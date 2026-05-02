L’ancienne star de Liverpool, Didi Hamann, a livré un bilan sans concession sur la situation actuelle de Mohamed Salah dans le monde du football. Dans une interview accordée à BetKing, Hamann a estimé que les récentes performances de l’attaquant en jeu ouvert révélaient un déclin susceptible de dissuader les autres grands clubs anglais.

« Je ne suis pas sûr qu’il y ait des preneurs en Premier League », a déclaré Hamann. « Je pense que ce n’est un secret pour personne qu’il a dépassé son apogée. Si l’on regarde les 18 derniers mois, il n’a marqué qu’une poignée de buts en jeu ouvert depuis l’avant-noël dernier. Je serais donc surpris qu’il y ait des preneurs en Premier League. Je pense que l’Arabie saoudite, la MLS ou peut-être l’Italie sont les destinations les plus probables. »