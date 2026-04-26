Mohamed Salah a-t-il disputé son dernier match avec Liverpool ? Le directeur de l'équipe nationale égyptienne fait le point sur sa blessure alors que l'attaquant, auteur de 257 buts, s'apprête à devenir libre de tout contrat

L’entraîneur de Liverpool, Arne Slot, a exprimé sa frustration après la rencontre, soulignant que la perte d’un joueur aussi influent constituait un coup dur pour la dynamique de l’équipe à l’approche des dernières étapes de la saison. Le technicien néerlandais a mis en avant la mentalité de Salah, reconnaissant que l’insistance de l’attaquant à quitter immédiatement le terrain était un signe évident de la gravité de la blessure.

« Une nouvelle victoire, une nouvelle blessure, résume Slot au micro de la BBC. C’est le reflet de notre saison. Il est trop tôt pour se prononcer, mais nous connaissons tous Mo et savons à quel point il lui est difficile de quitter le terrain. Le fait qu’il ait quitté la pelouse en dit long, même si nous devons encore évaluer la gravité de la lésion. »