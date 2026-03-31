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Mohamed Salah a été mis en garde contre un transfert en MLS aux côtés de Lionel Messi, la superstar de Liverpool sur le départ se voyant prodiguer des conseils de transfert inspirés de Cristiano Ronaldo
L'Europe, l'Arabie saoudite ou les États-Unis : où finira Salah ?
Depuis quelque temps, on évoque un nouveau départ au Moyen-Orient concernant l'avenir de Salah. Il a déjà fait l'objet d'offres très lucratives en provenance de cette région du monde. Ces avances ont toujours été rejetées, et un nouveau contrat a été signé à Anfield en avril 2025.
Ce contrat doit courir encore pendant 15 mois, mais il sera résilié cet été. Liverpool a accepté de se séparer de son joueur emblématique, vainqueur de la Premier League et de la Ligue des champions, sans demander de transfert.
Sans surprise, les spéculations vont bon train quant à la prochaine destination de Salah. Des offres plus lucratives auraient été reçues d'Arabie saoudite, tandis que les grands clubs européens n'ont pas perdu espoir de s'attacher ses services. Des équipes américaines tenteront également leur chance pour recruter Salah.
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Pourquoi Salah a été dissuadé de rejoindre Messi en MLS
Certains ont laissé entendre que Sir David Beckham pourrait envisager de réunir Salah et Messi, huit fois lauréat du Ballon d’Or, en Floride du Sud. Ibrahim Hassan estime toutefois qu’il ne faut pas se laisser séduire par le rêve américain.
Il a évoqué pour On Sport les décisions importantes auxquelles Salah est confronté : « Personnellement, je préférerais qu’il reste
en Europe. J’ai entendu parler d’offres du Paris Saint-Germain, du Bayern Munich et de clubs de la ligue italienne.
« Un transfert en Major League Soccer ? Il serait bien trop loin des projecteurs. On ne se souviendra pas plus de Salah
que je ne me souviens de Messi aujourd’hui, je n’essaie même pas de le regarder. »
On conseille à Salah de suivre Ronaldo au Moyen-Orient
Alors qu'on exhorte Salah à ignorer les regards admiratifs venus des États-Unis, le commissaire de la MLS, Don Garber, a laissé la porte ouverte à cette possibilité. Il a récemment déclaré lors de la conférence du Sports Business Journal : « Mo Salah est l'un des plus grands joueurs de l'histoire de la Premier League... J'adorerais le voir dans notre championnat. »
Il avait déjà déclaré en décembre : « Quel formidable joueur il serait en MLS, et je pense que nous lui offririons une excellente plateforme.
« Évidemment, si [Salah] décidait un jour de rejoindre la Major League Soccer, nous l’accueillerions à bras ouverts. Je lui conseillerais de contacter Leo et Thomas Müller pour voir à quel point ils sont heureux, à quel point ils ont réussi et à quel point ils ont vraiment adopté la Major League Soccer. »
Il y a des avantages évidents à s’installer aux États-Unis, mais Hassan estime que la carrière de Salah serait mieux servie ailleurs. Si aucune destination ne se présente en Europe, il pense alors que l’Arabie saoudite serait la solution la plus logique.
Il a poursuivi en évoquant un autre grand nom qui rejoindrait Ronaldo et Karim Benzema dans cette division : « S’il ne reçoit pas d’offres
d’Europe, un transfert vers le championnat saoudien serait une bonne option, surtout avec des grands noms comme Cristiano. »
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La légende de Liverpool, Salah, remportera-t-il d'autres trophées avec les Reds ?
Pour l'instant, Salah compte bien terminer en beauté ses neuf années passées à Liverpool. Le triple lauréat du titre de Joueur de l'année de la PFA a inscrit 255 buts pour les Reds en 435 apparitions.
Il s'est déjà assuré une place de légende moderne sur la côte de Merseyside, et il est possible que cet héritage soit encore renforcé si l'équipe d'Arne Slot parvient à remporter la Ligue des champions et la FA Cup en 2026.