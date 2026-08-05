Mohamed Salah accepte un contrat de deux ans avec Trabzonspor, le géant turc ayant préparé une offre financière record

L’attaquant de 34 ans cherchait le bon projet depuis la fin de son aventure de neuf ans à Liverpool, conclue à l’issue de la saison dernière. Alors que beaucoup s’attendaient à voir l’ailier prolifique prendre la direction de la Saudi Pro League, où d’importantes offres financières auraient été mises sur la table, l’attrait de l’élite turque et le projet à Trabzonspor l’ont finalement convaincu.

La course à la signature de Salah a été loin d’être simple, plusieurs géants turcs ayant suivi sa situation de près. Besiktas était d’abord considéré comme le grand favori pour recruter l’ancien joueur de la Roma, mais l’opération a échoué pour des raisons financières. Le club stambouliote a publiquement pris ses distances avec ce dossier, en précisant qu’il ne compromettrait pas ses limites salariales actuelles pour répondre aux exigences de l’ailier.