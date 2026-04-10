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Mohamed Salah adresse un message émouvant à Andy Robertson après l’annonce du départ du latéral écossais de Liverpool
L'hommage d'une légende à un ami
Sur les réseaux sociaux, Salah a partagé ses sentiments en publiant une série de photos illustrant leur longue collaboration sur la côte de Merseyside. L'attaquant égyptien a eu du mal à trouver les mots justes pour évoquer ce départ qui marque la fin d'une époque pour les Reds, soulignant le lien profond qui les unit depuis leur arrivée au club à l'été 2017.
Sur son compte X (ex-Twitter) @MoSalah, il a publié : « Ces photos illustrent notre lien unique ; j’ai failli pouvoir laisser ton départ passer sans un mot. C’était un honneur d’être ton coéquipier et ton ami. Tu as tout gagné et tu pars en légende. Nous nous reverrons, j’en suis sûr. »
Ce message fait suite à l’hommage que Robertson a rendu à Salah dans le vestiaire après l’annonce du départ de l’attaquant, témoignant du respect mutuel qui lie ces deux grands joueurs d’Anfield.
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Après neuf ans d’une aventure palpitante, l’histoire se clôt.
Liverpool a officiellement confirmé que le capitaine écossais quittera le club à l’issue de son contrat cet été, mettant fin à neuf années d’une carrière couronnée de succès. Arrivé en provenance de Hull City pour un montant symbolique, le joueur de 32 ans a surpassé les attentes, s’imposant comme un pilier des équipes qui ont dominé l’Angleterre, l’Europe et le monde sous les ordres de Jürgen Klopp, puis d’Arne Slot. Le club a salué son immense contribution, rappelant qu’il partira en tant que « véritable légende de Liverpool » après 373 matchs.
Revenant sur sa décision, l’international écossais a admis que quitter Anfield était la chose la plus difficile de sa carrière. « Le club et ma famille ont beaucoup compté pour moi ces neuf dernières années », a-t-il déclaré. « Mais les joueurs passent, les entraîneurs passent : seul le club et ses supporters demeurent. J'ai passé neuf années extraordinaires ici. Je pense que le moment est venu pour moi de passer à autre chose et de partir vers ma prochaine destination. »
Exode massif à Anfield
Le départ de Robertson intervient en pleine période de transition pour Liverpool, où il devient la deuxième grande star à quitter le club cet été. Alors que Salah s’en va après avoir accepté de résilier son contrat un an avant terme, Robertson part en tant que joueur libre. Ce double départ symbolise un changement de garde : le club mise désormais sur un noyau plus jeune et dit au revoir aux vétérans de son équipe la plus titrée depuis des décennies.
L’Écossais s’est retrouvé davantage relégué au second plan cette saison, jouant souvent les seconds rôles derrière Milos Kerkez, arrivé cet été. Bien qu’il ait perdu de son importance dans la hiérarchie, il reste déterminé à terminer sa dernière saison en beauté, déclarant : « Je reste pleinement concentré sur l’objectif de terminer cette saison de la manière la plus positive possible, d’aider ces gars et d’essayer d’offrir encore quelques bons moments aux supporters. C'est mon objectif et j'espère que nous y parviendrons. »
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Un héritage gravé dans l’argenterie
Robertson laisse derrière lui un palmarès comptant neuf trophées, dont deux titres de Premier League et la Ligue des champions 2019. Sa contribution statistique est tout aussi impressionnante, puisqu’il a été à l’origine de 82 buts depuis la défense durant son passage sous le maillot rouge. Son énergie inépuisable sur le flanc gauche est devenue l’une des marques de fabrique de Liverpool, faisant de lui l’une des figures les plus appréciées de l’ère moderne du Kop.