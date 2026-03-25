Mohamed Salah accepte de renoncer à 400 000 £ de son salaire à Liverpool pour faciliter son départ gratuit cet été

Mardi soir, Salah a évoqué son départ imminent dans un message vidéo émouvant. « Malheureusement, le jour est venu. Voici la première partie de mes adieux », a-t-il déclaré. « Je quitterai Liverpool à la fin de la saison. Je n’aurais jamais imaginé à quel point ce club, cette ville et ces gens feraient partie de ma vie. Liverpool n’est pas seulement un club de football. C’est une passion. C’est une histoire. C’est un esprit. Je ne peux pas l'expliquer avec des mots à quelqu'un qui ne fait pas partie de ce club. Nous avons célébré la victoire. Nous avons remporté les trophées les plus importants et nous nous sommes battus ensemble pendant les moments les plus difficiles de notre vie.

« Je tiens à remercier tous ceux qui ont fait partie de ce club pendant mon séjour ici, en particulier mes coéquipiers, passés et présents. Et aux supporters, les mots me manquent. Le soutien que vous m’avez apporté, pendant les meilleurs moments de ma carrière, et votre présence à mes côtés dans les moments les plus difficiles. C’est quelque chose que je n’oublierai jamais, et que je garderai toujours en moi. Partir n’est jamais facile. Vous m’avez offert les meilleurs moments de ma vie, je ferai toujours partie des vôtres, ce club restera toujours mon foyer, pour moi et pour ma famille. Merci pour tout. Grâce à vous tous, je ne marcherai jamais seul. »



