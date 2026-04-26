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Mohamed Salah a-t-il disputé son dernier match avec Liverpool ? Le directeur de l'équipe nationale égyptienne fait le point sur sa blessure alors que l'attaquant, auteur de 257 buts, s'apprête à devenir libre de tout contrat
Le sélectionneur égyptien confirme le pire pour Salah
Mohamed Salah a subi une rupture du muscle ischio-jambiers lors de la victoire 3-1 de Liverpool face à Crystal Palace. Le directeur de l’équipe nationale égyptienne, Ibrahim Hassan, a confirmé la nouvelle et tracé un tableau peu réjouissant concernant le délai de récupération du joueur de 33 ans, ainsi que sa disponibilité pour les dernières semaines du championnat. S’exprimant auprès del’agenceReuters, relayée par Al Jazeera, il a été clair : « Il souffre d’une déchirure aux ischio-jambiers et devra suivre un traitement de quatre semaines. » Avec seulement quelques semaines au compteur avant la fin du championnat, cette absence d’un mois écarte quasiment l’attaquant égyptien des dernières sorties des Reds, son contrat prenant fin en juin.
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Arne Slot réagit à « l'histoire de la saison »
L’entraîneur de Liverpool, Arne Slot, a exprimé sa frustration après la rencontre, soulignant que la perte d’un joueur aussi influent constituait un coup dur pour la dynamique de l’équipe à l’approche des dernières étapes de la saison. Le technicien néerlandais a mis en avant la mentalité de Salah, reconnaissant que l’insistance de l’attaquant à quitter immédiatement le terrain était un signe évident de la gravité de la blessure.
« Une nouvelle victoire, une nouvelle blessure, résume Slot au micro de la BBC. C’est le reflet de notre saison. Il est trop tôt pour se prononcer, mais nous connaissons tous Mo et savons à quel point il lui est difficile de quitter le terrain. Le fait qu’il ait quitté la pelouse en dit long, même si nous devons encore évaluer la gravité de la lésion. »
Un adieu doux-amer à Anfield
Cette blessure met un terme abrupt et émouvant à l’une des périodes les plus prolifiques de l’histoire de Liverpool pour un joueur. Salah, auteur de 257 buts pour le club, a salué la foule d’Anfield en quittant le terrain en boitant à la 60e minute du match de samedi. Après avoir déjà annoncé son départ à l’issue de neuf saisons couronnées de succès, il semble désormais que les supporters l’aient vu pour la dernière fois en compétition sous les couleurs des Reds. Privés d’un ultime but, ses adieux se résumeront vraisemblablement à un discours aux supporters après la dernière journée, concluant un parcours qui l’a propulsé au troisième rang des meilleurs buteurs de l’histoire du club.
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Tous les regards sont désormais tournés vers la Coupe du monde 2026.
Victime d’une blessure, l’attaquant manquera les prochaines rencontres cruciales, dont le déplacement chez son rival Manchester United le 3 mai et la dernière sortie à domicile face à Brentford le 24 mai. Si son aventure à Liverpool semble toucher à sa fin, l’optimisme prévaut quant à sa participation aux compétitions internationales. Toutefois, le responsable de la sélection égyptienne, Ibrahim Hassan, a rassuré les supporters en affirmant que l’attaquant devrait être rétabli à temps pour la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord, où l’Égypte affrontera la Belgique, la Nouvelle-Zélande et l’Iran au sein du groupe G. Le tournoi débutant le 11 juin, le « Roi égyptien » disposera d’une fenêtre suffisante pour achever sa rééducation et retrouver son niveau de compétition.