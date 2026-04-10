Mohamed Salah adresse un message émouvant à Andy Robertson après l’annonce du départ du latéral écossais de Liverpool

Sur les réseaux sociaux, Salah a partagé ses sentiments en publiant une série de photos illustrant leur longue collaboration sur la côte de Merseyside. L'attaquant égyptien a eu du mal à trouver les mots justes pour évoquer ce départ qui marque la fin d'une époque pour les Reds, soulignant le lien profond qui les unit depuis leur arrivée au club à l'été 2017.

Sur son compte X (ex-Twitter) @MoSalah, il a publié : « Ces photos illustrent notre lien unique ; j’ai failli pouvoir laisser ton départ passer sans un mot. C’était un honneur d’être ton coéquipier et ton ami. Tu as tout gagné et tu pars en légende. Nous nous reverrons, j’en suis sûr. »

Ce message fait suite à l’hommage que Robertson a rendu à Salah dans le vestiaire après l’annonce du départ de l’attaquant, témoignant du respect mutuel qui lie ces deux grands joueurs d’Anfield.