Mohamed Salah a publié un dernier message intitulé « La nuit la plus longue de ma vie » pour tirer son révérence à Liverpool

Après neuf saisons passées dans le Merseyside, Mohamed Salah quitte Liverpool. Arrivé en provenance de l’AS Rome durant l’été 2017 pour un transfert d’environ 34 millions de livres (46 millions de dollars), l’international égyptien a été l’un des principaux artisans du retour du club sur le toit de l’Angleterre et de l’Europe.

Arrivé en provenance de l’AS Rome à l’été 2017 pour environ 34 millions de livres sterling (46 millions de dollars), l’international égyptien a été le principal catalyseur du retour du club au sommet du football national et continental.

Il quitte Anfield avec un palmarès impressionnant, jalonné de titres nationaux et continentaux, et boucle sa carrière rouge en aidant le club à conquérir le titre de Premier League lors de la saison 2024-2025.



