Getty Images Sport
Traduit par
Mohamed Salah a publié un dernier message intitulé « La nuit la plus longue de ma vie » pour tirer son révérence à Liverpool
Des adieux émouvants aux fidèles d’Anfield
Le coup de sifflet final contre Brentford n’a pas seulement conclu la saison de Premier League ; il a aussi marqué la fin d’un chapitre légendaire pour Liverpool. Mohamed Salah, fer de lance de l’attaque des Reds depuis près d’une décennie, a officiellement fait ses adieux au club où il est passé du statut de jeune ailier prometteur à celui d’icône mondiale.
Sur son compte Instagram officiel, l’internationalégyptien a partagé une photo de lui saluant une dernière fois la foule depuis le ventre d’Anfield, accompagnée d’une légende poignante : « La plus longue nuit de ma vie... Merci encore pour tout. »
- Getty Images Sport
Après neuf ans d’une aventure exceptionnelle, l’heure est au bilan.
Après neuf saisons passées dans le Merseyside, Mohamed Salah quitte Liverpool. Arrivé en provenance de l’AS Rome durant l’été 2017 pour un transfert d’environ 34 millions de livres (46 millions de dollars), l’international égyptien a été l’un des principaux artisans du retour du club sur le toit de l’Angleterre et de l’Europe.
Arrivé en provenance de l’AS Rome à l’été 2017 pour environ 34 millions de livres sterling (46 millions de dollars), l’international égyptien a été le principal catalyseur du retour du club au sommet du football national et continental.
Il quitte Anfield avec un palmarès impressionnant, jalonné de titres nationaux et continentaux, et boucle sa carrière rouge en aidant le club à conquérir le titre de Premier League lors de la saison 2024-2025.
Un héritage forgé de records et d’une constance à toute épreuve
Au-delà des trophées, l’héritage de Salah se définit par des statistiques impressionnantes et une régularité presque inégalée dans le dernier tiers du terrain.
Le « Roi égyptien » a pulvérisé d’innombrables records durant son passage à Liverpool : 191 buts, soit le meilleur total de l’histoire du club en Premier League, et plusieurs nominations au Soulier d’or européen.
Lors de son dernier match à Anfield, les supporters ont exprimé leur gratitude par une vague d’émotion, rendant hommage à leur talisman incontesté. Ces adieux empreints de solennité ont confirmé son statut de légende moderne, la foule veillant à ce qu’il mesure pleinement leur reconnaissance avant de tourner la page vers un nouveau chapitre de sa carrière.
- (C)Getty Images
L’avenir de l’Égyptien demeure incertain.
Bien que son aventure dans le nord-ouest de l’Angleterre touche à sa fin, le joueur de 33 ans n’a pas encore révélé son futur point de chute pour la saison prochaine. La Saudi Pro League, qui le courtise depuis longtemps, et la Major League Soccer nord-américaine sont souvent citées comme destinations possibles.
L’Europe reste toutefois dans la course, plusieurs cadors du Vieux Continent souhaitant encore s’attacher ses services alors qu’il sera libre de tout contrat. Pour l’instant, Salah garde le mystère sur son choix, préférant savourer les derniers actes d’un chapitre rouge riche en émotions.
Il se prépare par ailleurs à rejoindre l’Égypte pour entamer la préparation de la Coupe du monde de la FIFA 2026 avec les Pharaons.