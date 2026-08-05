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Mohamed Salah accepte un contrat de deux ans avec Trabzonspor, le géant turc ayant préparé une offre financière record
Un transfert surprise en Süper Lig
L’attaquant de 34 ans cherchait le bon projet depuis la fin de son aventure de neuf ans à Liverpool, conclue à l’issue de la saison dernière. Alors que beaucoup s’attendaient à voir l’ailier prolifique prendre la direction de la Saudi Pro League, où d’importantes offres financières auraient été mises sur la table, l’attrait de l’élite turque et le projet à Trabzonspor l’ont finalement convaincu.
La course à la signature de Salah a été loin d’être simple, plusieurs géants turcs ayant suivi sa situation de près. Besiktas était d’abord considéré comme le grand favori pour recruter l’ancien joueur de la Roma, mais l’opération a échoué pour des raisons financières. Le club stambouliote a publiquement pris ses distances avec ce dossier, en précisant qu’il ne compromettrait pas ses limites salariales actuelles pour répondre aux exigences de l’ailier.
Confirmation officielle et détails de l’arrivée
Trabzonspor a fait preuve de proactivité pour communiquer à ses supporters l’avancée de l’opération, en utilisant les réseaux sociaux afin de fournir des détails précis sur l’arrivée de Salah en Turquie. Dans un communiqué officiel, le club a annoncé : « Le footballeur professionnel Mohamed Salah, avec lequel nous avons entamé des négociations de transfert, sera au terminal d’aviation générale de l’aéroport Atatürk d’Istanbul à 12 h 00 le mercredi 5 août. »
« Le joueur doit arriver à Trabzon le même jour, en soirée. L’horaire et les autres détails concernant le programme d’accueil à Trabzon seront communiqués au public dans la journée via les canaux de communication officiels de notre club. »
Un package financier record a été préparé
Si le club a officiellement confirmé le calendrier du déplacement, les détails financiers de l'accord soulignent l'ampleur de cette signature. Selon les informations rapportées, Trabzonspor a formulé une offre lucrative de 17 millions d'euros par an, un montant qui ferait de Salah le joueur le mieux payé de l'histoire du football turc. Cet investissement important démontre la volonté du club de bousculer la domination traditionnelle des géants d'Istanbul. Trabzonspor espère que l'arrivée de Salah apportera la dernière pièce du puzzle dans sa quête de reconquête du titre de Süper Lig, remporté pour la dernière fois en 2022.
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Des visages familiers au club
En rejoignant Trabzonspor, Salah retrouvera plusieurs visages familiers de son passage en Premier League. Le club turc s’est montré actif dans le recrutement de joueurs d’expérience venus d’Angleterre, dont le gardien de Manchester United Andre Onana, qui a fait son retour au club en prêt pour une deuxième saison consécutive. L’ancien défenseur de Manchester City et de l’Atletico Madrid Stefan Savic fait également partie de l’effectif de Trabzonspor. Ces arrivées s’inscrivent dans une stratégie plus large visant à faire mieux que la saison dernière, lors de laquelle le club a terminé troisième de Süper Lig, à huit points du leader, Galatasaray.
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