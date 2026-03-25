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Mohamed Salah accepte de renoncer à 400 000 £ de son salaire à Liverpool pour faciliter son départ gratuit cet été
Un avenant au contrat a été conclu
Selon talkSPORT, le joueur de 33 ans aurait conclu un accord historique visant à « modifier » la dernière année de son contrat actuel, un arrangement similaire à celui qui avait précédé le départ de Jürgen Klopp en 2024. Bien qu'il ait signé une prolongation de deux ans la saison dernière, Salah ne terminera pas la deuxième année, renonçant de fait à son salaire hebdomadaire de 400 000 livres sterling pour garantir un départ en douceur. Alors que les discussions concernant son avenir auraient commencé en décembre, une dispute publique avec l'entraîneur Arne Slot aurait accéléré le processus. À la suite d'un match nul contre Leeds United, Salah a étonnamment accusé Slot de vouloir se débarrasser de lui, laissant entendre une rupture dans leur relation professionnelle.
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Des adieux émouvants
Mardi soir, Salah a évoqué son départ imminent dans un message vidéo émouvant. « Malheureusement, le jour est venu. Voici la première partie de mes adieux », a-t-il déclaré. « Je quitterai Liverpool à la fin de la saison. Je n’aurais jamais imaginé à quel point ce club, cette ville et ces gens feraient partie de ma vie. Liverpool n’est pas seulement un club de football. C’est une passion. C’est une histoire. C’est un esprit. Je ne peux pas l'expliquer avec des mots à quelqu'un qui ne fait pas partie de ce club. Nous avons célébré la victoire. Nous avons remporté les trophées les plus importants et nous nous sommes battus ensemble pendant les moments les plus difficiles de notre vie.
« Je tiens à remercier tous ceux qui ont fait partie de ce club pendant mon séjour ici, en particulier mes coéquipiers, passés et présents. Et aux supporters, les mots me manquent. Le soutien que vous m’avez apporté, pendant les meilleurs moments de ma carrière, et votre présence à mes côtés dans les moments les plus difficiles. C’est quelque chose que je n’oublierai jamais, et que je garderai toujours en moi. Partir n’est jamais facile. Vous m’avez offert les meilleurs moments de ma vie, je ferai toujours partie des vôtres, ce club restera toujours mon foyer, pour moi et pour ma famille. Merci pour tout. Grâce à vous tous, je ne marcherai jamais seul. »
L'avertissement sans détour de l'agent
Dans l'ensemble, cela met en évidence l'impact considérable qu'a eu Salah sur Merseyside, avec 255 buts marqués et tous les trophées majeurs remportés, y compris la Ligue des champions. Malgré son statut légendaire, sa prochaine destination reste entourée de mystère alors que l'intérêt de la Saudi Pro League et de la MLS ne cesse de croître. Face aux spéculations grandissantes, son agent Ramy Abbas Issa a lancé un avertissement sans détour aux fans : « Nous ne savons pas où Mohamed jouera la saison prochaine. Cela signifie également que personne d'autre ne le sait. Méfiez-vous des chasseurs de clics en quête d'attention. »
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Dernière chasse au trophée
Alors que la saison 2025-2026 entre dans sa phase finale, Salah reste déterminé à terminer sa carrière à Anfield en remportant de nouveaux trophées. Si la défense du titre de Liverpool s'est avérée décevante, le club est toujours en lice en quarts de finale de la Ligue des champions et de la FA Cup. Salah a connu des difficultés cette saison, n'inscrivant que dix buts toutes compétitions confondues, mais sa présence reste essentielle alors que les Reds visent une place dans le top 4 et de nouveaux succès concrets.