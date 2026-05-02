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Mohamed Salah a affirmé que ses seules options étaient « l’Arabie saoudite, la MLS ou l’Italie », estimant qu’aucun club de Premier League ne souhaiterait recruter une légende de Liverpool « sur le déclin »
Mohamed Salah ne répond plus aux exigences de la Premier League.
L’ancienne star de Liverpool, Didi Hamann, a livré un bilan sans concession sur la situation actuelle de Mohamed Salah dans le monde du football. Dans une interview accordée à BetKing, Hamann a estimé que les récentes performances de l’attaquant en jeu ouvert révélaient un déclin susceptible de dissuader les autres grands clubs anglais.
« Je ne suis pas sûr qu’il y ait des preneurs en Premier League », a déclaré Hamann. « Je pense que ce n’est un secret pour personne qu’il a dépassé son apogée. Si l’on regarde les 18 derniers mois, il n’a marqué qu’une poignée de buts en jeu ouvert depuis l’avant-noël dernier. Je serais donc surpris qu’il y ait des preneurs en Premier League. Je pense que l’Arabie saoudite, la MLS ou peut-être l’Italie sont les destinations les plus probables. »
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Les grands championnats européens offrent peu d'options.
Si Salah demeure une superstar mondiale, ses exigences financières pourraient toutefois limiter le nombre de prétendants. Hamann a écarté l’hypothèse d’un départ vers la Bundesliga ou vers l’un des grands clubs espagnols, avançant des contraintes à la fois économiques et tactiques qui pourraient précipiter son départ de l’élite européenne.
L’expert allemand a expliqué : « Il a déjà joué en Italie. Là-bas, on apprécie les joueurs plus âgés et expérimentés, donc je le vois bien finir sa carrière là-bas. Je ne le vois pas dans l’un des grands clubs espagnols, et je ne le vois pas non plus en Allemagne, car aucun club ne pourra s’aligner sur son salaire. »
Une saison frustrante pour Salah
Malgré les critiques, Salah affirme son intention de terminer sa carrière à Liverpool en apothéose. L’attaquant a récemment exprimé sa frustration de devoir constamment prouver sa valeur, un état d’esprit que Hamann juge contre-productif pour un joueur de son calibre. « Un joueur de son calibre doit toujours chercher à démontrer qu’il est le meilleur. J’ai donc été surpris par certaines de ses déclarations, où il affirmait : “J’ai tant donné à ce club, pourquoi devrais-je encore prouver ma valeur chaque jour ?” Or, c’est précisément ce qu’il doit faire : ce qui compte, ce n’est pas ce qu’il a accompli par le passé, mais ce qu’il va réaliser dès maintenant et dans l’avenir », a ajouté Hamann.
- AFP
La fin d’une époque à Anfield
Mohamed Salah s’apprête à quitter Liverpool cet été, après neuf saisons couronnées de succès qui l’ont élevé au rang d’icône moderne d’Anfield. Arrivé en provenance de l’AS Rome, l’attaquant égyptien a inscrit 257 buts en 435 matches, jouant un rôle clé dans la victoire en Ligue des champions 2019 et les deux titres de Premier League du club.
Son départ acté, la question demeure : où le joueur de 33 ans poursuivra-t-il sa carrière la saison prochaine ? Cette année, il a marqué 12 buts en 39 matchs. Une saison collective décevante pour Liverpool et une baisse perçue de son niveau ont conduit certains observateurs à estimer que son règne au sommet du football européen touche à sa fin.