer. Il est exceptionnel et a un impact immédiat sur le terrain. Ce n’est pas seulement un grand joueur ; c’est un véritable phénomène du football qui fait la différence partout où il évolue.

« Imaginez-le en Liga, qu’il porte le maillot du Real ou celui du Barça : son arrivée serait un formidable coup de fouet pour le championnat. Il possède la qualité, l’expérience et la capacité de s’adapter à n’importe quelle équipe ou style de jeu. En fin de compte, Mohamed Salah est un joueur de « très haut niveau » dans tous les sens du terme. N’importe quel club au monde serait fier de l’avoir… alors pourquoi pas le voir un jour au Real Madrid ? Tout est possible dans le football. »