Mohamed Salah a été mis en garde contre un transfert en MLS aux côtés de Lionel Messi, la superstar de Liverpool sur le départ se voyant prodiguer des conseils de transfert inspirés de Cristiano Ronaldo

Depuis quelque temps, on évoque un nouveau départ au Moyen-Orient concernant l'avenir de Salah. Il a déjà fait l'objet d'offres très lucratives en provenance de cette région du monde. Ces avances ont toujours été rejetées, et un nouveau contrat a été signé à Anfield en avril 2025.

Ce contrat doit courir encore pendant 15 mois, mais il sera résilié cet été. Liverpool a accepté de se séparer de son joueur emblématique, vainqueur de la Premier League et de la Ligue des champions, sans demander de transfert.

Sans surprise, les spéculations vont bon train quant à la prochaine destination de Salah. Des offres plus lucratives auraient été reçues d'Arabie saoudite, tandis que les grands clubs européens n'ont pas perdu espoir de s'attacher ses services. Des équipes américaines tenteront également leur chance pour recruter Salah.